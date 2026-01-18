El cine peruano estará presente en la 76ª edición del Festival de Cine de Berlín - - uno de los espacios cinematográficos más importantes del mundo - con el cortometraje 'Allá en el cielo', dirigido por el reconocido cineasta y publicista Roddy Dextre. La película de corta duración se estrenará mundialmente en la Berlinale y, además, buscará alzar el Oso de Cristal en la sección Generation14plus Short Competition.

Dextre, formado en Perú, Cuba y Argentina, cuenta con una fructífera trayectoria en la industria audiovisual, respaldada por diversos premios como: Director del año en el Cíclope Latino 2024, Grand Prix en dirección en el Festival Iberoamericano de Publicidad (FIAP), Ojo de Iberoamérica, así como el galardón de la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad en el 2023 y 2024. Asimismo, goza de reconocimientos en Clio Awards, Cannes y D&A, entre otros.

'Allá en el cielo', una historia en la periferia limeña

'Allá en el cielo', escrita por José Luis Maura, toma su nombre de la popular canción homónima, la cual es utilizada para darle el último adiós a los difuntos. En la cinta, el tema es interpretado por Chacalín, quien recorre las calles de la periferia limeña, donde los rituales de duelo se entrelazan con la vida.

El cortometraje nos muestra la vida de Chito, de 11 años, quien crece rodeado de tumbas que funcionan como canchas de fútbol, patio de juego y refugio. Así, su infancia se ve marcada por la precariedad y la violencia, pero sin dejar de soñar por una mejor vida. La obra de Roddy Dextre fue protagonizada por actores naturales: niños y adolescentes que habitan las calles de la ciudad, así como menores de una casa hogar y de un colegio del Callao.

La producción estuvo a cargo de Javier Salvador y un equipo integrado por Luciana Masías (dirección de arte), Betito Barzola (montaje), Julián Estrada (fotografía), Ernesto Trujillo (sonido) y Franco Parodi (asistencia de dirección). La obra contó con estímulos del Ministerio de Cultura y la participación de coproductores de México, Perú, Colombia y Brasil.

La presencia peruana en el Festival de Cine de Berlín 2026

La sección Generation 14plus de la Berlinale reúne cortometrajes dirigidos a un público juvenil y enfocados en relatos sobre experiencias contemporáneas desde la perspectiva adolescente. Esta competencia entrega el Oso de Cristal y el Premio Especial del Jurado Internacional al Mejor Cortometraje. En la edición 2026 participan 20 producciones de países como Perú, Bélgica, Sudáfrica, Canadá, España, Francia, México, Corea del Sur, Alemania, Colombia, Italia, Chile, Estados Unidos y República Dominicana.

Sobre su nominación, Roddy Dextre afirmó: " Es un honor que ‘Allá en el cielo’ tenga su estreno mundial en la Berlinale. Recibimos la noticia con mucho orgullo, especialmente por la acogida del equipo curatorial del festival. Perú tiene una relación muy significativa con la Berlinale, y espero que esta presencia continúe fortaleciendo la proyección internacional de nuestro cine". Con esta selección, el cine peruano vuelve a posicionarse en un escenario clave para la visibilidad global de nuevas voces y propuestas narrativas.