HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
EN VIVO

Keiko Fujimori no llegaría a segunda vuelta | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Entretenimiento

Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian oficialmente tras 19 años de matrimonio: pareja renunció a manutención conyugal e infantil

Medios revelan que Nicole Kidman y Keith Urban evitaron cualquier disputa económica. Además, el acuerdo de divorcio otorgó a la actriz la custodia de sus hijas adolescentes durante 306 días al año.

Nicole Kidman solicitó el divorcio de Keith Urban en septiembre de 2025.
Nicole Kidman solicitó el divorcio de Keith Urban en septiembre de 2025. | Foto: Taylor Hill/WireImage

Nicole Kidman y Keith Urban se han divorciado oficialmente tan solo tres meses después de que la estrella de 'Babygirl' solicitara la disolución de su matrimonio por "diferencias irreconciliables". Tras 19 años juntos, una de las parejas más duraderas de Hollywood puso fin a su relación en un proceso llevado con absoluta discreción. De acuerdo con medios estadounidenses, la separación se habría concretado en "buenos términos", evitando disputas económicas y polémicas.

La confirmación llegó desde Tennessee, donde un juez validó los acuerdos alcanzados por la actriz y el cantante. El fallo abre una nueva etapa para los famosos, quienes priorizaron el bienestar de sus hijas adolescentes y optaron por renunciar a la manutención conyugal e infantil, gesto que reforzaría su intención de mantenerse libres de controversias.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Muere Béla Tarr: su visita a Perú, mejores películas y el adiós al renombrado cineasta húngaro

lr.pe

Nicole Kidman y Keith Urban renuncian a la manutención conyugal e infantil

Los archivos judiciales, según reveló Daily Mail, revelan que Nicole Kidman presentó la solicitud de divorcio el pasado 30 de septiembre en Tennessee. El fallo emitido por el tribunal confirmó que tanto la actriz como Keith Urban renunciaron de manera definitiva a cualquier tipo de manutención, ya sea conyugal o alimenticia, pese a que ambos declararon ingresos mensuales superiores a los 100.000 dólares.

El documento también resolvió la custodia de sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith, de 14. En ese sentido, la estrella de Hollywood asumirá la mayor parte de la crianza, pues convivirá con ellas durante 306 días al año, mientras que su exesposo contará con 59 días, distribuidos en fines de semana alternos.

PUEDES VER: Del creador de 'Tren a Busan': la nueva película coreana de zombies que apunta a ser un fenómeno mundial

lr.pe

Divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban: una ruptura anunciada

Según Daily Mail, el fallo también establece que Nicole Kidman y Keith Urban conservarán los bienes que ya estaban bajo su posesión —incluidos propiedades, vehículos y cuentas bancarias— y que cada uno cubrirá sus propios gastos legales. Los costos restantes del proceso se repartirán en partes iguales, mientras que no se confirmó la existencia de un acuerdo prenupcial.

La actriz de 'No confíes en nadie' y el cantante de country, ambos de 58 años, se conocieron en la Gala G’Day USA realizada en Los Ángeles en enero de 2005, cinco años después del divorcio de Kidman y Tom Cruise. Meses más tarde, Urban decidió contactarla nuevamente y comenzó una relación que los llevó al matrimonio en 2006.

Durante casi dos décadas fueron una de las parejas más visibles de Hollywood, aunque en los últimos años se habría producido un distanciamiento marcado por proyectos distintos, de acuerdo con fuentes cercanas a ambos, lo que finalmente derivó en la separación y el divorcio.

Notas relacionadas
¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

LEER MÁS
Fallece Jayne Trcka, icónica fisicoculturista que actuó en 'Scary movie' y trabajó con Keanu Reeves

Fallece Jayne Trcka, icónica fisicoculturista que actuó en 'Scary movie' y trabajó con Keanu Reeves

LEER MÁS
Actriz Dove Cameron y Damiano David de Måneskin anunciaron su compromiso con romántica publicación

Actriz Dove Cameron y Damiano David de Måneskin anunciaron su compromiso con romántica publicación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

LEER MÁS
Mujer estadounidense que acusó de abuso sexual a Santiago Suárez brindó testimonio en cámara Gesell

Mujer estadounidense que acusó de abuso sexual a Santiago Suárez brindó testimonio en cámara Gesell

LEER MÁS
Milett Figueroa sería la próxima invitada de Ernesto Pimentel y revelaría una primicia, según ‘América hoy’

Milett Figueroa sería la próxima invitada de Ernesto Pimentel y revelaría una primicia, según ‘América hoy’

LEER MÁS
¿Cuánto costó construir el mall de Jefferson Farfán en Lurín? Revelan MILLONARIA cifra

¿Cuánto costó construir el mall de Jefferson Farfán en Lurín? Revelan MILLONARIA cifra

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

AAP advierte que decisión del MTC de postergar nuevas placas para motos generará desabastecimiento total por cuatro meses

Chabuca Granda, Victoria Angulo y la historia de “La flor de la canela”, por Eduardo González Viaña

Entretenimiento

¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

Usuaria capta a fans de Bad Bunny acampando 10 días antes de su concierto en el Estadio Nacional y redes estallan: "¿No tienen nada que hacer?"

Fallece Jayne Trcka, icónica fisicoculturista que actuó en 'Scary movie' y trabajó con Keanu Reeves

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025