HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
José Jerí expulsa a embajadora de México en Perú
José Jerí expulsa a embajadora de México en Perú     José Jerí expulsa a embajadora de México en Perú     José Jerí expulsa a embajadora de México en Perú     
Cine y series

Histórico cambio en los Oscar 2026: academia sorprende al mundo con nueva categoría después de 20 años

La edición 98 de los premios Oscar 2026 se llevará a cabo en los Ángeles, Estados Unidos y será presentado por segunda vez consecutiva por Conan O’Brien. 

Premios Oscar 2026 tendrá ahora 24 categorías. Foto: Marca.
Premios Oscar 2026 tendrá ahora 24 categorías. Foto: Marca.

Los Premios Oscar 2026 se aproximan con importantes cambios. La ceremonia marcará la 98 edición de estos prestigiosos galardones del cine. Sin embargo, en dicha edición, se introducirá por primera vez en más de dos décadas la categoría de ‘Oscar a Mejor reparto’, elevando el total de categorías a 24, en comparación con las 23 del año anterior.

La última vez que se incorporó un nuevo premio fue en 2002, cuando se estableció el galardón a la ‘Mejor película internacional’, que fue otorgado a ‘Shrek’ (2001). En lo que respecta a los nominados, se revelarán el 22 de enero de 2026, mientras tanto, los aficionados al cine pueden realizar sus propias predicciones basadas en las categorías existentes.

PUEDES VER: Películas 'Kinra' y 'Cuadrilátero' representarán al Perú en la carrera rumbo a los Premios Óscar y Goya 2026

lr.pe

¿Cuándo serán los Premios Oscar 2026?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se llevará a cabo el 15 de marzo de ese año, marcando la edición número 98 de estos prestigiosos galardones otorgados por la Academia de Hollywood. Allí eligen a las mejores cintas de la temporada siendo el premio de 'Mejor película' la más importante y codiciada.

Por segundo año consecutivo, el comediante y presentador de televisión, Conan O'Brien, será el encargado de conducir el evento en el Dolby Theatre, Hollywood, Los Ángeles, California, EE. UU.

PUEDES VER: Comediante Conan O'Brien regresará como anfitrión de los Óscar en 2026

lr.pe

¿Cuáles son las 24 categorías de los Premios Oscar 2026?

  • Mejor Actriz de Reparto
  • Mejor Reparto
  • Mejor Cortometraje de Animación
  • Mejor Película de Animación
  • Mejor Guion Original
  • Mejor Guion Adaptado
  • Mejor Maquillaje y Peluquería
  • Mejor Diseño de Producción
  • Mejor Diseño de Vestuario
  • Mejor Actor de Reparto
  • Mejor Documental
  • Mejor Corto Ficción
  • Mejor Fotografía
  • Mejor Película Internacional
  • Mejor Corto Documental
  • Mejor Banda Sonora
  • Mejores Efectos Visuales
  • Mejor Sonido
  • Mejor Canción Original
  • Mejor Montaje
  • Mejor Director
  • Mejor Actor
  • Mejor Actriz
  • Mejor Película
Notas relacionadas
'The Savant': Jessica Chastain protagoniza la serie acerca de la investigadora infiltrada en grupos de odio

'The Savant': Jessica Chastain protagoniza la serie acerca de la investigadora infiltrada en grupos de odio

LEER MÁS
Películas 'Kinra' y 'Cuadrilátero' representarán al Perú en la carrera rumbo a los Premios Óscar y Goya 2026

Películas 'Kinra' y 'Cuadrilátero' representarán al Perú en la carrera rumbo a los Premios Óscar y Goya 2026

LEER MÁS
Rodrigo Teixeira: "Hacer cine y luchar por la democracia es un acto de valentía"

Rodrigo Teixeira: "Hacer cine y luchar por la democracia es un acto de valentía"

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
La vida ante sí: Sophia Loren y la cinta de Netflix que podría darle un Óscar

La vida ante sí: Sophia Loren y la cinta de Netflix que podría darle un Óscar

LEER MÁS
'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

LEER MÁS
Ver “365 días más″ online: ¿Laura y Massimo se separaron? El final que asombró a fans

Ver “365 días más″ online: ¿Laura y Massimo se separaron? El final que asombró a fans

LEER MÁS
Netflix modo San Valentín: 5 películas hot para una noche erótica con tu pareja [VIDEO]

Netflix modo San Valentín: 5 películas hot para una noche erótica con tu pareja [VIDEO]

LEER MÁS
¿Quiénes son los personajes de ‘KPop Demon Hunters’ en Netflix? Descubre a los actores de doblaje

¿Quiénes son los personajes de ‘KPop Demon Hunters’ en Netflix? Descubre a los actores de doblaje

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

Cine y series

Jennifer Lawrence: "Intento expresar mis ideas políticas a través de mi trabajo"

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Estrenos Netflix Noviembre 2025: lista de las nuevas películas y series que llegan a la plataforma de streaming este mes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025