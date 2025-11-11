HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

El reality juvenil de América Televisión, conducido por Renzo Schuller y Katia Palma, compite contra 'Mundos opuestos' de Chile y 'La isla' de Telemundo (USA) en la ceremonia del 23 de noviembre.

'Esto es guerra' alcanza un nuevo hito internacional al ser nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 como Mejor reality show. Foto: difusión/Facebook/EEG
'Esto es guerra' alcanza un nuevo hito internacional al ser nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 como Mejor reality show. Foto: difusión/Facebook/EEG | Foto: difusión/Facebook/EEG

'Esto es guerra' vive uno de sus mejores momentos. Tras mejorar en el rating en los últimos meses, el reality juvenil de América Televisión logró un nuevo hito a nivel internacional, al ser nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 en la categoría a Mejor reality show. Los nombres de los candidatos se conocieron el miércoles 5 de noviembre, con un programa especial que se emitió en simultáneo por los canales de streaming DGO Stream y Bondi Live. 

El programa fue conducido en tándem por Joaquín ‘El Pollo’ Álvarez y Ángel de Brito; y participaron la periodista de espectáculos Pía Shaw; el presidente de APTRA, Luis Ventura; y la conductora Sol Rivas. La ceremonia de premiación que reconocen lo mejor de la industria de la televisión, la radio y el streaming de Latinoamérica se realizará el domingo 23 de noviembre.

¿Contra quiénes compite ‘Esto es guerra’?

El programa de competencia conducido por Renzo Schuller y Katia Palma ha sido nominado junto a 'Mundos opuestos' del canal 13 de Chile y 'La isla' de Telemundo (USA).

“Estamos contentos con esta nominación a nivel internacional, pues los Premios Martín Fierro representan a lo mejor de la televisión y el entretenimiento que se desarrolla en toda Latinoamérica. Nosotros llevamos 13 años siendo líderes y es un reconocimiento al esfuerzo que día a día ponemos”, indicó Diego Quijano, Gerente general de ProTv.

¿Cómo le va a ‘Esto es guerra’ en el rating?

Con una larga trayectoria de 13 años, ‘Esto es guerra’ siendo el programa líder en su horario y el espacio en vivo más visto de la televisión peruana. La semana pasada, el reality juvenil paralizó a las familias peruanas con la realización de la gran semifinal  que consagró al equipo de los 'guerreros' y que llegó a superar los 25 puntos en minuto a minuto del rating. Y en resultado general superó los 24 puntos.

“Estamos contentos con el alto nivel de programa que tuvimos y se ha reflejado en las cifras de rating, pues el público nos sigue respaldando y demuestra que estamos más fuertes que nunca en nuestra temporada número 13. Además, debido al éxito puedo anunciar que 'Esto es guerra' seguirá en su internacionalización, hemos sido éxito en Colombia, Puerto Rico, México, Panamá, Bolivia y se vienen sorpresas”, agregó Diego Quijano.

Durante las competencias, el público disfrutó de espectaculares duelos en los circuitos extremos, resaltando las victorias de Onelia Molina sobre Alejandra Baigorria, la de Kevin Díaz sobre Mario Irivarren; así como la de Karen Dejo ante Melissa Loza.

