¡Regresa a la pantalla grande! Magaly Solier será parte de la película ‘Killapa Wawan’ que se estrenará en enero de 2026

Magaly Solier volverá a la pantalla grande tras superar sus problemas personales. La actriz forma parte de la película peruana ‘Killapa Wawan’, a estrenarse en las salas comerciales en enero de 2026. La producción, dirigida por César Galindo, conocido por su trabajo en ‘Willaq Pirqa’, lanzó su primer tráiler, donde se muestra el universo de los danzantes de tijera.

La cinta está hablada íntegramente en quechua y la presencia de Magaly Solier, protagonizada de ‘La teta asustada’, película que fue nominada al Óscar, le da un plus especial a esta producción que honra la cultura viva andina.

¿De qué trata la película ‘Killapa Wawan’?

‘Killapa Wawan’ o ‘hijos de la luna’ en castellano, nos muestra a Killari, una niña de 13 años, quien es elegida por el espíritu de los dioses tutelares como una bailarina de tijeras. Su madre, Agucha (Magaly Solier), se opone; sin embargo, Remigio, su abuelo, encuentra esperanza en el interés de Killari por el baile y decide enseñarle los secretos del baile de tijeras.

La película, grabada en Ayacucho, Huanta, es protagonizada por la joven actriz Carolina Luján, y los experimentados Magaly Solier y Reynaldo Arenas. Además, cuenta con la participación especial del primer violinista andino, Andrés Lares, así como de un gran elenco de danzantes de la región de Huancavelica.

¿En qué películas ha estado Magaly Solier?

Magaly Solier, hoy de 39 años, tuvo su primer protagónico de la mano de Claudia Llosa en la película ‘Madeinusa’ (2005). Luego, en 2009, alcanzó la fama al protagonizar ‘La teta asustada’, la primera cinta peruana nominada al Óscar en la categoría de Mejor Película internacional.

Años después, continuó demostrando su talento en producciones como ‘Amador’, ‘Magallanes’, ‘Retablo’, ‘Lina de Lima’, ‘Loso otros libertadores’, entre otras.