EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
¿Cuándo son los Golden Globes 2026 y dónde ver la ceremonia de premiación a lo mejor del cine y televisión?

La temporada de premios de Hollywood se intensifica con los Golden Globes 2026. La gala contará con la entrega de los premios honoríficos a figuras como Helen Mirren y Sarah Jessica Parker.

La temporada de premios de Hollywood continúa con uno de los eventos más esperados por la industria y los fanáticos: los Golden Globes 2026. La gala, que celebra lo mejor del cine y la televisión, regresa con su tradicional despliegue de estrellas en la alfombra roja y con la expectativa de seguir marcando el rumbo hacia los Oscar.

En esta edición, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y Dick Clark Productions han preparado una ceremonia que promete grandes momentos, desde discursos memorables hasta la entrega de los premios honoríficos Cecil B. DeMille y Carol Burnett para figuras de la talla de Helen Mirren y Sarah Jessica Parker, respectivamente.

lr.pe

¿Cuándo y a qué hora son los Golden Globes 2026?

La 83ª edición de los Globos de Oro se celebrará el domingo 11 de enero de 2026 en el icónico Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, California. La gala comenzará a las 5.00 p. m. (PT) y 8.00 p. m. (ET), lo que equivale a las 8.00 p. m. en Perú y 7.00 p. m. en México. Además, habrá una previa de la alfombra roja, donde desfilarán las estrellas de las películas, los directores y más.

La duración estimada será de tres horas, incluyendo la ceremonia principal. Como cada año, el evento servirá de referencia para medir las producciones y actuaciones que podrían repetir éxito en los Oscar, al igual que los Critics Choice Awards 2026, donde 'Una batalla tras otra' y 'Pecadores' se consagraron como las grandes ganadoras de la categoría de películas.

lr.pe

¿Dónde ver la ceremonia de los Golden Globes en vivo?

En Estados Unidos, la transmisión oficial de los Golden Globes 2026 estará a cargo de CBS, mientras que Paramount+ ofrecerá la señal en streaming. En Latinoamérica, los derechos corresponden a TNT en televisión de paga y a HBO Max en plataformas digitales, servicio que también incluye la retransmisión de los Critics Choice Awards. En México, la gala podrá seguirse además por Azteca 7, lo que asegura acceso en televisión abierta.

En Perú, la señal de TNT está disponible en operadores de cable como Movistar, Claro y DIRECTV, mientras que HBO Max puede contratarse como servicio de pago desde S/19.90, ofreciendo así una alternativa accesible para seguir en directo la ceremonia.

lr.pe

Un vistazo a los favoritos de los Golden Globes 2026

La lista de nominados a los Golden Globes 2026 refleja la diversidad de propuestas que marcaron el año en cine y televisión. En la categoría de mejor película – drama destacan títulos como 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, 'Hamnet' y 'Sinners'. En actuación, nombres como Oscar Isaac, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Jennifer Lawrence y Emma Stone figuran entre los favoritos.

En televisión, producciones de alto impacto como 'The Bear', 'Severance' y 'Adolescencia' compiten por los principales galardones. En animación, la atención se centra en 'Demon Slayer: Infinity Castle', 'Zootopia 2' y 'Las guerreras K-pop', que ya cosechó éxito en los Critics Choice Awards.

