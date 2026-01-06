HOYSuscripcion LR Focus

Muere Béla Tarr, renombrado director de cine húngaro, a los 70 años

El maestro húngaro Béla Tarr dejó una huella imborrable en la cinematografía a través de películas como 'Sátántangó' y 'El caballo de Turín'. Su visita a Perú es recordada con nostalgia tras su partida.

Noticia de la muerte de Béla Tarr fue anunciada por el cineasta Bence Fliegauf.
Noticia de la muerte de Béla Tarr fue anunciada por el cineasta Bence Fliegauf. | Foto: AFP

El cine pierde a una de sus voces más singulares. Béla Tarr, el director húngaro que transformó la manera de narrar el tiempo en la pantalla, falleció a los 70 años. Su muerte marca el final de una trayectoria que dejó huella en la historia del séptimo arte y que inspiró a generaciones de cineastas.

Reconocido por su estilo contemplativo y sus largos planos secuencia, Tarr se convirtió en un referente del cine de autor. Obras como 'Sátántangó' y 'El caballo de Turín' lo consagraron como un creador que filmaba la dignidad humana en medio de la adversidad. Su partida deja un vacío en la cinematografía mundial, pero también un legado que seguirá vivo en cada proyección de sus películas.

Muere el cineasta Béla Tarr a los 70 años

Béla Tarr falleció el 6 de enero de 2026, según confirmaron medios europeos y allegados al cineasta. Tenía 70 años y, de acuerdo con la Academia de Cine Europeo, padecía una larga enfermedad. La noticia de su muerte fue compartida por el director Bence Fliegauf al medio húngaro MTI en nombre de la familia, y rápidamente generó homenajes en la comunidad cinematográfica internacional.

Instituciones culturales y festivales recordaron su figura como la de un creador que llevó el cine húngaro a la escena mundial. El Festival de Berlín, donde recibió el Oso de Plata del Gran Premio del Jurado en 2011 por 'El caballo de Turín', destacó su aporte a la narrativa visual y su capacidad para retratar la condición humana con crudeza y belleza.

Quién fue Béla Tarr y su legado

Nacido en Pécs en 1955, Tarr inició su carrera en la década de los setenta con películas de corte social, pero pronto evolucionó hacia un estilo radical y filosófico. Su colaboración con el escritor László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura en 2025, fue clave para desarrollar obras que exploraban la desesperanza y la resistencia humana. Juntos dieron vida a títulos como 'Sátántangó' (1994), una monumental cinta de más de siete horas, y 'Las armonías de Werckmeister' (2000), considerada una de las películas más influyentes del cine contemporáneo.

Su filmografía se caracteriza por planos secuencia de gran duración, atmósferas sombrías y un ritmo que desafía las convenciones narrativas. Tarr defendía que el cine debía mostrar la verdad del tiempo y la dignidad de las personas, incluso en medio de la decadencia. Con 'El caballo de Turín' (2011), su última obra, cerró una carrera que redefinió los límites del lenguaje cinematográfico.

Béla Tarr durante su visita a Perú posando junto a copias de sus películas. Foto: Facebook

Béla Tarr y su visita a Perú

En mayo de 2018, Béla Tarr visitó Perú como invitado del Festival Al Este en Lima, donde ofreció una clase magistral y presentó parte de su filmografía. Su presencia fue celebrada por la comunidad cinéfila local, que tuvo la oportunidad de escuchar de primera mano sus reflexiones sobre el cine y la creación artística.

Durante su paso por el país, se difundieron imágenes del cineasta en el emblemático Pasaje 18 de Polvos Azules, espacio conocido por la venta de películas de culto. Allí descubrió copias de su propia filmografía, un gesto que vivió con gratitud y cercanía hacia el público peruano. Hoy, esas imágenes recobran notoriedad mientras sus seguidores lo despiden con tristeza, pero también con agradecimiento por el legado artístico que dejó al mundo.

