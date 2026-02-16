‘En el barro' temporada 2 ya disponible en Netflix: reparto, sinopsis y detalles de su estreno

La segunda temporada de 'En el barro' ya se encuentra disponible en Netflix y marca un punto de quiebre en la historia del spin-off de 'El Marginal'. El estreno se concretó el viernes 13 de febrero de 2026 con ocho episodios que profundizan el drama carcelario y apuestan por una narrativa más cruda, donde las disputas de poder y la violencia interna se convierten en el eje central del relato. En esta nueva etapa, la ficción traslada la acción a la cárcel de La Quebrada, un espacio dominado por reglas propias y liderazgos implacables.

A diferencia de la primera entrega, esta temporada presenta un escenario mucho más hostil. El penal ya no responde a un solo orden y ahora se encuentra fragmentado por bandas que imponen su dominio a través de la fuerza. En ese contexto, la serie construye una historia marcada por alianzas frágiles, traiciones y decisiones límite que ponen en riesgo la supervivencia de cada interna.

En el barro temporada 2: sinopsis oficial

La trama retoma el camino de Gladys, conocida como “La Borges”, interpretada por Ana Garibaldi, quien regresa a La Quebrada y se enfrenta a una cárcel completamente transformada. El control ahora está en manos de la Gringa Casares, personaje encarnado por Verónica Llinás, una líder autoritaria que gobierna a las reclusas con métodos extremos. Gladys deberá adaptarse a este nuevo orden si pretende proteger a los suyos dentro de un sistema que no perdona errores.

En medio de ese escenario aparece Nicole, interpretada por Eugenia China Suárez, una aliada inesperada que cambia el curso de los acontecimientos. Junto a ella y con el respaldo de la Zurda, Gladys se verá obligada a arriesgarlo todo para resistir dentro de un penal atravesado por nuevas formas de delincuencia organizada y una violencia cada vez más explícita.

Reparto completo de 'En el barro' temporada 2

El elenco se amplía con incorporaciones que aportan nuevas miradas al universo carcelario. Entre los nombres destacados figuran Julieta Ortega como Helena y Inés Estévez en el papel de Beatriz Lanteri, personajes que suman complejidad al entramado interno del penal. A ellas se suman Erika de Sautu Riestra como Olga Giuliani y Camila Peralta como Soledad “Solita” Rodríguez, quienes tendrán un rol clave en los conflictos que atraviesan a las internas.

La temporada también cuenta con la participación de Gerardo Romano como Sergio Antín, Juana Molina en la piel de “Piquito” y Juan Minujín como Miguel “Pastor” Palacios, uno de los personajes que más expectativa genera en esta nueva etapa. El reparto se completa con Victorio D’Alessandro, Emilia Mazer, Osmar Núñez como Aquino, además de las participaciones especiales de L-Gante y Daniel Valenzuela, junto a Sergio Sánchez, Lola Berthet y Carolina Kopelioff.

Cómo ver la temporada 2 de 'En el barro'

La segunda temporada de En el barro se estrenó oficialmente el viernes 13 de febrero de 2026. Para acceder a los nuevos episodios, solo es necesario contar con una suscripción activa a Netflix, plataforma donde ya se encuentran disponibles los ocho capítulos que conforman esta entrega.

De qué trata 'En el barro' temporada 2

De acuerdo con la sinopsis oficial, Gladys regresa a una cárcel que ya no reconoce. La Quebrada está dominada por nuevas bandas y liderazgos que imponen su poder mediante la violencia, mientras surgen formas más sofisticadas de organización delictiva.

Frente a ese panorama, la protagonista deberá enfrentarse a la temible Gringa Casares y poner en juego todo lo que tiene para proteger a los suyos, en una historia donde la lealtad, el miedo y la supervivencia marcan cada decisión.