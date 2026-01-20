¿Cuándo salen los nominados a los Oscar 2026, a qué hora y dónde ver online?

Timothée Chalamet es uno de los grandes favoritos a ser nominado a los Oscar este 2026. | Foto: composición LR/EFE

El esperado anuncio de los nominados al Oscar 2026 está por comenzar. La ceremonia más prestigiosa del cine entra en una etapa decisiva este enero, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revele a los candidatos que competirán por la codiciada estatuilla dorada.

El evento llega apenas semanas después de los Golden Globes y los Critics Choice Awards, y promete captar la atención mundial tras una edición previa marcada por la polémica en torno a 'Emilia Pérez'. Este año, además, se estrenan nuevos criterios y una categoría inédita, lo que anticipa una gala llena de sorpresas. Antes de la gran noche, aquí te contamos cuándo salen los nominados al Oscar 2026, a qué hora y dónde ver el anuncio en vivo online.

¿Cuándo es el anuncio de nominados de los Oscar 2026?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dará a conocer la lista oficial de nominados a los Oscar 2026 el jueves 22 de enero de 2026 desde el histórico teatro de la Academia, Samuel Goldwyn Theater, ubicado en Los Ángeles, California.

La gala de premiación, por otro lado, está programada para el domingo 15 de marzo de 2026, el Dolby Theatre de Hollywood, también en Los Ángeles. Será la edición número 98 del evento y contará con la incorporación de la nueva categoría de mejor dirección de casting, un reconocimiento que busca dar mayor visibilidad al trabajo detrás de la selección de actores.

¿A que hora salen los nominaciones a los Oscar 2026?

El anuncio de los nominados a los Oscar 2026 se transmitirá en directo desde Los Ángeles a las 5.30 a. m. hora local del jueves 22 de enero; es decir, a las 8.30 a. m. en Nueva York. A continuación, los horarios confirmados en distintos países para que la audiencia global pueda seguir el anuncio en tiempo real:

Anuncio de nominados a los Oscar 2026 en México, Nicaragua y Costa Rica: 7:30 a. m. del jueves 22 de enero

del jueves 22 de enero Anuncio de nominados a los Oscar 2026 en Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 a. m. del jueves 22 de enero

8.30 a. m. del jueves 22 de enero Anuncio de nominados a los Oscar 2026 en Venezuela y Bolivia: 10.30 a. m. del jueves 22 de enero

10.30 a. m. del jueves 22 de enero Anuncio de nominados a los Oscar 2026 en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10.30 a. m. del jueves 22 de enero

10.30 a. m. del jueves 22 de enero Anuncio de nominados a los Oscar 2026 en España: 2.30 p. m del jueves 22 de enero.

¿Dónde ver el anuncio de nominados a los Oscar 2026 en TV y online?

Para ver el anuncio oficial de las nominaciones a los Oscar 2026, no te pierdas la transmisión en vivo desde Los Ángeles a través de los canales oficiales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La señal estará disponible en:

Oscars.org , el sitio web oficial de la Academia

, el sitio web oficial de la Academia YouTube de la Academia , con un livestream gratuito y global

, con un livestream gratuito y global Redes sociales oficiales de la Academia : X (Twitter), Facebook e Instagram

: X (Twitter), Facebook e Instagram ABC, socio de transmisión en Estados Unidos, que integrará el anuncio dentro de su programación especial.

De esta manera, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y el resto del mundo, cualquier persona con conexión a Internet podrá seguir en tiempo real la revelación de los nominados directamente desde las plataformas oficiales.