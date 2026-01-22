En esta nota entérate dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026. | Composición LR / Google

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista oficial de nominados a los Premios Oscar 2026, dando inicio a una de las etapas más esperadas del calendario cinematográfico. Las candidaturas incluyen producciones que marcaron el último año por su impacto artístico, técnico y narrativo.

Varias de estas películas ya pueden verse en plataformas digitales, lo que permite al público ponerse al día antes de la ceremonia. A continuación, un repaso por los títulos más comentados y dónde encontrarlos en streaming.

'Una batalla tras otra': nominaciones y dónde verla

El largometraje dirigido por Paul Thomas Anderson retrata el destino de un grupo revolucionario tras su disolución, con una mirada intensa sobre la pérdida de ideales y las consecuencias del pasado. La historia recibió 13 nominaciones, entre ellas Mejor película.

Leonardo DiCaprio compite en la categoría de Mejor actor principal, mientras que Teyana Taylor fue reconocida como Mejor actriz de reparto. El film ya se encuentra disponible en HBO Max.

'Pecadores': récord histórico en los Oscar 2026

Dirigida por Ryan Coogler, la película narra el regreso de dos hermanos a su pueblo natal en Mississippi, donde se enfrentan a una amenaza sobrenatural que altera sus vidas. La propuesta combina drama, terror y elementos sociales.

La producción alcanzó un récord histórico con 16 nominaciones, incluida la categoría principal de la noche. Actualmente puede verse en HBO Max y en la biblioteca On Demand de DGO.

Película 'Pecadores', nominada a los premios Oscar 2026.

'Elio': la apuesta animada que compite por el Oscar

La cinta animada sigue a un niño de 11 años con una fascinación profunda por los extraterrestres, lo que lo lleva a vivir una aventura inesperada. Su enfoque sensible y visual la convirtió en una de las favoritas del público familiar.

Elio fue nominada a Mejor película animada y ya se encuentra disponible en Disney+, donde puede verse bajo demanda.

Elio, película nominada al Oscar 2026.

'La hora de la desaparición': un thriller que impacta

Este thriller gira en torno a la desaparición inexplicable de todos los estudiantes de una misma aula, un hecho que sacude a una comunidad entera. La tensión narrativa se sostiene desde el inicio hasta el final.

Amy Madigan obtuvo una nominación a Mejor actriz de reparto por su actuación. La película está disponible en HBO Max y en la biblioteca On Demand de DGO.

Próximos estrenos nominados al Oscar 2026

'Marty Supreme' se perfila como uno de los títulos más elogiados del año y compite en la categoría de Mejor película. Timothée Chalamet destaca como favorito a Mejor actor principal tras ganar el Globo de Oro.

Por su parte, 'La Máquina', protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, fue reconocida en la categoría de Mejor maquillaje y peluquería. Ambas producciones llegarán próximamente a Prime Video.

Cuándo y dónde ver la ceremonia de los Oscar 2026

La entrega de los Premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo y podrá verse en vivo a través de la plataforma DGO y por DIRECTV, mediante TNT en los canales 502 y 1502 HD.

Esta transmisión permitirá seguir cada momento de la gala, desde la alfombra roja hasta el anuncio de los ganadores.

Una alternativa para acceder a todas las plataformas

El plan dúo de DIRECTV ofrece Internet de fibra óptica junto a DGO Streaming, con acceso a plataformas como Prime Video, Disney+, HBO Max, Paramount+ y contenidos deportivos exclusivos.

