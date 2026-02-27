HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño
Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     
EN VIVO

López Aliaga vs Acuña: La guerra en TikTok rumbo a Elecciones 2026 | Epicentro Electoral - Réplica

Cine y series

'Acusada' final explicado: ¿qué pasó realmente al terminar la película india de Netflix y quién es el culpable?

'Acusada', película india de Netflix: te contamos el final explicado, qué ocurrió con Geetika y Meera tras las denuncias y quién movía los hilos detrás de los correos anónimos.

'Acusada' es la nueva apuesta de Netflix en su catálogo de películas. Foto: Netflix
'Acusada' es la nueva apuesta de Netflix en su catálogo de películas. Foto: Netflix

Las acusaciones llegan como un correo anónimo y, en cuestión de días, se convierten en una tormenta que amenaza la carrera de la doctora Geetika Gen (Konkona Sen Sharma). En 'Acusada', película india de Netflix, el drama no se limita al ámbito laboral: la presión también fractura su vida en pareja con Meera (Pratibha Ranta), justo cuando ambas celebraban un ascenso y planes de adopción.

A medida que se acumulan las denuncias de acoso sexual, la historia cambia de registro: lo que parecía un conflicto administrativo toma forma de complot, con espionaje, filtraciones y una cadena de silencios.

PUEDES VER: Saga 'Exterminio': entre rumores de cancelación y posible adquisición de Netflix tras el fracaso en taquilla de 'El templo de huesos'

lr.pe

Final explicado de 'Acusada', la nueva película india de Netflix

La trama arranca con una celebración. Geetika, reconocida por su carácter firme y su reputación profesional, organiza una reunión junto a Meera para marcar un momento clave: el ascenso en el hospital y el inicio de los trámites para adoptar un bebé. Sin embargo, el giro llega pronto cuando Simran, directora del centro y amiga de la médica, le comunica que existe un correo anónimo con una denuncia por acoso sexual.

La situación escala con rapidez: aparecen más mensajes y se activa una revisión externa a cargo del investigador Jaideep Bhargav. Para evitar interferencias, el hospital decide apartar temporalmente a Geetika con un permiso de 10 días, un dato que ella no comparte con Meera. En lugar de transparentar el proceso, Geetika se refugia en su pasado: se reúne con su exnovia Sophie Sarandiz (Kallirroi Tziafeta).

En paralelo, Meera toma una decisión clave: contrata a un investigador privado para comprobar si su pareja dice la verdad. La vigilancia da frutos cuando Mansoor sigue a Geetika y detecta movimientos ligados a un intruso que se metió en su casa. La información llega a Angad, quien se encarga de entregar fotografías a Meera. Al ver a Geetika reuniéndose con su ex, Meera la enfrenta. Geetika sostiene que acudió a Sophie para contactar a Mark, el hermano de ella, con el objetivo de hackear el correo del hospital y descubrir el origen de las denuncias.

El quiebre se vuelve inevitable: ninguna confía plenamente en la otra y optan por separarse, al menos por un tiempo. Mientras Meera busca certezas, Geetika decide concentrarse en una hipótesis concreta: los correos anónimos provienen de una sola persona interesada en dañarla.

PUEDES VER: Final explicado de 'Bridgerton' temporada 4: ¿qué pasó con Benedict y Sophie en la serie de Netflix?

lr.pe

¿Quién es realmente el culpable?

Meera, por su parte, encuentra un elemento decisivo: su vecino tenía cámaras de seguridad. Al revisar los videos, identifica al hombre que entró a su casa. Cuando contrasta la información con el investigador, aparece otra traición: Angad le ocultó datos para alejarla de Geetika, movido por un sentimiento personal —siempre estuvo enamorado de ella—. Aun así, el film deja claro que Angad no fue el autor intelectual de las denuncias.

La revelación final apunta a David Brown, el hombre que irrumpió en la vivienda. Ante la negativa de la policía a profundizar en el caso, Geetika lo busca por su cuenta y descubre que era paciente del hospital. En ese punto se expone el mecanismo central del complot: David fue presionado por el Dr. Logan para perjudicar a Geetika a cambio de continuar con su tratamiento contra el cáncer. La motivación de Logan era directa: quería quedarse con el puesto de la protagonista.

Notas relacionadas
Saga 'Exterminio': entre rumores de cancelación y posible adquisición de Netflix tras el fracaso en taquilla de 'El templo de huesos'

Saga 'Exterminio': entre rumores de cancelación y posible adquisición de Netflix tras el fracaso en taquilla de 'El templo de huesos'

LEER MÁS
Final explicado de 'Bridgerton' temporada 4: ¿qué pasó con Benedict y Sophie en la serie de Netflix?

Final explicado de 'Bridgerton' temporada 4: ¿qué pasó con Benedict y Sophie en la serie de Netflix?

LEER MÁS
¿Habrá temporada 5 de Bridgerton? Todo lo que sabe hasta ahora de la serie dramática de época de Netflix

¿Habrá temporada 5 de Bridgerton? Todo lo que sabe hasta ahora de la serie dramática de época de Netflix

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Bridgerton' temporada 4 parte 2: hora exacta de estreno en Netflix y cómo verla

'Bridgerton' temporada 4 parte 2: hora exacta de estreno en Netflix y cómo verla

LEER MÁS
'Bridgerton', temporada 3: ¿qué pasó con Ruby Stokes y por qué Hannah Dodd la reemplazó como Francesca?

'Bridgerton', temporada 3: ¿qué pasó con Ruby Stokes y por qué Hannah Dodd la reemplazó como Francesca?

LEER MÁS
Milagro en la celda 7: las películas que debes ver si te gustó la producción turca

Milagro en la celda 7: las películas que debes ver si te gustó la producción turca

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Champions League: Manchester City enfrentará nuevamente el Real Madrid por los octavos de final

Alianza Lima vs UTC EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV para ver el partido por el Torneo Apertura de Liga 1

Demoras en el Metropolitano: congestión en Plaza Ramón Castilla retrasa hasta 12 minutos las rutas A y C en ambos sentidos

Cine y series

Saga 'Exterminio': entre rumores de cancelación y posible adquisición de Netflix tras el fracaso en taquilla de 'El templo de huesos'

Ricardo Bedoya: "Hay mucha gente que está haciendo cine y no necesariamente pasando por todas las instancias del Ministerio de Cultura"

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Carlos Álvarez reconoce relación con Montesinos en los 90: "De ahí a ser fujimorista nada que ver"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025