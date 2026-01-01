Inicia un nuevo año y, con él, llegan nuevas series y películas que se suman al extenso catálogo de Netflix, el cual incluye producciones originales, nuevas temporadas, shows en vivo y títulos para disfrutar en familia. El estreno más destacado de enero es la llegada de la cuarta temporada de 'Bridgerton', la serie dramática insignia de la plataforma de streaming. Además, se suman opciones como el k-drama '¿Cómo se traduce este amor?', entre otros títulos.

Estrenos de series en Netflix: del 1 al 29 de enero

En fuga

Fecha de estreno: 1 de enero

Simon tenía una vida perfecta: una esposa afectuosa e hijos, un gran trabajo y una casa hermosa. Pero cuando su hija mayor, Paige, se escapa de casa, todo se desmorona. Sin embargo, ella no está sola, y una discusión desata una explosión de violencia. Luego de perderla otra vez, Simon se adentra en un peligroso submundo y descubre secretos que podrían destruir a toda su familia.

Amor de oficina

Fecha de estreno: 1 de enero

Graciela, una profesional ambiciosa y empoderada, vive una increíble noche de pasión. El problema es que el hombre con quien la tuvo, Mateo, resulta ser su principal rival para el puesto de CEO de la empresa a la que le ha dedicado los últimos años de su vida. Lo que comienza como una feroz batalla laboral pronto se convierte en un desafío personal.

Mi novio coreano

Fecha de estreno: 1 de enero

En este reality show inspirado en un drama coreano, cinco brasileñas - todas en etapas diferentes de la vida y el amor - viajan a Corea del Sur para conocer a los chicos que les gustan.

La tierra del pecado

Fecha de estreno: 2 de enero

Cuando el joven Silas aparece sin vida en una granja de la península de Bjäre, Dani, una investigadora excéntrica, inteligente y estresada, une fuerzas con Malik, un novato recién salido la academia de policía, para trabajar en el caso. La investigación los lleva a un antro patriarcal en la campiña de Escania, en el sur de Suecia, y pronto quedan inmersos en un oscuro conflicto familiar que se ha ido gestando por generaciones.

Él y ella

Fecha de estreno: 8 de enero

Anna vive en la sofocante ciudad de Atlanta, recluida y alejada de sus amistades y de su carrera como presentadora de noticias. Pero cuando se entera de un asesinato en Dahlonega, el pueblo tranquilo donde creció, recobra el interés y decide investigar el caso para encontrar respuestas.

Machos alfas

Fecha de estreno: 9 de enero

En esta temporada, los machos alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los cuarenta es hacerlo en compañía. Alquilan un apartamento juntos y convierten la amistad en su refugio frente a divorcios, desafíos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción.

Taskaree: La red del contrabando

Fecha de estreno: 14 de enero

En el mundo de las aduanas aeroportuarias, donde todo está en juego, Arjun Meena, un dedicado e íntegro supervisor, lidera un prestigioso equipo de oficiales que representan la primera línea de defensa del país contra el crimen internacional.

El amor a través de un prisma

Fecha de estreno: 15 de enero

En el Londres de principios de la década de 1900, una estudiante japonesa recién llegada a la ciudad empieza a codearse con un talentoso aristócrata joven.

Agatha Christie: Las siete esferas

Fecha de estreno: 15 de enero

Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una mansión rural, una broma parece haber ido demasiado lejos..., tal como sus consecuencias. Ahora, la detective menos esperada ―lady Eileen «Bundle» Brent― debe descifrar los escalofriantes hechos ocurridos en el campo, en un caso que cambiará su vida para siempre.

¿Cómo se traduce este amor?

Fecha de estreno: 16 de enero

Es una impredecible comedia romántica sobre un intérprete multilingüe, Joo Ho‑jin, que debe trabajar con una celebridad mundial, Cha Mu‑hee.

WWE: Increíble

Fecha de estreno: 20 de enero

Giros sorpresivos. Personajes descomunales. Y mucho drama. En la temporada 2 de «WWE: Increíble», las mayores Superestrellas de la WWE nos invitan tras bambalinas en su camino al SummerSlam.

Cielo para dos

Fecha de estreno: 20 de enero

Un grupo de solteras y solteros muy atractivos buscan el amor en la Isla del Infierno. La única forma de escapar de ese lugar rústico es que dos participantes se elijan para que, como pareja, puedan compartir una noche romántica en un lujoso paraíso.

Star Search

Fecha de estreno: 20 de enero

¡Vuelve la competencia que estabas esperando! Con más talento, más emociones y un formato mucho más interactivo. En busca de los mejores artistas emergentes en cuatro categorías: música, baile, variedades/comedia y niños.

Bailando sobre hielo

Fecha de estreno: 22 de enero

Esta serie sigue la historia de las tres hermanas Russo, herederas de una dinastía de patinaje artístico en crisis. Adriana, la hermana del medio, entrena para el campeonato mundial con Brayden, su nuevo compañero, pero no puede dejar de pensar en Freddie.

Take That

Fecha de estreno: 27 de enero

Documental sobre el ascenso, la caída y el reencuentro sin precedentes de una de las bandas juveniles masculinas más icónica del Reino Unido.

Bridgerton

Fecha de estreno: 29 de enero

La temporada 4 de gira en torno al bohemio y segundo hijo de la familia, Benedict. Aunque dos de sus hermanos ya están casados y viven felices, Benedict se resiste a sentar cabeza. Hasta que una mujer fascinante a la que conoce en el baile de máscaras de su madre lo hace cambiar de parecer.

Películas de estreno en Netflix: del 1 al 24 de enero

El botín

Fecha de estreno: 16 de enero

El hallazgo de millones de dólares en efectivo en un depósito abandonado está diluyendo la lealtad entre un grupo de policías de Miami. Cuando se corre el rumor del jugoso botín, todo cambia, y nadie sabe en quién confiar.

Secuestros: Elizabeth Smart

Fecha de estreno: 21 de enero

Durante la madrugada del 5 de junio de 2002, Elizabeth Smart, de 14 años, fue secuestrada de su propia casa en Salt Lake City, Utah, lo que desató una de las investigaciones más intensas y mediáticas de la historia de Estados Unidos.

La princesa Kaguya del cosmos

Fecha de estreno: 22 de enero

Reconocidos productores de Vocaloid dan vida a la historia más antigua de Japón, «El cuento del cortador de bambú», a través de un proyecto de animación musical que marca el inicio de una nueva era.

Rascacielos en vivo

Fecha de estreno: 23 de enero

A lex Honnold, uno de los mejores escaladores sin cuerdas de la historia, se propone conquistar el Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo.