Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

La saga de 'El conjuro' ha llegado a su fin con su última entrega, últimos ritos. Foto: Paloma y nacho

La saga de 'El conjuro' ha llegado a su fin con su última entrega, últimos ritos. Foto: Paloma y nacho

‘El conjuro 4: últimos ritos’ (‘The conjuring: last rites’ en inglés y ‘Expediente Warren: el último rito’ en España) es la película que marca el fin de la saga de los personajes Ed y Lorraine Warren y que ha sido un tremendo éxito en el mundo. Ahora, si deseas saber cómo ver en orden cada una de las cintas anteriores del universo ‘El conjuro’, te lo explicamos de manera sencilla y breve para que la puedas maratonear, así como en qué plataforma de streaming verlo.

Pero antes, recuerda que esta saga está compuesta de nueve películas en total divididas en tres líneas temporales:

Arco principal de ‘El conjuro’ que sigue a los Warren

Trilogia de ‘Annabelle’ que sigue a la muñeca poseída

Las dos entregas de la ‘La Monja’ que sigue los orígenes del demonio Valak

'El conjuro 4' marca el fin de la historia sobre los esposos Warren. Foto: Instagram.

¿Cómo ver las películas de ‘El conjuro’ en orden y de qué tratan?

Estas son las nueve películas de ‘El conjuro’ si es que deseas ver toda la saga de manera cronológica y ordenada.

1.- ‘La monja’ (2018)

La historia corre en el año 1952 en donde nos presenta la historia de una monja que viaja con un sacerdote a Rumania con el objetivo de destapar los secretos sobre un espíritu demoniaco que atormenta a muchos.

2.- ‘Annabelle: creation’ (2017)

La trama nos transporta al año 1955, tiempo después de la muerte de la hija de un muñequero. Este último y su esposa tienen secuestradas a un grupo de huérfanas que conocerán sus malévolas creaciones.

3.- ‘La monja II’ (2023)

En el año 1956, cuatro años después de ‘La monja’, el demonio Valak reaparece para sembrar el terror en una escuela francesa.

4.- ‘Annabelle’ (2014)

Corría el año 1967, cuando una pareja sufre un terrible ataque en su propia casa. Lo sobrenatural llegará cuando descubre que una entidad malvada ha poseído a una muñeca de porcelana.

5.- ‘El conjuro’ (2013)

La historia de ‘El conjuro’ nos centra en pleno 1971. Allí los Warren investigan actos paranormales en una casa habitada por un espíritu tenebroso que posee a la madre de la familia.

6.- ‘Annabelle 3: viene a casa’ (2019)

La muñeca Annabelle hace cobrar vida a los espíritus malignos del museo de los Warren en 1972 para la hija de los demonólogos.

7.- ‘El conjuro 2’ (2016)

Una mujer pide ayuda desesperadamente a los Warren en 1977 al ver que su hija liberó un espíritu malvado sin querer en Londres.

8.- ‘El conjuro: el diablo me obligó a hacerlo’ (2021)

En 1981, los Warren se centran en un caso de posesión demoniaca que ha sido usado como defensa legal en el primer juicio de este tipo en los Estados Unidos.

9.- ‘El conjuro 4: últimos ritos’ (2025)

En 1986, Ed y Lorraine Warren afrontarán su último caso paranormal, pero no se imaginan que será su investigación más peligrosa.

¿Dónde ver las películas completas de la saga ‘El conjuro’?

Las ocho primeras películas del universo ‘El conjuro’ pueden verse actualmente a través de la plataforma HBO Max. Eso sí, si quieres disfrutar de la saga, primero tiene que estar suscrito a ese canal de streaming.

Por su parte, la última entrega: ‘El conjuro 4’ está disponible únicamente en cines, ya que se estrenó a nivel mundial el jueves 4 de septiembre de este año en Latinoamérica y el viernes 5 de septiembre en los Estados Unidos y España.