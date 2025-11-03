Histórico cambio en los Oscar 2026: academia sorprende al mundo con nueva categoría después de 20 años
La edición 98 de los premios Oscar 2026 se llevará a cabo en los Ángeles, Estados Unidos y será presentado por segunda vez consecutiva por Conan O’Brien.
Los Premios Oscar 2026 se aproximan con importantes cambios. La ceremonia marcará la 98 edición de estos prestigiosos galardones del cine. Sin embargo, en dicha edición, se introducirá por primera vez en más de dos décadas la categoría de ‘Oscar a Mejor reparto’, elevando el total de categorías a 24, en comparación con las 23 del año anterior.
La última vez que se incorporó un nuevo premio fue en 2002, cuando se estableció el galardón a la ‘Mejor película internacional’, que fue otorgado a ‘Shrek’ (2001). En lo que respecta a los nominados, se revelarán el 22 de enero de 2026, mientras tanto, los aficionados al cine pueden realizar sus propias predicciones basadas en las categorías existentes.
¿Cuándo serán los Premios Oscar 2026?
La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se llevará a cabo el 15 de marzo de ese año, marcando la edición número 98 de estos prestigiosos galardones otorgados por la Academia de Hollywood. Allí eligen a las mejores cintas de la temporada siendo el premio de 'Mejor película' la más importante y codiciada.
Por segundo año consecutivo, el comediante y presentador de televisión, Conan O'Brien, será el encargado de conducir el evento en el Dolby Theatre, Hollywood, Los Ángeles, California, EE. UU.
¿Cuáles son las 24 categorías de los Premios Oscar 2026?
- Mejor Actriz de Reparto
- Mejor Reparto
- Mejor Cortometraje de Animación
- Mejor Película de Animación
- Mejor Guion Original
- Mejor Guion Adaptado
- Mejor Maquillaje y Peluquería
- Mejor Diseño de Producción
- Mejor Diseño de Vestuario
- Mejor Actor de Reparto
- Mejor Documental
- Mejor Corto Ficción
- Mejor Fotografía
- Mejor Película Internacional
- Mejor Corto Documental
- Mejor Banda Sonora
- Mejores Efectos Visuales
- Mejor Sonido
- Mejor Canción Original
- Mejor Montaje
- Mejor Director
- Mejor Actor
- Mejor Actriz
- Mejor Película