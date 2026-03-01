'Acusada' Netflix 2026: reparto oficial completo de la nueva película india de Netflix
'Acusada' ('Accused') llegó a Netflix el 27 de febrero de 2026. Konkona Sen Sharma y Pratibha Ranta encabezan un thriller dramático de 100 minutos sobre una denuncia que pone en jaque una carrera y una relación.
Tras celebrar un ascenso y planear el futuro con su pareja, la Dra. Geetika Gen queda en el centro de una denuncia de acoso sexual en 'Acusada', la película india de Netflix que construye su tensión a partir de acusaciones anónimas y una investigación que no da tregua.
La historia —donde la vida profesional y personal de la protagonista empieza a desmoronarse— está dirigida por Anubhuti Kashyap, con guion de Sima Agarwal y Yash Keswani. Con una duración aproximada de 100 minutos, el largometraje fue producido por Dharmatic Entertainment y se estrenó el 27 de febrero de 2026.
Reparto principal de 'Acusada', película india de Netflix
El reparto de 'Acusada' está liderado por dos figuras clave que sostienen el conflicto central: la médica acusada y su esposa, cuya confianza se pone a prueba a medida que aparecen nuevos señalamientos y se abren grietas en la relación.
Konkona Sen Sharma
Interpreta a la Dra. Geetika Gen, una reconocida ginecóloga que debe probar su inocencia mientras la presión pública amenaza su reputación y su entorno.
Pratibha Ranta
Encarna a Meera, la esposa de Geetika, quien pasa de la certeza al recelo al descubrir que su pareja le ocultó información relevante.
Sukant Goel
Da vida a Mansoor, un investigador privado contratado por Meera a recomendación de Angad, pieza decisiva en el avance de la pesquisa.
Más actores de la película que causa sensación en Netflix
El elenco se completa con personajes que amplían el mapa emocional y profesional de la protagonista, desde el pasado sentimental hasta el entorno hospitalario que se vuelve cada vez más hostil.
- Kallirroi Tziafeta interpreta a Sophie Sarandiz, exnovia de Geetika y dueña de un restaurante popular. Ha aparecido en “Nikita Roy”, “Hecho en el cielo”, “Little Things”, “Bindiya”, “State of Siege: Temple Attack” y “El imperio”.
- Daniele Secondi asume el papel del Dr. Cooper, colega de la protagonista. Tras cometer un error, la Dra. Geetika Gen se queda con su paciente. Secondi participó anteriormente en el cortometraje “Peppermint Diesel 20%”.
- Monica Mahendru forma parte del reparto como Simran.
- Aditya Nanda integra el elenco de “Acusada” (personaje no especificado en la información compartida).