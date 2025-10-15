La película está protagonizada por Emanuel Soriano y cuenta con un elenco destacado que incluye a Ximena Palomino y Oscar Meza. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

La película está protagonizada por Emanuel Soriano y cuenta con un elenco destacado que incluye a Ximena Palomino y Oscar Meza. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Octubre ha sido un buen mes para el cine peruano, ya que se han estrenado más de cinco películas. Y, al parecer, noviembre no se quedará atrás. Una de las producciones que llega es ‘El correcaminos’, una comedia de acción que promete conquistar a grandes y chicos con una historia llena de humor, emoción y mucha adrenalina. La cinta, protagonizada por Emanuel Soriano, llegará a los cines de todo el país el próximo jueves 6 de noviembre.

Además de Soriano, el elenco de ‘El correcaminos’, la primera comedia de acción hecha en el Perú, está integrado por Ximena Palomino, Oscar Meza, Junior Silva, Jely Reátegui, Armando Machuca, Emilram Cossío, Daniela Olaya, Elsa Olivero, Carlos Mesta, Víctor Prada, Daniel Menacho, entre otros.

¿De qué trata ‘El correcaminos’?



Dirigida por Barney Elliott (reconocido cineasta peruano-estadounidense que dirigió al nominado al Oscar David Strathairn en su anterior película, Oliver’s Deal), ‘El correcaminos’ cuenta la historia de un joven campeón de carreras de motocarros que se aleja de las pistas tras un accidente, pero que años después debe volver a competir para salvar la casa de su familia. En el camino, enfrentará sus miedos, encontrará el amor y descubrirá que el verdadero triunfo no está en la velocidad, sino en la perseverancia y los valores que lo guían.

‘El correcaminos’ es una aventura sobre ruedas y con corazón, ambientada en el vibrante mundo de las carreras de motocarros. La película muestra un campeonato que recorre todo el país, con pilotos que representan distintas regiones, desde Lima hasta Iquitos, pasando por Cusco, Trujillo, Piura, Ica y Tacna.

La realización detrás de ‘El correcaminos’



‘El correcaminos’ es una ambiciosa producción peruana que destaca por su apuesta en tecnología y una calidad visual de primer nivel. Los efectos especiales durante el rodaje estuvieron a cargo de Efectistas, el reconocido equipo argentino que trabajó en las escenas de acción de Senna, la exitosa serie de Netflix sobre el legendario piloto Ayrton Senna. En la etapa de postproducción, los efectos visuales fueron desarrollados por Makaco, una empresa con trayectoria en proyectos de Hollywood y grandes producciones europeas. Además, el diseño de los motocarros fue realizado por el mismo artista que participó en la creación visual de Transformers: El despertar de las bestias, filmada en Cusco.

