La cartelera nacional se renueva el 27 de noviembre con el estreno de 'No alimentes a los niños', la primera película de Destry Allyn Spielberg como directora. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La cartelera nacional se renueva el 27 de noviembre con el estreno de 'No alimentes a los niños', la primera película de Destry Allyn Spielberg como directora. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La cartelera nacional se renueva este jueves 27 de noviembre con nuevas películas. Una de ellas es ‘No alimentes a los niños’ (Please don’t feed the children), un filme de ficción que marca el debut de la hija de Steven Spielberg, Destry Allyn Spielberg, como directora de largometrajes.

Con esta producción, Destry Allyn Spielberg presenta una inquietante historia que sigue a un grupo de niños huérfanos, quienes emprenden un viaje hacia el sur de Estados Unidos en busca de un nuevo comienzo.

¿Cuál es la trama de ‘No alimentes a los niños’?



La trama de ‘No alimentes a los niños’ se sitúa en un escenario devastado por un brote viral que ha acabado con la población adulta, obligando a los niños sobrevivientes a huir, solo para caer en manos de una misteriosa mujer cuyo desequilibrio mental esconde un secreto tan oscuro como peligroso.

¿Quiénes conforman el elenco de ‘No alimentes a los niños’?



El elenco de ‘No alimentes a los niños’ está encabezado por Giancarlo Esposito (The Mandalorian), Michelle Dockery (Downton Abbey) y Zoe Colletti (A boy called Christmas), quienes dan vida a los protagonistas de este thriller psicológico.

“Cuando leí ‘No alimentes a los niños’, supe de inmediato que era el proyecto perfecto para mi primer largometraje. Encontré un lienzo en blanco lleno de posibilidades creativas. El guion me estremeció y, al mismo tiempo, despertó en mí una visión muy clara de cada escena”, manifestó la cineasta estadounidense sobre el filme de hora y media de duración.

La hija del famoso director Steven Spielberg añade que siempre le han cautivado las películas que combinan realismo, terror, psicología y humor negro, como ‘El resplandor’, donde el miedo se entrelaza con el suspenso y la ciencia ficción.

“En el corazón de esta historia está la relación madre-hija, un vínculo que quería explorar profundamente. La conexión entre Clara y Mary no solo debe generar en el público el deseo de que Mary escape, sino compasión por Clara, quien lucha contra una pérdida irreparable. Es, de alguna manera, un Hansel y Gretel moderno, con jóvenes desilusionados enfrentados a un mundo completamente al revés”, añadió Destry Allyn Spielberg .

