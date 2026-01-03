Critics Choice Awards 2026: nominados, fecha, horarios y canal dónde ver en vivo la premiación a lo mejor del cine y la televisión

Los Critics Choice Awards 2026 marcan el inicio de una temporada de premios en Hollywood que promete grandes emociones. Organizada por la Critics Choice Association, la ceremonia reúne a lo más destacado del cine y la televisión y se ha consolidado como una cita obligada para la industria y los seguidores del entretenimiento al ser considerada una antesala de lo que puede ocurrir en los Globos de Oro y los Oscar.

Este año, la expectativa es mayor por la presencia de producciones que han marcado la conversación cultural y por el regreso de figuras que buscan reafirmar su lugar en la pantalla grande. Además, la transmisión online permitirá que millones de espectadores sigan en vivo cada detalle de la ceremonia.

¿Cuándo son los Critics Choice Awards 2026?

Los Critics Choice Awards, en su edición número 31, se celebrarán este domingo 4 de enero de 2026 en el Barker Hangar de Santa Mónica, California. El recinto, habitual para este evento, volverá a ser el escenario donde se reúnan actores y actrices, directores, productores y más en una noche que anticipa momentos inolvidables.

La ceremonia contará nuevamente con la conducción de Chelsea Handler, quien regresa como anfitriona por cuarto año consecutivo. Junto a la actriz y comediante, presentarán y entregarán los premios diversas figuras del entretenimiento, entre ellas Colman Domingo, Hannah Einbinder, Justin Hartley, Quinta Brunson, Diego Luna, Jeff Goldblum y Ava Duvernay.

Chelsea Handler conducirá por cuarto año consecutivo los Critics Choice Awards. Foto: HBO Max

¿A qué hora son los Critics Choice Awards 2026?

No te pierdas la transmisión en vivo de los Critics Choice Awards 2026 este domingo 4 de enero desde las 7.00 p. m. en Perú. Si te encuentras en otro país, toma en cuenta estos horarios para seguir minuto a minuto la ceremonia principal. Cabe mencionar que el evento también contará con la tradicional alfombra roja, que comenzará exactamente una hora antes.

Critics Choice Awards 2026 en Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m. del domingo 4 de enero

7.00 p. m. del domingo 4 de enero Critics Choice Awards 2026 en México, Nicaragua y El Salvador: 6.00 p. m. del domingo 4 de enero

6.00 p. m. del domingo 4 de enero Critics Choice Awards 2026 en Estados Unidos (PST): 4.00 p. m. del domingo 4 de enero

4.00 p. m. del domingo 4 de enero Critics Choice Awards 2026 en España: 1.00 a. m. del lunes 5 de enero

1.00 a. m. del lunes 5 de enero Critics Choice Awards 2026 en Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m. del domingo 4 de enero

8.00 p. m. del domingo 4 de enero Critics Choice Awards 2026 en Chile, Argentina y Brasil: 9.00 p. m. del domingo 4 de enero.

¿Dónde ver los Critics Choice Awards 2026 en vivo por TV y online?

En América Latina, los Critics Choice Awards 2026 estarán disponibles en TNT y en la plataforma de streaming HBO Max, que ofrecerá la gala completa en vivo. En Estados Unidos, la señal estará a cargo de E! y USA Network, mientras que Peacock pondrá a disposición la ceremonia al día siguiente.

La cobertura televisiva se complementará con la tradicional antesala de la alfombra roja, que iniciará una hora antes de la gala principal. Este espacio mostrará la llegada de las celebridades y los primeros comentarios de los nominados.

¿Quiénes son los nominados a los Critics Choice Awards 2026?

En la categoría de cine, la película 'Pecadores', protagonizada por Michael B. Jordan, lidera con 17 nominaciones, incluyendo mejor película y mejor actor. Le sigue 'Una batalla tras otra', con 14 menciones, mientras que 'Frankenstein' de Guillermo del Toro y 'Hamnet' alcanzan 11 cada una.

En televisión, Netflix domina con producciones como 'Adolescencia' y 'Nadie quiere esto', que figuran entre las más reconocidas. Puedes encontrar el listado completo de las categorías principales en esta nota (AQUÍ).