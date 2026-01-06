El cine tiene obras que marcan época y se convierten en referentes absolutos de su género. Una de ellas es ‘El silencio de los corderos’ (1991), considerada una de las películas más influyentes del thriller psicológico y del cine de terror. Basada en las novelas de Thomas Harris, esta historia presentó al mundo al siniestro y fascinante Doctor Hannibal Lecter, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins, personaje que se volvió un ícono de la cultura popular y que llevó a la cinta a ganar hasta cinco premios Oscar, incluyendo mejor película, mejor director y mejor reparto principal.

Sin embargo, el universo de Hannibal Lecter va mucho más allá de esta famosa entrega. A lo largo de los años se han estrenado varias películas y adaptaciones que exploran distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta sus crímenes más conocidos. Debido a que estas producciones se lanzaron en un orden diferente al de los hechos que narran, muchos espectadores se preguntan: ¿cómo ver las películas de Hannibal Lecter en orden cronológico para entender su historia completa sin perder el hilo? A continuación, te presentamos la guía definitiva para seguir la evolución del personaje de manera ordenada.

Orden cronológico para ver películas de Hannibal Lecter

1. Hannibal: el origen del mal (2007)

Esta película es el punto de partida cronológico de la historia. Narra la infancia traumática de Hannibal Lecter en la Lituania de la Segunda Guerra Mundial, donde, tras la muerte de sus padres, presencia el canibalismo de su hermana Mischa a manos de desertores nazis hambrientos. Este hecho lo marca profundamente y despierta en él una sed de venganza que lo lleva a buscar y castigar a los culpables. La historia culmina en París, bajo el cuidado de su tía política japonesa, Lady Murasaki, quien lo introduce en la gastronomía y las artes, mientras Hannibal inicia su transformación en el asesino caníbal.

2. Hunter (Manhunter) (1986)

En esta adaptación dirigida por Michael Mann, el protagonista es el agente Will Graham (William Petersen), quien regresa al cuerpo de policía para atrapar a un asesino en serie que ataca solo en noches de luna llena. Para lograrlo, recurre al doctor Hannibal Lecter, otro asesino en serie, con el fin de entrar en la mente del criminal. Sin embargo, este acercamiento lo expone a la peligrosa inteligencia de Lecter, poniendo en riesgo su salud mental.

3. El dragón rojo (2002)

Aquí se retoma la historia de Will Graham, ahora interpretado por Edward Norton, quien debe capturar al asesino conocido como el 'Hada de los Dientes' (Ralph Fiennes), responsable de ataques a familias durante las lunas llenas. Para comprender su mente, Graham se ve obligado a pedir ayuda a su némesis, el brillante pero caníbal Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), quien se encuentra encarcelado. Se desarrolla así un intenso duelo psicológico entre ambos para evitar el próximo asesinato.

4. El silencio de los corderos (1991)

Considerada la joya de la saga, esta película sigue a la joven cadete del FBI Clarice Starling, quien es asignada a entrevistar a Hannibal Lecter con el objetivo de obtener pistas para capturar a otro asesino en serie conocido como “Buffalo Bill”, que despelleja a sus víctimas femeninas. A cambio de su ayuda, Lecter exige que Clarice revele detalles íntimos de su pasado, creando una tensa relación psicológica. La historia culmina con Starling enfrentando y matando a Buffalo Bill, mientras Lecter logra escapar.

5. Hannibal (2001)

Ambientada diez años después de la fuga de Lecter, la película muestra al asesino viviendo en Italia, mientras Clarice Starling no logra olvidarlo. Al mismo tiempo, Mason Verger, una de sus víctimas que sobrevivió horriblemente desfigurado, planea vengarse utilizando su fortuna para atraer a Lecter con un cebo irresistible: Clarice. La persecución se intensifica y el pasado vuelve a unir a ambos personajes.

¿Dónde ver completas las películas de Hannibal Lecter?

Para disfrutar de la saga de Hannibal Lecter, es importante tener en cuenta dónde se encuentran disponibles las películas, ya que 'El dragón rojo' puede verse actualmente en la plataforma Prime Video, mientras que las demás entregas de la franquicia se encuentran disponibles en Netflix, lo que facilita seguir el orden cronológico y comprender la historia completa del icónico personaje.