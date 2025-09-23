Este jueves 25 de septiembre se estrena ‘Una batalla tras otra’, un drama de acción de Paul Thomas Anderson protagonizado por Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Este jueves 25 de septiembre la cartelera se renueva con una de las películas que promete convertirse en una de las mejores del año. Se trata de ‘Una batalla tras otra’, un intenso drama de acción con tintes de humor negro. La cinta ofrece secuencias visualmente impactantes, una banda sonora de Jonny Greenwood (Radiohead) y la inconfundible puesta en escena del aclamado director, guionista y productor Paul Thomas Anderson.

‘Una batalla tras otra’ es la más reciente obra de Paul Thomas Anderson, quien combina sátira social, tensión dramática y momentos de humor inteligente. Este intenso drama de acción con tintes de humor negro está protagonizado por un reparto de lujo encabezado por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn.

¿Cuál es la trama de ‘Una batalla tras otra’?



La película sigue a Bob Ferguson (DiCaprio), un exrevolucionario que vive aislado junto a su hija Willa (Infiniti). Cuando su antiguo enemigo (Penn) reaparece después de 16 años y Willa desaparece, Bob debe reunir a viejos aliados, enfrentar los fantasmas de su pasado y emprender un viaje desesperado por salvarla. Con la bien calibrada puesta en escena de Anderson, ‘Una batalla tras otra’ combina secuencias de acción impactantes, sátira social y un retrato emocional de la relación entre padre e hija.

De esa manera, Anderson y el ganador del Óscar unen fuerzas en ‘Una batalla tras otra’, haciendo realidad el sueño de colaborar en un proyecto juntos. “Trabajar con Leonardo fue una experiencia extraordinaria, tal como lo habíamos imaginado”, comenta el director. “Bastaron apenas unos minutos del primer día de rodaje para saber que nos esperaban cien días de filmación realmente emocionantes. Más allá de su estatus como estrella, es un colaborador excepcional, con un instinto preciso para detectar los puntos clave de la historia”, añade.

Un elenco de primer nivel



Con ‘Una batalla tras otra’, Paul Thomas Anderson logra un hito cinematográfico al reunir por primera vez, en un mismo proyecto, a tres verdaderos íconos de Hollywood. Leonardo DiCaprio, ganador del Oscar por la cinta ‘The Revenant’ y considerado uno de los actores más influyentes de su generación. En esta película, el actor ofrece una interpretación intensa y cargada de humor, reafirmando su lugar en la cima del cine contemporáneo.

A su lado, Benicio del Toro, ganador del Oscar por ‘Traffic’, encarna a Sensei Sergio, un enigmático mentor que se convierte en pieza clave en la búsqueda de la hija de Bob. Completando el trío protagónico, Sean Penn, dos veces ganador del Oscar, da vida al temible coronel Steven J. Lockjaw, un villano complejo que combina amenaza e inesperada humanidad, en una de las interpretaciones más comentadas de su carrera. Completan el elenco Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris y la joven actriz Chase Infiniti.

