Para nadie es un secreto que, en los últimos años, el cine peruano viene pisando fuerte tanto en el ámbito nacional como en el internacional, con historias que reflejan nuestras realidades, con toques cómicos o dramáticos. Por ello, las producciones nacionales se han ganado un lugar especial en el radar de los festivales más prestigiosos. Este mes de noviembre promete ser una celebración para los amantes del séptimo arte, con estrenos peruanos que llegan a las salas de cine y a los circuitos alternativos.

'Políticas familiares' (4 de noviembre)

La obra de Martín Rebaza ha sido calificada como un documental que desnuda la política peruana y como un espejo incómodo en el que cuesta mirarse. La película obtuvo el Premio Especial del Jurado en el 26° Festival de Cine de Lima. Además, gracias al circuito alternativo, tuvo un recorrido por Pucallpa, Ayacucho, Lima, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Iquitos y Puno. Filmada entre Pucallpa y Leipzig, tiene como protagonistas al padre del propio director, Mariano Rebaza Alfaro, así como a Rose Mary Ponce de León Ojeda y Giuliana Ponce de León Ojeda.

Sinopsis: Martín, un cineasta radicado en Alemania, regresa a la selva peruana para reconectar con su familia durante la campaña política de su padre, quien postula a un cargo público por el partido que reivindica al exdictador Alberto Fujimori. Al llegar registra el caos de una campaña austera, dando como resultado el retrato íntimo y político de una familia de clase media peruana que ahora le es lejana, pero que lo acompaña a la distancia como migrante.

'En el nombre del mal' (6 de noviembre)

La película dirigida por el ecuatoriano Diego Ortuño fue preseleccionada para los Premios Óscar 2026. Además, la cinta protagonizada por Bruno Odar también recibió el reconocimiento internacional en el Festival Macabro de México. Su éxito se debe al destacado elenco internacional, con figuras como Wolframio Sinué, así como por su enfoque visual y narrativo poco convencional. Se trata de una coproducción internacional entre Ecuador, Perú, España y Canadá. A ello se suma que participó en la competencia oficial de los Premios Goya y se mantuvo durante ocho semanas consecutivas en la cartelera ecuatoriana, convirtiéndose en la película más vista del país durante su exhibición.

Sinopsis: Una criatura con forma de niño llega a un pueblo remoto. Pronto, su verdadera naturaleza se revela: un monstruo que se alimenta de la sangre de mujeres jóvenes. Nadie está a salvo de la leyenda.

'El correcaminos' (6 de noviembre)

La cinta protagonizada por Emanuel Soriano se alista para conquistar al público peruano con una historia cargada de humor, energía y emociones. Dirigida por el cineasta Barney Elliott, reconocido por su trabajo entre Perú y Estados Unidos, la película combina acción, comedia y un toque familiar. El largometraje recorre diversas regiones del país, desde Lima hasta Iquitos, pasando por Cusco, Trujillo, Piura, Ica y Tacna. Además, destaca por su apuesta tecnológica y visual. Más allá de las persecuciones y las risas, la cinta transmite un mensaje inspirador sobre la familia, el esfuerzo y la honestidad.

Sinopsis: Cuando una deuda amenaza con quitarles todo, un joven mecánico regresa al mundo de las carreras de motocarros, que lo marcó para siempre.

'Vino la noche' (13 de noviembre)

El documental dirigido por Paolo Tizón alcanzó el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Karlovy Vary y la Biznaga de Plata al mejor director de un documental en el Festival de Málaga. Además, fue filmado en La Joya, Arequipa; en San Ramón, Chanchamayo; en cuarteles de Lima y en Chiclayo. Como dato curioso, antes de su estreno en las salas de cine, tendrá funciones especiales en Arequipa y en el Festival de Cine de Trujillo (FECIT).

Sinopsis: Un grupo de jóvenes se enlista en un riguroso entrenamiento militar en las Fuerzas Armadas peruanas. Sueñan con convertirse en ‘hombres de guerra’ y anhelan el momento de combate real. Sin embargo, el enemigo es invisible y difícil de localizar. Se transforman de jóvenes aventureros en operadores especiales en medio del hermético mundo militar. En medio de la dureza, florecen la compasión y el cuidado entre ellos.

'Uchpa: la película' (27 de noviembre)

Bajo la dirección del cineasta Antonio Rodríguez, Uchpa: la película nos muestra el viaje musical y personal de Fredy Ortiz, fundador de la banda que revolucionó el hard rock peruano al incorporar elementos originarios en canciones cargadas de un fuerte sincretismo cultural. Más que un simple documental sobre música se presenta como una travesía de identidad, rebeldía y autenticidad, con una puesta en escena hipnótica y una banda sonora que vibra con la fuerza de los Andes.

Sinopsis: Fredy Ortiz, líder de UCHPA, revolucionó el rock en quechua. Antes fue policía en los años más duros del conflicto armado. Décadas después, vuelve a los pueblos marcados por la violencia para sanar, recordar y transformar el silencio en música.