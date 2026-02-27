'Acusada' final explicado: ¿qué pasó realmente al terminar la película india de Netflix y quién es el culpable?

Las acusaciones llegan como un correo anónimo y, en cuestión de días, se convierten en una tormenta que amenaza la carrera de la doctora Geetika Gen (Konkona Sen Sharma). En 'Acusada', película india de Netflix, el drama no se limita al ámbito laboral: la presión también fractura su vida en pareja con Meera (Pratibha Ranta), justo cuando ambas celebraban un ascenso y planes de adopción.

A medida que se acumulan las denuncias de acoso sexual, la historia cambia de registro: lo que parecía un conflicto administrativo toma forma de complot, con espionaje, filtraciones y una cadena de silencios.

Final explicado de 'Acusada', la nueva película india de Netflix

La trama arranca con una celebración. Geetika, reconocida por su carácter firme y su reputación profesional, organiza una reunión junto a Meera para marcar un momento clave: el ascenso en el hospital y el inicio de los trámites para adoptar un bebé. Sin embargo, el giro llega pronto cuando Simran, directora del centro y amiga de la médica, le comunica que existe un correo anónimo con una denuncia por acoso sexual.

La situación escala con rapidez: aparecen más mensajes y se activa una revisión externa a cargo del investigador Jaideep Bhargav. Para evitar interferencias, el hospital decide apartar temporalmente a Geetika con un permiso de 10 días, un dato que ella no comparte con Meera. En lugar de transparentar el proceso, Geetika se refugia en su pasado: se reúne con su exnovia Sophie Sarandiz (Kallirroi Tziafeta).

En paralelo, Meera toma una decisión clave: contrata a un investigador privado para comprobar si su pareja dice la verdad. La vigilancia da frutos cuando Mansoor sigue a Geetika y detecta movimientos ligados a un intruso que se metió en su casa. La información llega a Angad, quien se encarga de entregar fotografías a Meera. Al ver a Geetika reuniéndose con su ex, Meera la enfrenta. Geetika sostiene que acudió a Sophie para contactar a Mark, el hermano de ella, con el objetivo de hackear el correo del hospital y descubrir el origen de las denuncias.

El quiebre se vuelve inevitable: ninguna confía plenamente en la otra y optan por separarse, al menos por un tiempo. Mientras Meera busca certezas, Geetika decide concentrarse en una hipótesis concreta: los correos anónimos provienen de una sola persona interesada en dañarla.

¿Quién es realmente el culpable?

Meera, por su parte, encuentra un elemento decisivo: su vecino tenía cámaras de seguridad. Al revisar los videos, identifica al hombre que entró a su casa. Cuando contrasta la información con el investigador, aparece otra traición: Angad le ocultó datos para alejarla de Geetika, movido por un sentimiento personal —siempre estuvo enamorado de ella—. Aun así, el film deja claro que Angad no fue el autor intelectual de las denuncias.

La revelación final apunta a David Brown, el hombre que irrumpió en la vivienda. Ante la negativa de la policía a profundizar en el caso, Geetika lo busca por su cuenta y descubre que era paciente del hospital. En ese punto se expone el mecanismo central del complot: David fue presionado por el Dr. Logan para perjudicar a Geetika a cambio de continuar con su tratamiento contra el cáncer. La motivación de Logan era directa: quería quedarse con el puesto de la protagonista.