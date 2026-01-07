HOYSuscripcion LR Focus

El Chavo del 8 también viajó a Cancún: hallan episodio perdido con Chespirito y el elenco de la serie

Coleccionista que hace poco recuperó un capítulo de don Ramón descubrió esta joya de 'El Chavo del 8'. El episodio de 'La vecindad en Cancún' incluye la participación de Godínez y el Dr. Chapatín.

El episodio de 'El Chavo del 8' fue redescubierto en Puerto Rico.
El episodio de 'El Chavo del 8' fue redescubierto en Puerto Rico. | Foto: composición LR/captura Grupo Chespirito

La historia de 'El Chavo del 8' sigue generando sorpresas más de cuatro décadas después de su emisión original. Un nuevo hallazgo reveló que la vecindad no solo viajó a Acapulco, como recordaban millones de televidentes, sino que también tuvo una aventura en las playas de Cancún, donde incluso aparece el Dr. Chapatín.

El descubrimiento ha causado gran revuelo entre los seguidores del programa, pues se trata de un episodio que permaneció oculto durante años y se creía lost media; sin embargo, ahora sale a la luz gracias a la labor de un coleccionista. La confirmación oficial del Grupo Chespirito reafirmó la validez de un material que parecía perdido para siempre.

PUEDES VER: Muere Béla Tarr: su visita a Perú, mejores películas y el adiós al renombrado cineasta húngaro

Coleccionista halla episodio de 'El Chavo del 8' con la vecindad en Cancún

El episodio, llamado 'La vecindad en Cancún' e incluido originalmente como un sketch de 'Chespirito', fue encontrado por el coleccionista puertorriqueño conocido como 'scoobyonda', quien localizó una grabación parcial en la que se aprecia a Roberto Gómez Bolaños junto al elenco en las playas de Cancún. El material fue develado por 'scoobyonda' en el canal de YouTube VecinoPRVHS.

"Este es un episodio considerado perdido de 'Chespirito' con un segmento de 'El Chavo del 8', grabado en las playas de Cancún alrededor de 1983. El material proviene de una cinta VHS grabada en Puerto Rico. Aunque la calidad de imagen es limitada, no quita el valor histórico y emocional del episodio", indicó el coleccionista.

Episodio de 'El Chavo del 8' en Cancún. Foto: Grupo Chespirito

PUEDES VER: ¿Cuándo son los Golden Globes 2026 y dónde ver la ceremonia de premiación a lo mejor del cine y televisión?

¿De qué trata el capítulo de 'El Chavo del 8' en Cancún?

En esta entrega recuperada, la icónica vecindad emprende un viaje a Cancún, donde aparecen figuras como Godínez, el profesor Jirafales, el señor Barriga y el doctor Chapatín. La ausencia de Quico y don Ramón resulta evidente, pues para entonces Carlos Villagrán y Ramón Valdés ya no formaban parte del elenco, lo que diferencia este episodio de otros más recordados por el público.

La trama muestra al profesor Jirafales impartiendo lecciones sobre el mar a los niños, mientras doña Clotilde, doña Nieves, el señor Barriga y el doctor Chapatín organizan un picnic frente a la playa. El momento se convierte en una escena cómica cuando el doctor se apropia de la comida y, para justificarlo, inventa la presencia de un supuesto platillo volador. Este recurso humorístico conecta de inmediato con la nostalgia del célebre capítulo en Acapulco, pero ofrece un giro inesperado en un escenario distinto.

PUEDES VER: ¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

Coleccionista también halló capítulo de don Ramón

El hallazgo resulta especialmente significativo porque 'scoobyonda', apenas una semana antes —el 26 de diciembre de 2025—, había sorprendido con el descubrimiento de otro episodio perdido de 'El Chavo del 8' titulado 'Las goteras' o 'Goteras en casa de don Ramón'. Este capítulo, transmitido en 1973 y regrabado en 1978, fue encontrado con una grabación del canal Telemundo en Puerto Rico, en VHS.

En esta nueva ocasión, el coleccionista no solo compartió el material de 'La vecindad en Cancún', sino que lo dedicó de manera especial. 'Sin la colaboración de otros fans, este tipo de hallazgos no sería posible. Comparto este material con mucho cariño para todos los que, como yo, crecieron viendo 'El Chavo'. Espero que lo disfruten y ¡feliz Día de Reyes!', expresó el coleccionista, subrayando el valor de la comunidad de admiradores en la preservación de la memoria del programa mexicano.

