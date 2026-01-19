El domingo 18 de enero se estrenó a nivel mundial 'El caballero de los siete reinos', la nueva apuesta de HBO Max para expandir el universo de su exitosa serie 'Juegos de tronos'. La producción audiovisual, basada en un volumen de George R.R. Martín que recopila tres novelas cortas conocidas como 'Cuentos de Dunk y Egg, nos transporta a un rincón poco explorado de Westeros. La trama se desarrolla en una época en la que el linaje Targaryen aún gobierna el Trono de Hierro.

Lejos de las luchas de poder entre los Targaryen, los Stark, Lannister y otras casas, la serie se centra en la vida cotidiana de Poniente y en cómo sus habitantes sufren las consecuencias de los conflictos entre la nobleza. La historia, escrita y producida por Ryan Condal, se sitúa dos siglos antes de los sucesos de 'Juegos de tronos' y tiene como protagonistas a Ser Duncan el Alto (Petter Claffey), conocido como Dunk, y a su fiel escudero Egg (Dexter Sol Ansell), un muchacho inquieto que oculta un secreto: es el príncipe Aegon V Targaryen.

¿De que se trata 'El caballero de los siete reinos'?

La serie se basa específicamente en la novela corta The Hedge Knight, escrita por George R. R. Martin, que narra la historia de Dunk, un huérfano de Desembarco del Rey. Tras la muerte de su mentor, Ser Arlan de Pennytree, este lo nombra caballero en su lecho de muerte, pese a su origen humilde.



Dunk hereda la armadura y los caballos de su mentor y parte hacia el torneo de Ashford, donde conoce a Egg, un niño que desea convertirse en su escudero para huir de su familia. Ambos se verán envueltos en disputas con el príncipe Aerion Brightflame Targaryen y deberán superar desafíos que pondrán a prueba su valentía.

¿Cuántos episodios tiene 'El caballero de los siete reinos'?

La primera temporada cuenta con seis episodios, estrenados cada domingo por la plataforma de streaming HBO Max. El primero se lanzó el 18 de enero y los siguientes llegaron el 25 de enero, 1,8,15 y 22 de febrero. Cada episodio tiene una duración aproximada de 35 minutos.

La dirección está a cargo de Sarah Andina Smit (episodios 1 al 3) y Owen Harris (episodios 4 al 6). Además, se confirmó que la serie tendrá una segunda temporada en 2027.

Personajes principales

Ser Duncan el Alto (Dunk): Interpretado por Peter Claffey. Es un joven veterano sin casa que fue criado por Ser Arlan Pennytree en King's Landing. Sueña con ser un caballero, pese a sus escasas posibilidades.

Egg: Interpretado por Dexter Sol Ansell. Es un niño de aspecto peculiar que se convierte en el escudero de Dunk. En realidad, es el joven príncipe Aegon Targaryen.

Príncipe Aerion 'Brillante Llama' Targaryen: Hijo de Baelor Targaryen y hermano mayor de Egg. Es el antagonista de la serie, caracterizado por su sadismo, arrogancia y obsesión con la pureza de sangre Targaryen.

Ser Lyonel Baratheon "Tormentalegre": Heredero del Bastión de Tormentas, conocido por su fuerza y risa contagiosa. Es temido en los torneos por desmontar rivales y arrancar adornos de sus yelmos.

Maekar Targaryen: Padre de Egg y uno de los príncipes Targaryen que tendrán peso en el futuro de Westeros.

Otros personajes relevantes son Baerlor Targaryen, Lyonel Baratheon, Tanselle, Ser Steffon Fossoway, Raymun Fossoway, Daeron Targaryen, Steely Pate, Ser Manfred Dondarrion y Plummer.

Curiosidades sobre los personajes de 'El caballero de los siete reinos'

Los fans de 'Juegos de tronos' reconocerán al joven Príncipe Aemon, hijo de Maekar, quien aparece en la serie preparándose para convertirse en maestro. Décadas después, será el anciano Aemon Targaryen, consejo de Jon Snow.