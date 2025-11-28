Agenda cultural: lo que se viene en los próximos días

En estos días, hemos recibido varias notas de prensa, varias de ellas con temas de interés. En este sentido, de lo visto, sugerimos la exposición El pensamiento es un jardín híbrido. Archivo Mariotti – Luy (1964-2024), “una muestra que recorre seis décadas de trabajo artístico, cultural y social de Francesco Mariotti (Berna, Suiza, 1943) y María Luy (Puerto Maldonado, Perú, 1950). La exhibición reúne más de 200 obras y documentos que revelan una trayectoria pionera donde convergen tecnología, colectividad, naturaleza y compromiso social”.

Esta exposición, de la que estamos muy seguros despertará más de una discusión, viene a cuenta del MALI y del MAC. En el MALI va hasta el 26 de abril y en el MAC hasta el 19 de abril de 2026.

En el Centro Cultural Inca Garcilaso, este jueves 4 de diciembre, al mediodía, se estará presentando el libro Palabras del Bicentenario, el cual será comentado por Carlos Amézaga, Liliam Ballón, Alejandro Neyra y Hernando Torres Fernández.

De acuerdo con la nota de prensa, entre el 2021 y 2024, el CCIG invitó a varias personalidades de la cultura peruana a dar una opinión sobre el bicentenario “teniendo como eje de sus reflexiones una palabra. Así, “Lealtad” (a cargo de Allan Wagner), “Palabra” (Alonso Cueto), “Mestizaje” (Alonso Ruiz-Rosas), “República” (Carmen McEvoy), “Patria” (Cecilia Bákula), “Nación” (Claudia Rosas Lauro), “Coloniaje” (Daniel Parodi), “Educación” (Felipe Ortiz de Zevallos), “Respeto” (Fernando Carvallo), “Libertad” (Francesca Denegri), “Infamia” (Luis Peirano), “Precursores” (Marco Martos), “Memoria” (Max Hernández), “Teatro” (Miguel Rubio), “Nosotros” (Pablo Quintanilla), “Democracia” (Percy Medina), “Mujer” (Sara Beatriz Guardia) y “Diversidad” (Susana Baca) fueron los vocablos escogidos -por los propios invitados- como referentes en la construcción de la idea del Perú”.

Recibimos asimismo una buena noticia: el escritor Alejandro Susti es el ganador de XXVIII edición del Concurso Nacional de Novela Corta Julio Ramón Ribeyro del BCRP. Su novela, Denle de comer al olvido, reconstruye la vida de Sebastián Salazar Bondy. A la fecha, Susti es el mayor especialista en la obra y vida de SSB. Además, La República lo entrevistó meses atrás sobre las cartas entre Mario Vargas Llosa y SSB en Hueso Húmero. Estaremos atentos a la publicación de su novela ganadora.

Este martes 2 de diciembre, a las 7 p.m., en Librería Sur (Pardo y Aliaga 683, San Isidro), Mirko Lauer estará presentando, junto con el editor Cayre Alfaro Fonseca, la nueva edición de su celebrado poemario Sobre vivir (1986). Recordemos que en el primer semestre de este 2025, La República entrevistó a Lauer a razón del rescate de su poemario de 1978, el vitalista Los asesinos de la última hora, editado por Cepo para nutria. La poesía de Lauer viene conectando con los lectores más jóvenes.

Sugerencias:

Muestra colectiva. Nudevember 2025: 17 artistas en torno al desnudo como lenguaje plástico en Casa Rubens (Benigno Cornejo 447, Pueblo Libre). Hasta el 7 diciembre.

Libro. Recomendamos la lectura del libro de relatos Cultura peruana del escritor Alejandro Neyra. En librerías locales