“No es cualquier latina, es peruana”, comenta Ariana, quien vive en los Estados Unidos e intenta escribir un guion sobre las dificultades de ser inmigrante. Eso aborda One Minute of Unconsciousness, escrito, protagonizado y dirigido por Eliana Córdova. El cortometraje ha ganado varios premios en festivales internacionales.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

“Busca desidealizar lo que mucha gente ahora piensa que es migrar. Hay muchos que dicen: ‘ah, es fácil, te vas y Hollywood te da oportunidades’. Pero es un proceso que toma años, años para uno establecerse y generar comunidad”, nos dice Córdova, quien inició una campaña de crowdfunding para financiar la producción.

PUEDES VER: 'Proyecto Ugaz': la obra teatral sobre la investigación del caso Sodalicio

La cineasta estudió teatro en Perú y egresó de la escuela Lee Strasberg Theatre & Film Institute de Nueva York. Cuando su visa estaba por expirar, conoció a una gran comunidad de inmigrantes. “En esa circunstancia fue que a mí me nació esta pulsión por escribir. No tenía presupuesto para una película, pero sentía que quería darle voz a todas estas experiencias que me rodeaban y a la mía también”.

Sin embargo, perdió la primera versión de su cortometraje. “Con la producción que rodé, que fue una producción allá, me estafaron; perdí todo el material. Descubro eso cuando llego a Lima y fue terrible. Tuve que reescribir varias cosas, pensando en las limitaciones del presupuesto, porque de todas maneras tenía que ser grabado allá. Afortunadamente, tuve buen recibimiento, tanto de gente de allá como de gente de acá”.

Tal como sucede con su personaje, tuvo que laborar en trabajos no relacionados a su carrera para pagar sus estudios y conoció la hostilidad hacia los latinos y los trabajadores ilegales. El cortometraje lo coprodujo con su hermano Sebastián y ya empezó a escribir su primera película que estará basada en One Minute of Unconsciousness.

Córdova está postulando al Festival de Cine de Lima. “Ya pasamos una primera etapa, estamos esperando si pasamos la segunda”. Por ahora, continuarán proyectando el cortometraje en Estados Unidos. Este mes, forma parte de la cartelera del Philadelphia Latino Arts & Film Festival y de los Authentic Global Film Awards.

En medio de las críticas a la nueva ley de cine, cabe señalar que la producción ha sido independiente y no puede recibir los Estímulos del Ministerio de Cultura. “Uno saca de su bolsillo para mover el proyecto, para que llegue a más gente, porque al fin y al cabo uno hace cine para eso, ¿no? Tenemos la convicción de que el corto tiene un mensaje fuerte a nivel social. Plantea que el sueño americano de hoy no es el mismo de hace años”.

-Me dices que no puedes recibir apoyo del ministerio.

Bueno, lo quise registrar acá en Perú y no me dejaron porque la producción es americana- peruana, y un porcentaje de mi equipo y elenco son extranjeros. He tenido que registrarlo afuera. Yo incluso mandé correos explicando la situación, y me dijeron “no”. Las leyes siempre son como difusas; nomás con el tema de las regalías han hecho todo un enredo. Entonces, hasta que las cosas no estén claras, es bien difícil acceder a los Estímulos. Todo mi equipo de postproducción es peruano, pero igual no cuenta.

¿Continuarás tu carrera en EE.UU.?

Estoy esperando que las cosas un poco se tranquilicen, porque Trump entró y las leyes para los inmigrantes van y vienen, se hacen, se deshacen, y ahora he tenido que pausar mi visa de trabajo. También estaba por postular a una maestría en dirección de cine; he tenido que pausar el proceso porque Trump está sacando leyes que están prohibiendo a las universidades recibir inmigrantes. Estoy en la mira de volver; logré conseguir una agente y he establecido buenos contactos allá como actriz.