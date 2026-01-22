HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
EN VIVO

🚨¡BLINDADO! JOSÉ JERÍ se aferra a FUERZA POPULAR para salvarse | #las10deldía

Cine y series

Películas nominadas al Oscar 2026: ¿Dónde ver ‘Pecadores’, ‘Una batalla tras otra’, ‘La hora de la desaparición’ y otros reconocidos filmes?

La temporada de premios Oscar 2026 ya empezó y varias producciones destacadas ya están disponibles en streaming. En esta nota conoce dónde verlas y en qué plataformas encontrarlas.

En esta nota entérate dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026.
En esta nota entérate dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026. | Composición LR / Google

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista oficial de nominados a los Premios Oscar 2026, dando inicio a una de las etapas más esperadas del calendario cinematográfico. Las candidaturas incluyen producciones que marcaron el último año por su impacto artístico, técnico y narrativo.

Varias de estas películas ya pueden verse en plataformas digitales, lo que permite al público ponerse al día antes de la ceremonia. A continuación, un repaso por los títulos más comentados y dónde encontrarlos en streaming.

PUEDES VER: Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada en vivo

lr.pe

'Una batalla tras otra': nominaciones y dónde verla

El largometraje dirigido por Paul Thomas Anderson retrata el destino de un grupo revolucionario tras su disolución, con una mirada intensa sobre la pérdida de ideales y las consecuencias del pasado. La historia recibió 13 nominaciones, entre ellas Mejor película.

Leonardo DiCaprio compite en la categoría de Mejor actor principal, mientras que Teyana Taylor fue reconocida como Mejor actriz de reparto. El film ya se encuentra disponible en HBO Max.

'Pecadores': récord histórico en los Oscar 2026

Dirigida por Ryan Coogler, la película narra el regreso de dos hermanos a su pueblo natal en Mississippi, donde se enfrentan a una amenaza sobrenatural que altera sus vidas. La propuesta combina drama, terror y elementos sociales.

La producción alcanzó un récord histórico con 16 nominaciones, incluida la categoría principal de la noche. Actualmente puede verse en HBO Max y en la biblioteca On Demand de DGO.

Película 'Pecadores', nominada a los premios Oscar 2026.

Película 'Pecadores', nominada a los premios Oscar 2026.

'Elio': la apuesta animada que compite por el Oscar

La cinta animada sigue a un niño de 11 años con una fascinación profunda por los extraterrestres, lo que lo lleva a vivir una aventura inesperada. Su enfoque sensible y visual la convirtió en una de las favoritas del público familiar.

Elio fue nominada a Mejor película animada y ya se encuentra disponible en Disney+, donde puede verse bajo demanda.

Elio, película nominada al Oscar 2026.

Elio, película nominada al Oscar 2026.

'La hora de la desaparición': un thriller que impacta

Este thriller gira en torno a la desaparición inexplicable de todos los estudiantes de una misma aula, un hecho que sacude a una comunidad entera. La tensión narrativa se sostiene desde el inicio hasta el final.

Amy Madigan obtuvo una nominación a Mejor actriz de reparto por su actuación. La película está disponible en HBO Max y en la biblioteca On Demand de DGO.

Próximos estrenos nominados al Oscar 2026

'Marty Supreme' se perfila como uno de los títulos más elogiados del año y compite en la categoría de Mejor película. Timothée Chalamet destaca como favorito a Mejor actor principal tras ganar el Globo de Oro.

Por su parte, 'La Máquina', protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, fue reconocida en la categoría de Mejor maquillaje y peluquería. Ambas producciones llegarán próximamente a Prime Video.

Cuándo y dónde ver la ceremonia de los Oscar 2026

La entrega de los Premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo y podrá verse en vivo a través de la plataforma DGO y por DIRECTV, mediante TNT en los canales 502 y 1502 HD.

Esta transmisión permitirá seguir cada momento de la gala, desde la alfombra roja hasta el anuncio de los ganadores.

PUEDES VER: ¿A qué hora anuncian los nominados a los Oscar 2026 en vivo y dónde ver?

lr.pe

Una alternativa para acceder a todas las plataformas

El plan dúo de DIRECTV ofrece Internet de fibra óptica junto a DGO Streaming, con acceso a plataformas como Prime Video, Disney+, HBO Max, Paramount+ y contenidos deportivos exclusivos.

La propuesta incluye también canales premium como DSPORTS y L1 MAX, ideales para quienes buscan entretenimiento y eventos en vivo desde un solo servicio.

Notas relacionadas
'Pecadores' rompe récord en los Oscar 2026 y se corona como la película más nominada de todos los tiempos: supera a 'Titanic' y 'La La Land'

'Pecadores' rompe récord en los Oscar 2026 y se corona como la película más nominada de todos los tiempos: supera a 'Titanic' y 'La La Land'

LEER MÁS
'El agente secreto' de Brasil hace historia y logra 4 nominaciones a los Oscar 2026, incluyendo a mejor película y actor

'El agente secreto' de Brasil hace historia y logra 4 nominaciones a los Oscar 2026, incluyendo a mejor película y actor

LEER MÁS
¿A qué hora anuncian los nominados a los Oscar 2026 en vivo y dónde ver?

¿A qué hora anuncian los nominados a los Oscar 2026 en vivo y dónde ver?

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La reina del flow 3: dónde ver el capítulo 20 y los episodios finales en Netflix

La reina del flow 3: dónde ver el capítulo 20 y los episodios finales en Netflix

LEER MÁS
Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada en vivo

Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada en vivo

LEER MÁS
La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El 'Monstruo' regresa al Perú: Erick Moreno Hernández será extraditado entre el 25 y 28 de enero, según Fiscalía

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Cine y series

'Pecadores' rompe récord en los Oscar 2026 y se corona como la película más nominada de todos los tiempos: supera a 'Titanic' y 'La La Land'

‘Rebelde’, el clásico juvenil de 2004, volvería Netflix y Anahí Puente con Alfonso Herrera impactan con video en redes

'El agente secreto' de Brasil hace historia y logra 4 nominaciones a los Oscar 2026, incluyendo a mejor película y actor

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025