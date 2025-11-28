HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hincha de Palmeiras muere tras impactar con puente
Hincha de Palmeiras muere tras impactar con puente     Hincha de Palmeiras muere tras impactar con puente     Hincha de Palmeiras muere tras impactar con puente     
Cultural

Agenda cultural: lo que se viene en los próximos días

Sobre exposiciones, películas, libros y presentaciones. Tomen nota.

Gran guacamayo precolombino y Pancho. Imagen: Difusión.
Gran guacamayo precolombino y Pancho. Imagen: Difusión.

En estos días, hemos recibido varias notas de prensa, varias de ellas con temas de interés. En este sentido, de lo visto, sugerimos la exposición El pensamiento es un jardín híbrido. Archivo Mariotti – Luy (1964-2024), “una muestra que recorre seis décadas de trabajo artístico, cultural y social de Francesco Mariotti (Berna, Suiza, 1943) y María Luy (Puerto Maldonado, Perú, 1950). La exhibición reúne más de 200 obras y documentos que revelan una trayectoria pionera donde convergen tecnología, colectividad, naturaleza y compromiso social”.

Esta exposición, de la que estamos muy seguros despertará más de una discusión, viene a cuenta del MALI y del MAC. En el MALI va hasta el 26 de abril y en el MAC hasta el 19 de abril de 2026.

En el Centro Cultural Inca Garcilaso, este jueves 4 de diciembre, al mediodía, se estará presentando el libro Palabras del Bicentenario, el cual será comentado por Carlos Amézaga, Liliam Ballón, Alejandro Neyra y Hernando Torres Fernández.

De acuerdo con la nota de prensa, entre el 2021 y 2024, el CCIG invitó a varias personalidades de la cultura peruana a dar una opinión sobre el bicentenario “teniendo como eje de sus reflexiones una palabra. Así, “Lealtad” (a cargo de Allan Wagner), “Palabra” (Alonso Cueto), “Mestizaje” (Alonso Ruiz-Rosas), “República” (Carmen McEvoy), “Patria” (Cecilia Bákula), “Nación” (Claudia Rosas Lauro), “Coloniaje” (Daniel Parodi), “Educación” (Felipe Ortiz de Zevallos), “Respeto” (Fernando Carvallo), “Libertad” (Francesca Denegri), “Infamia” (Luis Peirano), “Precursores” (Marco Martos), “Memoria” (Max Hernández), “Teatro” (Miguel Rubio), “Nosotros” (Pablo Quintanilla), “Democracia” (Percy Medina), “Mujer” (Sara Beatriz Guardia) y “Diversidad” (Susana Baca) fueron los vocablos escogidos -por los propios invitados- como referentes en la construcción de la idea del Perú”.

Susana Baca. Foto: Difusión.

Susana Baca. Foto: Difusión.

Recibimos asimismo una buena noticia: el escritor Alejandro Susti es el ganador de XXVIII edición del Concurso Nacional de Novela Corta Julio Ramón Ribeyro del BCRP. Su novela, Denle de comer al olvido, reconstruye la vida de Sebastián Salazar Bondy. A la fecha, Susti es el mayor especialista en la obra y vida de SSB. Además, La República lo entrevistó meses atrás sobre las cartas entre Mario Vargas Llosa y SSB en Hueso Húmero. Estaremos atentos a la publicación de su novela ganadora.

Mirko Lauer. Foto: John Reyes.

Mirko Lauer. Foto: John Reyes.

Este martes 2 de diciembre, a las 7 p.m., en Librería Sur (Pardo y Aliaga 683, San Isidro), Mirko Lauer estará presentando, junto con el editor Cayre Alfaro Fonseca, la nueva edición de su celebrado poemario Sobre vivir (1986). Recordemos que en el primer semestre de este 2025, La República entrevistó a Lauer a razón del rescate de su poemario de 1978, el vitalista Los asesinos de la última hora, editado por Cepo para nutria. La poesía de Lauer viene conectando con los lectores más jóvenes.

Sugerencias:

Muestra colectiva. Nudevember 2025: 17 artistas en torno al desnudo como lenguaje plástico en Casa Rubens (Benigno Cornejo 447, Pueblo Libre). Hasta el 7 diciembre.

Libro. Recomendamos la lectura del libro de relatos Cultura peruana del escritor Alejandro Neyra. En librerías locales

Notas relacionadas
Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El nacimiento de un rebelde llamado Túpac Amaru II

El nacimiento de un rebelde llamado Túpac Amaru II

LEER MÁS
“Sebastián Salazar Bondy le llega a decir a Mario Vargas Llosa que saque el capítulo dedicado a la guerra con el Ecuador de ‘La ciudad y los perros’”

“Sebastián Salazar Bondy le llega a decir a Mario Vargas Llosa que saque el capítulo dedicado a la guerra con el Ecuador de ‘La ciudad y los perros’”

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cultural

Alberto Fuguet: “Vargas Llosa es mucho más contracultural, es mucho más gay, es mucho más masculino. No solo es política y neoliberalismo”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Gerardo Chávez-Maza: “La envidia que se ha tenido a la obra de Gerardo Chávez ha sido evidente”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025