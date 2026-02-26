HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Revelan primer tráiler de 'Scary Movie 6' y confirman qué películas parodiará: 'Sinners', 'La sustancia' y mucho más

¡Es oficial! Desde las galardonadas 'Sinners' y 'La sustancia' hasta íconos del terror extremo como 'Terrifier', estas son las películas confirmadas en el primer tráiler de 'Scary Movie 6'.

Recordado elenco original de la saga regresa en 'Scary Movie 6'.
Recordado elenco original de la saga regresa en 'Scary Movie 6'. | Foto: composición LR/Miramax

La saga de parodias más irreverente del cine vuelve a la pantalla grande. Este 26 de febrero se presentó oficialmente el primer tráiler de 'Scary Movie 6' durante las funciones de 'Scream 7', y confirmó que el humor absurdo y las referencias a los grandes títulos de terror contemporáneo estarán de regreso.

La expectativa es alta: han pasado 13 años desde la última entrega y, por primera vez desde 2001, los hermanos Wayans retoman el control creativo de la franquicia. El avance no solo reveló qué películas serán objeto de sátira, sino también el tono con el que buscan reconectar con el público que convirtió 'Scary Movie' en un fenómeno cultural.

lr.pe

Películas confirmadas en el tráiler de 'Scary Movie 3'

El adelanto mostró que 'Scary Movie 6' parodiará una amplia lista de producciones recientes y clásicas del género. Entre ellas destacan 'Scream', 'Get Out', 'Weapons', 'Longlegs', 'La sustancia', 'MA', 'Halloween', 'Sinners', 'M3GAN', 'Terrifier', 'Heart Eyes', 'Smile' y la serie 'Merlina'. La selección evidencia la intención de cubrir tanto éxitos de taquilla como propuestas más de culto, manteniendo el estilo de sátira que caracteriza a la saga.

En cuanto a rumores, se especuló que la cinta incluiría una parodia de Vecna, el villano de 'Stranger Things'. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente esa versión.

lr.pe

Regreso de la saga 'Scary Movie' y detalles de producción

'Scary Movie 6' tiene fecha de estreno fijada para el 12 de junio de 2026. La dirección está a cargo de Michael Tiddes, mientras que el guion y la producción cuentan con la participación de Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans, quienes vuelven a la saga tras casi dos décadas de ausencia. Este regreso marca un hito, ya que los Wayans fueron responsables del éxito de las dos primeras películas, estrenadas en 2000 y 2001.

El proyecto también traerá de regreso a figuras icónicas que formaron parte del elenco original, incluyendo a Regina Hall, Anna Faris, Lochlyn Monroe, Jon Abrahams, Dave Sheridan, Cheri Oteri, Chris Elliott y, por supuesto, los hermanos Wayans. También se ha confirmado en el reparto la presencia de Heidi Gardner, Damon Wayans Jr. y Kim Wayans.

