HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN TARDE | PROGRAMA DEL 12 DE ENERO | #TLR

Cine y series

Cine peruano: más horarios para 'Uyariy' y el público responde a salas llenas

Tras la polémica, el destacado documental sobre la represión en el gobierno de Dina Boluarte continúa en los cines de Lima y provincias.

Documental dirigido por Javier Corcuera.
Documental dirigido por Javier Corcuera. | Difusión

Uyariy, un destacado documental que retrata la represión que hubo en las protestas contra Dina Boluarte en Juliaca en 2023, fue la primera película peruana del año afectada por la programación de los multicines. Esto ocurre en medio de los cuestionamientos a una ley de cine que no vela por la producción nacional.

PUEDES VER: 'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

lr.pe

La película dirigida por Javier Corcuera (de Sigo siendo) se estrenó este jueves y por la tarde solo tenía seis salas en todo el Perú. Cinemark, UVK y Cinépolis programaron el filme, pero en la mayoría de cines tuvo horarios difíciles.

Ante los reclamos del sector audiovisual, del público y del cineasta, que mencionaba que había formas de censura, ayer se pudo ver que la cadena Cineplanet habilitó funciones en Puno, Juliaca y Cusco. En Lima, los cines habilitaron más horarios y el público ha respondido llenando las salas.

PUEDES VER: Tendrán que escuchar (Uyariy), por Marisa Glave

lr.pe

Uyariy (Escuchar, en quechua) estrenada en el Festival de Cine de Lima, es una película documental que repasa lo que sucedió después del estallido social en Perú y, además, reúne a artistas del ande peruano para mostrar la música e historia.

La película ingresa a la cartelera cuando aún los familiares de las víctimas piden justicia (han pasado dos años de la protesta en Juliaca y, por supuesto, tres meses de la muerte de Mauricio Ruíz en Lima). Se trata de una película imprescindible.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde ver las películas y series que ganaron los Golden Globes 2026?

¿Dónde ver las películas y series que ganaron los Golden Globes 2026?

LEER MÁS
'Él y Ella' en Netflix: de qué trata, cuántos capítulos tiene y final explicado de 'His & Hers'

'Él y Ella' en Netflix: de qué trata, cuántos capítulos tiene y final explicado de 'His & Hers'

LEER MÁS
'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

LEER MÁS
Uyariy llega a Cineplanet y a otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Uyariy llega a Cineplanet y a otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible hoy 11 de enero?

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Cine y series

Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible hoy 11 de enero?

Golden Globes 2026 EN VIVO: a qué hora inicia y dónde ver la ceremonia de premiación por televisión y streaming

Orgullo peruano: Francisco Lombardi será homenajeado en el Festival de Cine de Málaga por su impacto en el cine iberoamericano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025