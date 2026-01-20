Alta costura y cine: Valentino y el documental 'El último emperador'

Desde Diana de Gales a Anne Hathaway, Valentino Garavani vistió a princesas y a estrellas de Hollywood, fue amigo de las celebridades y su historia de medio siglo en la alta costura trascendió y también llegó al cine. Un documental y un ‘cameo’ suyo en El diablo se viste a la moda parecían obligatorios. “Será siempre recordado por su arte”, dijo Donatella Versace. “Fue un verdadero maestro”.

El fundador de la marca Valentino falleció a los 93 años en su residencia en Roma. “Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy rodeado de sus seres queridos”, se lee en el comunicado publicado en las redes sociales de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti.

El ‘último emperador de la moda’ nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, al sur de Milán. Se instaló en París a principios de la década de 1950 y cursó estudios en la prestigiosa institución École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. “Se decía que era exigente, meticuloso, rígido, incluso francamente obsesivo”, sostiene el medio Le Point.

La familia Armani subrayó el respeto y la admiración mutua. “El maestro indiscutible de la gracia y la elegancia, que encarnó la excelencia de la couture, el rigor del oficio y una visión única de la moda hecha de líneas puras, colores icónicos y una belleza absoluta. Su muerte deja un vacío inmenso”.

El documental del ‘último emperador’

La vida del diseñador llegó al cine en 2008 con el documental Valentino: The Last Emperor. En el afiche de la película presentada en el Festival de Cine de Venecia, el italiano aparece con un traje mpecable, acompañado de sus cuatro perros y de tres modelos que lucen sus diseños en color rojo, el tono que redefinió. La película repasa su vida hasta su retiro en 2007.

“Ni crisis ni dramas: para perseguir sus sueños, Valentino contó siempre con el pleno apoyo de su familia y el respaldo financiero fundamental de su padre”, se lee en el artículo Vanity Fair al conocerse el deceso.

En 2008, se estrenó la película dirigida por el escritor y editor de Vanity Fair, Matt Tyrnauer. En el filme sigue los pasos de Valentino, quien ha sido descrito como un emperador no solo de la moda sino por su estilo de vida: viajaba en jet privado, tenía un castillo del siglo XVII a las afueras de París, en su refugio de esquí en Suiza, en su residencia en Londres o en su departamento en Manhattan. La cinta explora su carrera, muestra su talento, una celebración del imperio que creó y la historia con su socio y compañero durante cinco décadas, Giancarlo Giammetti .

Al conocer el deceso, Claudia Schiffer y Cindy Crawford, entre otras figuras, homenajearon al diseñador. “Él es la esencia de las verdaderas leyendas, y perdurará a través de la marca que creó. Mi vestido de novia de Valentino, que tengo enmarcado en casa, es un recordatorio constante de su naturaleza gentil, generosa, dulce y leal”, escribió. Por su lado, la supermodelo estadounidense declaró: “Era un verdadero maestro en su oficio, y siempre estaré agradecida por los años que tuve el privilegio de trabajar estrechamente con él”.❖