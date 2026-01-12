Cine peruano: más horarios para 'Uyariy' y el público responde a salas llenas

Uyariy, un destacado documental que retrata la represión que hubo en las protestas contra Dina Boluarte en Juliaca en 2023, fue la primera película peruana del año afectada por la programación de los multicines. Esto ocurre en medio de los cuestionamientos a una ley de cine que no vela por la producción nacional.

La película dirigida por Javier Corcuera (de Sigo siendo) se estrenó este jueves y por la tarde solo tenía seis salas en todo el Perú. Cinemark, UVK y Cinépolis programaron el filme, pero en la mayoría de cines tuvo horarios difíciles.

Ante los reclamos del sector audiovisual, del público y del cineasta, que mencionaba que había formas de censura, ayer se pudo ver que la cadena Cineplanet habilitó funciones en Puno, Juliaca y Cusco. En Lima, los cines habilitaron más horarios y el público ha respondido llenando las salas.

Uyariy (Escuchar, en quechua) estrenada en el Festival de Cine de Lima, es una película documental que repasa lo que sucedió después del estallido social en Perú y, además, reúne a artistas del ande peruano para mostrar la música e historia.

La película ingresa a la cartelera cuando aún los familiares de las víctimas piden justicia (han pasado dos años de la protesta en Juliaca y, por supuesto, tres meses de la muerte de Mauricio Ruíz en Lima). Se trata de una película imprescindible.