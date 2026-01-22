HOYSuscripcion LR Focus

'El agente secreto' de Brasil hace historia y logra 4 nominaciones a los Oscar 2026, incluyendo a mejor película y actor

¡Latinoamérica presente! La película 'El agente secreto' brilla en categorías de gran relevancia en los Oscar 2026, con Wagner Moura consagrándose como el primer brasileño en competir por el premio a mejor actor.

La película 'El agente secreto' consiguió 4 nominaciones durante el anuncio en vivo de los Oscar este 22 de enero de 2026.
La película 'El agente secreto' consiguió 4 nominaciones durante el anuncio en vivo de los Oscar este 22 de enero de 2026.

La edición 2026 de los Premios Oscar ha dejado una huella especial para Latinoamérica. Entre las producciones que captaron la atención mundial, 'El agente secreto', dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se convirtió en la gran sorpresa al irrumpir con fuerza en la lista de nominados.

Este jueves 22 de enero, fecha en que se reveló la lista de nominados en vivo desde Los Ángeles, la película brasileña consiguió más de un lugar en categorías de peso, destacando el avance del cine latinoamericano en la industria global. Su presencia en la gala se convierte en un momento histórico que recuerda a otros hitos regionales y abre nuevas expectativas para la ceremonia más esperada de Hollywood.

'El agente secreto' deja en alto a Brasil y Latinoamérica en los Oscar 2026

'El agente secreto' obtuvo cuatro nominaciones en los Oscar 2026, un registro que la coloca como la segunda película latinoamericana con más candidaturas en la historia de la Academia, al lado de 'Ciudad de Dios' (2002), también de Brasil, y solo detrás de 'El laberinto del fauno' (2006), de Guillermo del Toro, que alcanzó seis. El logro marca un nuevo hito para el cine brasileño, que después de más de dos décadas vuelve a ver una producción nacional competir con tanta fuerza en Hollywood.

La cinta se instaló en categorías de peso como mejor película y mejor actor. En esta última, Wagner Moura también hace historia al convertirse en el primer intérprete brasileño en disputar la estatuilla dorada, gracias a su papel de un exprofesor atrapado en la última fase de la dictadura militar de 1977.

Todas las nominaciones de 'El agente secreto' en los Oscar 2026

Las cuatro nominaciones de 'El agente secreto' son:

  • Mejor película
  • Mejor actor (Wagner Moura)
  • Mejor casting (nueva categoría)
  • Mejor película internacional.

El camino hacia los Oscar estuvo marcado por un recorrido exitoso en la temporada de premios. La película recibió galardones en prestigiosos festivales internacionales, entre ellos Cannes y Lima, y se alzó como ganadora en ceremonias de renombre en Hollywood, como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

En esa última ocasión, la película protagonizó un episodio polémico cuando el reconocimiento fue entregado en plena alfombra roja, un hecho que desató debate en la industria. Más allá de la controversia, la cinta brasileña se ha consolidado como una de las más comentadas del año y ahora busca coronar su recorrido en la ceremonia de la Academia, prevista para el domingo 15 de marzo de 2026.

