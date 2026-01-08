Critics Choice Awards: el director de 'El agente secreto' responde tras la premiación en la alfombra roja

En los últimos años, el cine brasileño ha logrado varios reconocimientos internacionales. En 2025, Brasil logró su primer Óscar con la película Aún estoy aquí y, este año, vuelve a ser protagonista de la temporada con otra película sobre su historia. El agente secreto ganó dos galardones en el Festival de Cine de Cannes y, tras su victoria en los Critics Choice Awards, es casi un hecho que obtenga más de una nominación de la Academia.

Sin embargo, el triunfo tuvo un resultado agridulce para el país, ya que el premio a Mejor película extranjera fue entregado en la alfombra roja. “Lamento mucho que el premio haya sido entregado en la alfombra roja. Pero, en fin, fue entregado. Estamos muy felices con la repercusión internacional y también con la repercusión en Brasil”, le dijo el director Kleber Mendonça a la periodista Cleide Klock.

Si bien el director y el protagonista de El agente secreto, Wagner Moura, subieron al escenario de los Critics Choice Awards a entregar el galardón a Mejor película a Una batalla tras otra (una cinta que aborda la inmigración en Estados Unidos), no está claro si la invitación fue posterior a la polémica que generó en redes sociales el desaire a una de las mejores películas latinas del 2025. “Es un honor presentar la categoría de Mejor Película”, señaló Mendonça Filho. “O, como lo decimos en Brasil, Mejor Película Internacional”, bromeó Wagner.

Metrópoles contactó al equipo de El agente secreto y el director respondió en un comunicado: “El hecho de que otorgáramos el premio a Mejor Película, en cierto modo, mitigó la falta de atención de la Asociación de Críticos de Cine hacia una de las grandes cosechas históricas de películas realizadas fuera de Estados Unidos, en un momento político en el país donde el elemento extranjero ha sido muy debatido. Habría sido importante destacar el cine internacional con una presentación en el escenario de los nominados. Pero, en cualquier caso, todo está bien”.

El cineasta resaltó lo que significó subir al escenario para mencionar a la producción elegida como la mejor del año. “Fue un placer entregar, junto a Wagner, el premio a la Mejor Película a Paul Thomas Anderson, un cineasta de mi generación, a quien admiro”.

El año pasado, la ganadora a Mejor película extranjera sí fue anunciada en la ceremonia. En ese entonces, Karla Sofía Gascón, envuelta en la polémica, se ausentó de la gala, pero Emilia Pérez aparecía como favorita en más de una categoría y el director Jacques Audiard subió al escenario para recibir el premio. Aunque es el segundo año consecutivo en que dos películas sobre Latinoamérica triunfan en la gala de la crítica, la mayor parte de la cinta de Audiard fue filmada en Francia.