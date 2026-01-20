HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Cine y series

¿Cuándo salen los nominados a los Oscar 2026, a qué hora y dónde ver online?

Los nominados al Oscar 2026 se anunciarán en vivo desde Los Ángeles, con transmisión online global que dará inicio a la cuenta regresiva hacia la gala más esperada del cine.

Timothée Chalamet es uno de los grandes favoritos a ser nominado a los Oscar este 2026.
Timothée Chalamet es uno de los grandes favoritos a ser nominado a los Oscar este 2026. | Foto: composición LR/EFE

El esperado anuncio de los nominados al Oscar 2026 está por comenzar. La ceremonia más prestigiosa del cine entra en una etapa decisiva este enero, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revele a los candidatos que competirán por la codiciada estatuilla dorada.

El evento llega apenas semanas después de los Golden Globes y los Critics Choice Awards, y promete captar la atención mundial tras una edición previa marcada por la polémica en torno a 'Emilia Pérez'. Este año, además, se estrenan nuevos criterios y una categoría inédita, lo que anticipa una gala llena de sorpresas. Antes de la gran noche, aquí te contamos cuándo salen los nominados al Oscar 2026, a qué hora y dónde ver el anuncio en vivo online.

PUEDES VER: La única cinta de fantasía que ganó el Oscar a mejor película en toda la historia: arrasó con sus 11 nominaciones y tiene versión de casi 5 horas

lr.pe

¿Cuándo es el anuncio de nominados de los Oscar 2026?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dará a conocer la lista oficial de nominados a los Oscar 2026 el jueves 22 de enero de 2026 desde el histórico teatro de la Academia, Samuel Goldwyn Theater, ubicado en Los Ángeles, California.

La gala de premiación, por otro lado, está programada para el domingo 15 de marzo de 2026, el Dolby Theatre de Hollywood, también en Los Ángeles. Será la edición número 98 del evento y contará con la incorporación de la nueva categoría de mejor dirección de casting, un reconocimiento que busca dar mayor visibilidad al trabajo detrás de la selección de actores.

PUEDES VER: Golden Globes 2026: estos son los ganadores a lo mejor del cine y la televisión

lr.pe

¿A que hora salen los nominaciones a los Oscar 2026?

El anuncio de los nominados a los Oscar 2026 se transmitirá en directo desde Los Ángeles a las 5.30 a. m. hora local del jueves 22 de enero; es decir, a las 8.30 a. m. en Nueva York. A continuación, los horarios confirmados en distintos países para que la audiencia global pueda seguir el anuncio en tiempo real:

  • Anuncio de nominados a los Oscar 2026 en México, Nicaragua y Costa Rica: 7:30 a. m. del jueves 22 de enero
  • Anuncio de nominados a los Oscar 2026 en Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 a. m. del jueves 22 de enero
  • Anuncio de nominados a los Oscar 2026 en Venezuela y Bolivia: 10.30 a. m. del jueves 22 de enero
  • Anuncio de nominados a los Oscar 2026 en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10.30 a. m. del jueves 22 de enero
  • Anuncio de nominados a los Oscar 2026 en España: 2.30 p. m del jueves 22 de enero.

PUEDES VER: Cortometraje peruano 'Allá en el cielo' tendrá estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín 2026 y competirá por el Oso de Cristal

lr.pe

¿Dónde ver el anuncio de nominados a los Oscar 2026 en TV y online?

Para ver el anuncio oficial de las nominaciones a los Oscar 2026, no te pierdas la transmisión en vivo desde Los Ángeles a través de los canales oficiales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La señal estará disponible en:

  • Oscars.org, el sitio web oficial de la Academia
  • YouTube de la Academia, con un livestream gratuito y global
  • Redes sociales oficiales de la Academia: X (Twitter), Facebook e Instagram
  • ABC, socio de transmisión en Estados Unidos, que integrará el anuncio dentro de su programación especial.

De esta manera, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y el resto del mundo, cualquier persona con conexión a Internet podrá seguir en tiempo real la revelación de los nominados directamente desde las plataformas oficiales.

Notas relacionadas
Eugenio Derbez confirma su regreso como la voz de 'Burro' para la nueva entrega 'Shrek 5'

Eugenio Derbez confirma su regreso como la voz de 'Burro' para la nueva entrega 'Shrek 5'

LEER MÁS
Todo lo que debes saber sobre 'El caballero de los siete reinos', la nueva apuesta de HBO Max por expandir el universo de 'Juego de tronos'

Todo lo que debes saber sobre 'El caballero de los siete reinos', la nueva apuesta de HBO Max por expandir el universo de 'Juego de tronos'

LEER MÁS
Alta costura y cine: Valentino y el documental 'El último emperador'

Alta costura y cine: Valentino y el documental 'El último emperador'

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde y cuándo ver la 'Reina del flow' 3 capítulo 20 y todos los demás episodios que quedan de la tercera temporada?

¿Dónde y cuándo ver la 'Reina del flow' 3 capítulo 20 y todos los demás episodios que quedan de la tercera temporada?

LEER MÁS
Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

LEER MÁS
'Heated rivalry': dónde y cuándo ver la serie de amor queer más viral del momento

'Heated rivalry': dónde y cuándo ver la serie de amor queer más viral del momento

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Por qué el Banco de Venezuela es tendencia? Todo sobre la nueva tarjeta virtual en divisas para compras en el exterior

Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical ‘¡Qué tal cumbión!’ tras denuncia por agresión sexual

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Cine y series

'Heated rivalry': dónde y cuándo ver la serie de amor queer más viral del momento

La única cinta de fantasía que ganó el Oscar a mejor película en toda la historia: arrasó con sus 11 nominaciones y tiene versión de casi 5 horas

Alfonso Obregón pone condiciones para su regreso como voz de Shrek 5: “Mi crédito y dirigir la película”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025