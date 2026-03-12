HOYSuscripcion LR Focus

Anuncian película de Carlos 'Kukín' Flores, leyenda del fútbol peruano considerado el "verdadero 10 de la calle"

La película, titulada ‘Carlos ‘Kukín’ Flores: El verdadero 10 de la calle’, busca rendir homenaje al famoso mediocampista peruano e ídolo del club chalaco Sport Boys.

Películas de 'Kukín Flores será dirigida por Cristian John Beltrán Saavedra.
Películas de 'Kukín Flores será dirigida por Cristian John Beltrán Saavedra. | Foto: Sport Boys

La vida de Carlos ‘Kukín’ Flores Murillo, uno de los futbolistas más recordados del Sport Boys y figura emblemática del balompié nacional, será llevada al cine en un proyecto que busca retratar tanto al ídolo como al hombre detrás del mito. La iniciativa pretende mostrar las luces y sombras de un talento que marcó a toda una generación de hinchas.

El anuncio ha despertado expectativa en el mundo deportivo y cultural, pues se trata de una producción que no solo abordará la trayectoria futbolística de ‘Kukín’ Flores, sino también el contexto social que lo rodeó, con el objetivo de rendir homenaje a un jugador que encarnó el espíritu del Callao y la pasión por el fútbol.

Vida de ‘Kukín’ Flores será llevada al cine

La película llevará por título ‘Carlos ‘Kukín’ Flores: El verdadero 10 de la calle’ y estará dirigida por el cineasta peruano Cristian John Beltrán Saavedra, en colaboración con la productora Feelart Company. El proyecto nació del acercamiento de la familia del futbolista, especialmente de su hijo, con la intención de mostrar la historia real detrás del ídolo chalaco.

La trama explorará su ascenso en el fútbol profesional, las dificultades personales que marcaron su camino y la conexión con la gente que lo convirtió en un símbolo popular. El objetivo es ofrecer una mirada íntima y humana, más allá de los triunfos deportivos, para recordar que detrás de cada ídolo existe una vida marcada por decisiones y desafíos.

Películas de 'Kukín Flores será dirigida por Cristian John Beltrán Saavedra

Películas de 'Kukín Flores será dirigida por Cristian John Beltrán Saavedra. Foto: Sport Boys

Aspectos técnicos y enfoque social

Uno de los rasgos más distintivos de la producción será su carácter comunitario. Antes del rodaje, se abrirá una escuela de capacitación actoral gratuita, donde jóvenes talentos podrán formarse y participar en la película como actores, extras o parte del equipo técnico. Esta dinámica responde a la visión del director, quien ya impulsó proyectos similares, como la serie ‘Callao Barrio Bendito’.

Además, el equipo de producción ha iniciado conversaciones con el club Sport Boys Association para utilizar sus instalaciones como locaciones, y se evalúa la participación de futbolistas vinculados al Boys y a Alianza Lima en algunas escenas.

Películas de 'Kukín Flores será dirigida por Cristian John Beltrán Saavedra

Películas de 'Kukín Flores será dirigida por Cristian John Beltrán Saavedra. Foto: Sport Boys

¿Quién fue Carlos ‘Kukín’ Flores?

Carlos Flores Murillo, conocido como ‘Kukín’, fue un mediocampista talentoso que destacó por su estilo irreverente y su habilidad con el balón. Su figura trascendió el ámbito local y llegó a ser reconocida como ejemplo del talento natural surgido de las calles.

Ídolo indiscutible del Sport Boys, ‘Kukín’ Flores se convirtió en un referente del fútbol chalaco que sigue vivo en la memoria de los hinchas, pese a su fallecimiento en 2019 a los 44 años a causa de un infarto. Su figura ha sido comparada con otros jugadores que encarnaron el espíritu del “10 de la calle”, como Jefferson Farfán, quien años después consolidó esa identidad en el fútbol internacional.

