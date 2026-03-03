HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      
Audiencia EN VIVO del pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar

Cine y series

'Hoppers': comedia y ciencia ficción en la nueva película de Pixar

La historia sobre el rescate de un bosque cuenta con las voces en inglés de Piper Curda, Dave Franco y Meryl Streep. Se estrena este jueves.


Escena de la película. | Disney/Pixar.

La protagonista de la nueva película de Disney y Pixar intenta detener la destrucción de un bosque. En Hoppers: operación castor, una animalista traslada su conciencia a un castor robótico hiperrealista para ingresar al hábitat y encontrar una solución. En el camino, conocerá a las autoridades del reino animal para detener la amenaza humana. Entre ellos, conoce a la Reina de los insectos, un personaje con la voz de Meryl Streep.

La heroína de la historia es Mabel (Piper Curda). “Los personajes y la comedia fueron siempre el eje rector de todo el proyecto”, dice el director Daniel Chong en una información de producción enviada a La República.

PUEDES VER: 'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

lr.pe

La trayectoria del cineasta está ligada a éxitos de Pixar como Intensa-mente. Comenta que le presentó la idea al productor y guionista Pete Docter. “Propuse tres ideas de películas, y Hoppers: operación castor, era justo la que estaba bastante seguro de que no elegirían. Era tan extraña y absurda que apenas tomé la idea en serio. Pero creo que todos vieron que tenía un concepto central a la trama realmente interesante”.

Chong agrega que fue el director ganador del Óscar por Intensa-mente quien le sugirió centrarse en los castores. “Pete no sentía que el mundo necesitara otra película de pingüinos. A medida que seguí desarrollando la idea, me topé con una historia de cómo en el Parque Nacional Yellowstone logró restaurar su ecosistema con la reintroducción de lobos tras su total desaparición. Y una vez que regresaron los castores y construyeron sus diques y estanques, volvió a aparecer una enorme riqueza de flora y fauna”.

La idea de que estaban frente a una historia sobre los “ingenieros de ecosistemas” fue entendida inmediatamente por Streep, a quien veían como alguien que “irradiaba poder y presencia”. Comentan que se reunieron inicialmente por Zoom con la actriz. “Meryl Streep fue quien Daniel imaginó desde el principio”, dice la productora Nicole Paradis Grindle. “Quedó claro que le encantaba la historia y lo que representaba. E incluso señaló por la ventana y exclamó: ‘¡No van a creer esto, pero hay una madriguera de castores en ese estanque!’”.

 La cinta ha recibido el visto bueno de la crítica. “Pese a la idea que me había hecho sobre lo intenso que podría ser trabajar con Meryl, lo cierto es que fue tan ligera y encantadora”, señala Chong. “Fue de una generosidad enorme a la hora de probar y explorar con diferentes tipos de voces y tomas. Realmente logras ver a una maestra en acción. La comedia le salía de una forma tan natural, y se notaba que lo estaba disfrutando”.❖

