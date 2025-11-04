HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Cine y series

Películas peruanas que se estrenan en noviembre 2025: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

El mes de noviembre llega con fuerza y una cartelera de lujo para el cine peruano: historias potentes, emocionales y visualmente únicas que conquistan salas y festivales del mundo.

Películas peruanas que se estrenan en el mes de noviembre. Foto: Difusión / LR
Películas peruanas que se estrenan en el mes de noviembre. Foto: Difusión / LR

Para nadie es un secreto que, en los últimos años, el cine peruano viene pisando fuerte tanto en el ámbito nacional como en el internacional, con historias que reflejan nuestras realidades, con toques cómicos o dramáticos. Por ello, las producciones nacionales se han ganado un lugar especial en el radar de los festivales más prestigiosos. Este mes de noviembre promete ser una celebración para los amantes del séptimo arte, con estrenos peruanos que llegan a las salas de cine y a los circuitos alternativos.

'Políticas familiares' (4 de noviembre)

La obra de Martín Rebaza ha sido calificada como un documental que desnuda la política peruana y como un espejo incómodo en el que cuesta mirarse. La película obtuvo el Premio Especial del Jurado en el 26° Festival de Cine de Lima. Además, gracias al circuito alternativo, tuvo un recorrido por Pucallpa, Ayacucho, Lima, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Iquitos y Puno. Filmada entre Pucallpa y Leipzig, tiene como protagonistas al padre del propio director, Mariano Rebaza Alfaro, así como a Rose Mary Ponce de León Ojeda y Giuliana Ponce de León Ojeda.

Sinopsis: Martín, un cineasta radicado en Alemania, regresa a la selva peruana para reconectar con su familia durante la campaña política de su padre, quien postula a un cargo público por el partido que reivindica al exdictador Alberto Fujimori. Al llegar registra el caos de una campaña austera, dando como resultado el retrato íntimo y político de una familia de clase media peruana que ahora le es lejana, pero que lo acompaña a la distancia como migrante.

'En el nombre del mal' (6 de noviembre)

La película dirigida por el ecuatoriano Diego Ortuño fue preseleccionada para los Premios Óscar 2026. Además, la cinta protagonizada por Bruno Odar también recibió el reconocimiento internacional en el Festival Macabro de México. Su éxito se debe al destacado elenco internacional, con figuras como Wolframio Sinué, así como por su enfoque visual y narrativo poco convencional. Se trata de una coproducción internacional entre Ecuador, Perú, España y Canadá. A ello se suma que participó en la competencia oficial de los Premios Goya y se mantuvo durante ocho semanas consecutivas en la cartelera ecuatoriana, convirtiéndose en la película más vista del país durante su exhibición.

Sinopsis: Una criatura con forma de niño llega a un pueblo remoto. Pronto, su verdadera naturaleza se revela: un monstruo que se alimenta de la sangre de mujeres jóvenes. Nadie está a salvo de la leyenda.

'El correcaminos' (6 de noviembre)

La cinta protagonizada por Emanuel Soriano se alista para conquistar al público peruano con una historia cargada de humor, energía y emociones. Dirigida por el cineasta Barney Elliott, reconocido por su trabajo entre Perú y Estados Unidos, la película combina acción, comedia y un toque familiar. El largometraje recorre diversas regiones del país, desde Lima hasta Iquitos, pasando por Cusco, Trujillo, Piura, Ica y Tacna. Además, destaca por su apuesta tecnológica y visual. Más allá de las persecuciones y las risas, la cinta transmite un mensaje inspirador sobre la familia, el esfuerzo y la honestidad.

Sinopsis: Cuando una deuda amenaza con quitarles todo, un joven mecánico regresa al mundo de las carreras de motocarros, que lo marcó para siempre.

'Vino la noche' (13 de noviembre)

El documental dirigido por Paolo Tizón alcanzó el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Karlovy Vary y la Biznaga de Plata al mejor director de un documental en el Festival de Málaga. Además, fue filmado en La Joya, Arequipa; en San Ramón, Chanchamayo; en cuarteles de Lima y en Chiclayo. Como dato curioso, antes de su estreno en las salas de cine, tendrá funciones especiales en Arequipa y en el Festival de Cine de Trujillo (FECIT).

Sinopsis: Un grupo de jóvenes se enlista en un riguroso entrenamiento militar en las Fuerzas Armadas peruanas. Sueñan con convertirse en ‘hombres de guerra’ y anhelan el momento de combate real. Sin embargo, el enemigo es invisible y difícil de localizar. Se transforman de jóvenes aventureros en operadores especiales en medio del hermético mundo militar. En medio de la dureza, florecen la compasión y el cuidado entre ellos. 

'Uchpa: la película' (27 de noviembre)

Bajo la dirección del cineasta Antonio Rodríguez, Uchpa: la película nos muestra el viaje musical y personal de Fredy Ortiz, fundador de la banda que revolucionó el hard rock peruano al incorporar elementos originarios en canciones cargadas de un fuerte sincretismo cultural. Más que un simple documental sobre música se presenta como una travesía de identidad, rebeldía y autenticidad, con una puesta en escena hipnótica y una banda sonora que vibra con la fuerza de los Andes.

Sinopsis: Fredy Ortiz, líder de UCHPA, revolucionó el rock en quechua. Antes fue policía en los años más duros del conflicto armado. Décadas después, vuelve a los pueblos marcados por la violencia para sanar, recordar y transformar el silencio en música. 

Notas relacionadas
‘En el nombre del mal’, película protagonizada por Bruno Odar, llega a los cines: estreno, reparto y trama del filme de terror

‘En el nombre del mal’, película protagonizada por Bruno Odar, llega a los cines: estreno, reparto y trama del filme de terror

LEER MÁS
Lanzan tráiler de ‘Uchpa: La Película’, filme que retrata la vida de Freddy Ortiz, desde su vida como policía hasta fundar la banda

Lanzan tráiler de ‘Uchpa: La Película’, filme que retrata la vida de Freddy Ortiz, desde su vida como policía hasta fundar la banda

LEER MÁS
Monserrat Brugué, Monchi de ‘Pataclaún’, no extraña la TV y asegura que ha podido vivir de la actuación: “Me siento feliz”

Monserrat Brugué, Monchi de ‘Pataclaún’, no extraña la TV y asegura que ha podido vivir de la actuación: “Me siento feliz”

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Éxito total! Película ‘Chavín de Huántar’ conquista la taquilla peruana con más de 200 mil espectadores en su primer fin de semana

¡Éxito total! Película ‘Chavín de Huántar’ conquista la taquilla peruana con más de 200 mil espectadores en su primer fin de semana

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
'El cadáver de la novia', película completa en español latino: ¿dónde ver ONLINE?

'El cadáver de la novia', película completa en español latino: ¿dónde ver ONLINE?

LEER MÁS
¿Cuál es el mejor asiento en una sala de cine, según los expertos?

¿Cuál es el mejor asiento en una sala de cine, según los expertos?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela responde a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones: "Nosotros no dañamos a sus ciudadanos"

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Cine y series

Jennifer Lawrence: "Intento expresar mis ideas políticas a través de mi trabajo"

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Estrenos Netflix Noviembre 2025: lista de las nuevas películas y series que llegan a la plataforma de streaming este mes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025