Cine y series

Critics Choice Awards: el director de 'El agente secreto' responde tras la premiación en la alfombra roja

Kleber Mendonça, director de la película brasileña El agente secreto, se refirió a la polémica en la premiación de la Asociación de Críticos.

El actor Wagner Moura y el director Kleber Mendonça Filho.
El actor Wagner Moura y el director Kleber Mendonça Filho. | AFP

En los últimos años, el cine brasileño ha logrado varios reconocimientos internacionales. En 2025, Brasil logró su primer Óscar con la película Aún estoy aquí y, este año, vuelve a ser protagonista de la temporada con otra película sobre su historia. El agente secreto ganó dos galardones en el Festival de Cine de Cannes y, tras su victoria en los Critics Choice Awards, es casi un hecho que obtenga más de una nominación de la Academia.

          Sin embargo, el triunfo tuvo un resultado agridulce para el país, ya que el premio a Mejor película extranjera fue entregado en la alfombra roja.  “Lamento mucho que el premio haya sido entregado en la alfombra roja. Pero, en fin, fue entregado. Estamos muy felices con la repercusión internacional y también con la repercusión en Brasil”, le dijo el director Kleber Mendonça a la periodista Cleide Klock.

PUEDES VER: 'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

lr.pe

Si bien el director y el protagonista de El agente secreto, Wagner Moura, subieron al escenario de los Critics Choice Awards a entregar el galardón a Mejor película a Una batalla tras otra (una cinta que aborda la inmigración en Estados Unidos), no está claro si la invitación fue posterior a la polémica que generó en redes sociales el desaire a una de las mejores películas latinas del 2025. “Es un honor presentar la categoría de Mejor Película”, señaló Mendonça Filho. “O, como lo decimos en Brasil, Mejor Película Internacional”, bromeó Wagner.

Metrópoles contactó al equipo de El agente secreto y el director respondió en un comunicado: “El hecho de que otorgáramos el premio a Mejor Película, en cierto modo, mitigó la falta de atención de la Asociación de Críticos de Cine hacia una de las grandes cosechas históricas de películas realizadas fuera de Estados Unidos, en un momento político en el país donde el elemento extranjero ha sido muy debatido. Habría sido importante destacar el cine internacional con una presentación en el escenario de los nominados. Pero, en cualquier caso, todo está bien”.

El cineasta resaltó lo que significó subir al escenario para mencionar a  la producción elegida como la mejor del año. “Fue un placer entregar, junto a Wagner, el premio a la Mejor Película a Paul Thomas Anderson, un cineasta de mi generación, a quien admiro”.

El año pasado, la ganadora a Mejor película extranjera sí fue anunciada en la ceremonia. En ese entonces, Karla Sofía Gascón, envuelta en la polémica, se ausentó de la gala, pero Emilia Pérez aparecía como favorita en más de una categoría y el director Jacques Audiard subió al escenario para recibir el premio. Aunque es el segundo año consecutivo en que dos películas sobre Latinoamérica triunfan en la gala de la crítica, la mayor parte de la cinta de Audiard fue filmada en Francia.

Una película delivery: "Chavín de Huántar: el rescate del siglo"

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una obra maestra: "Vals con Bashir", un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

El amor desde la perspectiva masculina: "El hombre que amaba a las mujeres" de François Truffaut

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

DC Comics reinventa a Los Picapiedra con historias que jamás pasarán en la TV

DC Comics reinventa a Los Picapiedra con historias que jamás pasarán en la TV

Euphoria 2: descubre todas las referencias de arte y cine del último episodio

Euphoria 2: descubre todas las referencias de arte y cine del último episodio

¿Habrá nuevo episodio de 'Stranger Things' el 7 de enero? Esto es todo lo que se sabe del capítulo "fake ending" en Netflix

¿Habrá nuevo episodio de 'Stranger Things' el 7 de enero? Esto es todo lo que se sabe del capítulo "fake ending" en Netflix

Final explicado de 'Accidente' (Netflix): ¿qué castigo recibió el responsable de la tragedia y quién fue el asesino de Moncho?

Final explicado de ‘Accidente’ (Netflix): ¿qué castigo recibió el responsable de la tragedia y quién fue el asesino de Moncho?

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Cine y series

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

¿Cuándo son los Golden Globes 2026 y dónde ver la ceremonia de premiación a lo mejor del cine y televisión?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

