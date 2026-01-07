Nicole Kidman y Keith Urban se han divorciado oficialmente tan solo tres meses después de que la estrella de 'Babygirl' solicitara la disolución de su matrimonio por "diferencias irreconciliables". Tras 19 años juntos, una de las parejas más duraderas de Hollywood puso fin a su relación en un proceso llevado con absoluta discreción. De acuerdo con medios estadounidenses, la separación se habría concretado en "buenos términos", evitando disputas económicas y polémicas.

La confirmación llegó desde Tennessee, donde un juez validó los acuerdos alcanzados por la actriz y el cantante. El fallo abre una nueva etapa para los famosos, quienes priorizaron el bienestar de sus hijas adolescentes y optaron por renunciar a la manutención conyugal e infantil, gesto que reforzaría su intención de mantenerse libres de controversias.

Nicole Kidman y Keith Urban renuncian a la manutención conyugal e infantil

Los archivos judiciales, según reveló Daily Mail, revelan que Nicole Kidman presentó la solicitud de divorcio el pasado 30 de septiembre en Tennessee. El fallo emitido por el tribunal confirmó que tanto la actriz como Keith Urban renunciaron de manera definitiva a cualquier tipo de manutención, ya sea conyugal o alimenticia, pese a que ambos declararon ingresos mensuales superiores a los 100.000 dólares.

El documento también resolvió la custodia de sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith, de 14. En ese sentido, la estrella de Hollywood asumirá la mayor parte de la crianza, pues convivirá con ellas durante 306 días al año, mientras que su exesposo contará con 59 días, distribuidos en fines de semana alternos.

Divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban: una ruptura anunciada

Según Daily Mail, el fallo también establece que Nicole Kidman y Keith Urban conservarán los bienes que ya estaban bajo su posesión —incluidos propiedades, vehículos y cuentas bancarias— y que cada uno cubrirá sus propios gastos legales. Los costos restantes del proceso se repartirán en partes iguales, mientras que no se confirmó la existencia de un acuerdo prenupcial.

La actriz de 'No confíes en nadie' y el cantante de country, ambos de 58 años, se conocieron en la Gala G’Day USA realizada en Los Ángeles en enero de 2005, cinco años después del divorcio de Kidman y Tom Cruise. Meses más tarde, Urban decidió contactarla nuevamente y comenzó una relación que los llevó al matrimonio en 2006.

Durante casi dos décadas fueron una de las parejas más visibles de Hollywood, aunque en los últimos años se habría producido un distanciamiento marcado por proyectos distintos, de acuerdo con fuentes cercanas a ambos, lo que finalmente derivó en la separación y el divorcio.