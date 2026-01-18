Eugenio Derbez confirma su regreso como la voz de 'Burro' para la nueva entrega 'Shrek 5'

Buenas noticias para los fans de 'Sherk'. El actor mexicano Eugenio Derbez confirmó oficialmente su regreso como la voz de 'Burro' en 'Shrek 5', la nueva entrega de la saga. Tras meses de dudas y especulaciones, rompió su silencio y señaló que logró llegar a un acuerdo con los productores luego de una serie de negociaciones. Derbez explicó que puso un condición clave para volver a aceptar el papel.

“Sí, sí, de veritas, de veritas. Me hablaron y ya les dije que sí", declaró durante la premier de la película 'LOL: Buscando Talento'. Recordar que la incertidumbre acerca de la participación del actor en la nueva película fue algo que alertó a los seguidores de la saga, especialmente a los de Latinoamérica, pues su trabajo como la voz de doblaje de aquel icónico personaje ha sido alabado por muchos.

Eugenio Derbez regresa como la voz de 'Burro' en 'Sherk 5'

Según el comediante, su condición estuvo ligada a la posibilidad de adaptar y ajustar los diálogos al español latino, así como también, los modismos que han evolucionado con el pasar de los años. Aspectos que consideró demasiado importantes para mantener la esencia del icónico personaje 'Burro' en Latinoamérica. Derbez indicó además, que su pedido se debió a que la directiva actual del proyecto no es la misma que en las películas anteriores.

"Me acaban de pedir que esté en el doblaje, les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes, y también los modismos. Ya me dijeron que sí, entonces sí voy a estar en la película”, sostuvo. Cabe señalar, que Eugenio Derbez ya adaptó el libreto en entregas anteriores siendo parte fundamental para la conexión del personaje con el público.