HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 06 de enero | LR+ Noticias

Cine y series

¿Cómo ver las películas de Hannibal Lecter en orden cronológico para entender?

El universo de Hannibal Lecter se despliega en cinco películas que deben verse en un orden específico para comprender su compleja evolución y su transformación en uno de los villanos más fascinantes del cine.

El universo de Hannibal Lecter se divide en 5 películas. Foto: composición LR/difusión/Netflix
El universo de Hannibal Lecter se divide en 5 películas. Foto: composición LR/difusión/Netflix

El cine tiene obras que marcan época y se convierten en referentes absolutos de su género. Una de ellas es ‘El silencio de los corderos’ (1991), considerada una de las películas más influyentes del thriller psicológico y del cine de terror. Basada en las novelas de Thomas Harris, esta historia presentó al mundo al siniestro y fascinante Doctor Hannibal Lecter, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins, personaje que se volvió un ícono de la cultura popular y que llevó a la cinta a ganar hasta cinco premios Oscar, incluyendo mejor película, mejor director y mejor reparto principal.

Sin embargo, el universo de Hannibal Lecter va mucho más allá de esta famosa entrega. A lo largo de los años se han estrenado varias películas y adaptaciones que exploran distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta sus crímenes más conocidos. Debido a que estas producciones se lanzaron en un orden diferente al de los hechos que narran, muchos espectadores se preguntan: ¿cómo ver las películas de Hannibal Lecter en orden cronológico para entender su historia completa sin perder el hilo? A continuación, te presentamos la guía definitiva para seguir la evolución del personaje de manera ordenada.

PUEDES VER: ¿Habrá nuevo episodio de Stranger Things el 7 de enero? Esto es todo lo que se sabe del capítulo 'fake ending' en Netflix

lr.pe

Orden cronológico para ver películas de Hannibal Lecter

1. Hannibal: el origen del mal (2007)

Esta película es el punto de partida cronológico de la historia. Narra la infancia traumática de Hannibal Lecter en la Lituania de la Segunda Guerra Mundial, donde, tras la muerte de sus padres, presencia el canibalismo de su hermana Mischa a manos de desertores nazis hambrientos. Este hecho lo marca profundamente y despierta en él una sed de venganza que lo lleva a buscar y castigar a los culpables. La historia culmina en París, bajo el cuidado de su tía política japonesa, Lady Murasaki, quien lo introduce en la gastronomía y las artes, mientras Hannibal inicia su transformación en el asesino caníbal.

2. Hunter (Manhunter) (1986)

En esta adaptación dirigida por Michael Mann, el protagonista es el agente Will Graham (William Petersen), quien regresa al cuerpo de policía para atrapar a un asesino en serie que ataca solo en noches de luna llena. Para lograrlo, recurre al doctor Hannibal Lecter, otro asesino en serie, con el fin de entrar en la mente del criminal. Sin embargo, este acercamiento lo expone a la peligrosa inteligencia de Lecter, poniendo en riesgo su salud mental.

3. El dragón rojo (2002)

Aquí se retoma la historia de Will Graham, ahora interpretado por Edward Norton, quien debe capturar al asesino conocido como el 'Hada de los Dientes' (Ralph Fiennes), responsable de ataques a familias durante las lunas llenas. Para comprender su mente, Graham se ve obligado a pedir ayuda a su némesis, el brillante pero caníbal Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), quien se encuentra encarcelado. Se desarrolla así un intenso duelo psicológico entre ambos para evitar el próximo asesinato.

PUEDES VER: 'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

lr.pe

4. El silencio de los corderos (1991)

Considerada la joya de la saga, esta película sigue a la joven cadete del FBI Clarice Starling, quien es asignada a entrevistar a Hannibal Lecter con el objetivo de obtener pistas para capturar a otro asesino en serie conocido como “Buffalo Bill”, que despelleja a sus víctimas femeninas. A cambio de su ayuda, Lecter exige que Clarice revele detalles íntimos de su pasado, creando una tensa relación psicológica. La historia culmina con Starling enfrentando y matando a Buffalo Bill, mientras Lecter logra escapar.

5. Hannibal (2001)

Ambientada diez años después de la fuga de Lecter, la película muestra al asesino viviendo en Italia, mientras Clarice Starling no logra olvidarlo. Al mismo tiempo, Mason Verger, una de sus víctimas que sobrevivió horriblemente desfigurado, planea vengarse utilizando su fortuna para atraer a Lecter con un cebo irresistible: Clarice. La persecución se intensifica y el pasado vuelve a unir a ambos personajes.

¿Dónde ver completas las películas de Hannibal Lecter?

Para disfrutar de la saga de Hannibal Lecter, es importante tener en cuenta dónde se encuentran disponibles las películas, ya que 'El dragón rojo' puede verse actualmente en la plataforma Prime Video, mientras que las demás entregas de la franquicia se encuentran disponibles en Netflix, lo que facilita seguir el orden cronológico y comprender la historia completa del icónico personaje.

Notas relacionadas
Muere a los 46 años Bret Hanna-Shuford, actor de 'El lobo de Wall Street'

Muere a los 46 años Bret Hanna-Shuford, actor de 'El lobo de Wall Street'

LEER MÁS
¿Dónde ver los Critics Choice Awards 2026 EN VIVO? nominados, horarios y todo sobre la premiación a lo mejor del cine y la televisión

¿Dónde ver los Critics Choice Awards 2026 EN VIVO? nominados, horarios y todo sobre la premiación a lo mejor del cine y la televisión

LEER MÁS
Cronología de ‘El Conjuro’: cómo verla y en qué plataformas está disponible

Cronología de ‘El Conjuro’: cómo verla y en qué plataformas está disponible

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá nuevo episodio de Stranger Things el 7 de enero? Esto es todo lo que se sabe del capítulo "fake ending" en Netflix

¿Habrá nuevo episodio de Stranger Things el 7 de enero? Esto es todo lo que se sabe del capítulo "fake ending" en Netflix

LEER MÁS
El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, martes 6 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

El eclipse solar más extremo de 2026: cuándo y dónde ver a la Luna y el Sol formar un anillo de fuego

Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

Cine y series

Griselda Siciliani: "Espero que haya muchos proyectos encabezados por una mujer"

Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

'Una batalla tras otra': la película que ganó los Critics Choice Awards y se perfila como favorita al Óscar 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Militares dispararon a una de las víctimas de protestas en Ayacucho a 70 metros

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025