HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Entretenimiento

Eugenio Derbez confirma su regreso como la voz de 'Burro' para la nueva entrega 'Shrek 5'

Luego de meses de incertidumbre, el actor mexicano anunció que volverá a darle vida a la voz latina del entrañable personaje para la nueva película de la saga, y explicó cuál fue la condición que puso. 

Eugenio Derbez regresa como la voz de doblaje de 'Burro'. Foto: Composición LR
Eugenio Derbez regresa como la voz de doblaje de 'Burro'. Foto: Composición LR

Buenas noticias para los fans de 'Sherk'. El actor mexicano Eugenio Derbez confirmó oficialmente su regreso como la voz de 'Burro' en 'Shrek 5', la nueva entrega de la saga. Tras meses de dudas y especulaciones, rompió su silencio y señaló que logró llegar a un acuerdo con los productores luego de una serie de negociaciones. Derbez explicó que puso un condición clave para volver a aceptar el papel.

“Sí, sí, de veritas, de veritas. Me hablaron y ya les dije que sí", declaró durante la premier de la película 'LOL: Buscando Talento'. Recordar que la incertidumbre acerca de la participación del actor en la nueva película fue algo que alertó a los seguidores de la saga, especialmente a los de Latinoamérica, pues su trabajo como la voz de doblaje de aquel icónico personaje ha sido alabado por muchos.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: ¿La Familia P. Luche al cine? Eugenio Derbez desea dar un cierre adecuado a la famosa serie de México

lr.pe

Eugenio Derbez regresa como la voz de 'Burro' en 'Sherk 5'

Según el comediante, su condición estuvo ligada a la posibilidad de adaptar y ajustar los diálogos al español latino, así como también, los modismos que han evolucionado con el pasar de los años. Aspectos que consideró demasiado importantes para mantener la esencia del icónico personaje 'Burro' en Latinoamérica. Derbez indicó además, que su pedido se debió a que la directiva actual del proyecto no es la misma que en las películas anteriores.

"Me acaban de pedir que esté en el doblaje, les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes, y también los modismos. Ya me dijeron que sí, entonces sí voy a estar en la película”, sostuvo. Cabe señalar, que Eugenio Derbez ya adaptó el libreto en entregas anteriores siendo parte fundamental para la conexión del personaje con el público.

Notas relacionadas
Fallece Gabriela Michel, madre de Aislinn y exesposa de Eugenio Derbez: su hija le dedica un mensaje de despedida

Fallece Gabriela Michel, madre de Aislinn y exesposa de Eugenio Derbez: su hija le dedica un mensaje de despedida

LEER MÁS
Eugenio Derbez es acusado de maltrato laboral a Sammy Pérez: "Lo tenían encerrado hasta que terminara de grabar"

Eugenio Derbez es acusado de maltrato laboral a Sammy Pérez: "Lo tenían encerrado hasta que terminara de grabar"

LEER MÁS
El 'Valet' con Eugenio Derbez es un fenómeno en Netflix México y lidera las tendencias

El 'Valet' con Eugenio Derbez es un fenómeno en Netflix México y lidera las tendencias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bad Bunny en Perú 2026: sorpresa al ritmo de 'Moda te mueve', 'La Casita', invitados y todo lo que dejó el segundo concierto del 'Conejo Malo'

Bad Bunny en Perú 2026: sorpresa al ritmo de 'Moda te mueve', 'La Casita', invitados y todo lo que dejó el segundo concierto del 'Conejo Malo'

LEER MÁS
Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: "Ojalá me enamore de una de aquí"

Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: "Ojalá me enamore de una de aquí"

LEER MÁS
Ultra Perú 2026: fecha, precios de entradas y DJs confirmados del festival

Ultra Perú 2026: fecha, precios de entradas y DJs confirmados del festival

LEER MÁS
Melissa Loza se quiebra al hablar de su hija menor con autismo en 'Esto es guerra': "Es mi motor y motivo"

Melissa Loza se quiebra al hablar de su hija menor con autismo en 'Esto es guerra': "Es mi motor y motivo"

LEER MÁS
Fan peruana sorprende a Bad Bunny al subir al escenario y el cantante detiene a seguridad

Fan peruana sorprende a Bad Bunny al subir al escenario y el cantante detiene a seguridad

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Entretenimiento

Bad Bunny en Lima 2026: hora de ingreso, accesos por zonas y todo lo que necesitas saber sobre el concierto del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

Bad Bunny en Lima 2026 EN VIVO hoy: a qué hora inicia, setlist y todo sobre su concierto en el Estadio Nacional este 16 de enero

Bad Bunny muestra un adelanto de su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025