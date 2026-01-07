HOYSuscripcion LR Focus

'Cómo deshacerse de una estrella de fútbol': la nueva serie en formato vertical que causa furor en redes sociales

La serie argentina protagonizada por Barbie Vélez, Sofía Jujuy y Lionel Ferro llamó rápidamente la atención por su formato breve: cada capítulo dura aproximadamente dos minutos.


La nueva serie argentina que arrasa en redes sociales Foto: Composición LR
Con solo tres capítulos estrenados,'Cómo deshacerse de una estrella de fútbol', la nueva serie Argentina en formato vertical, está acaparando la atención de los miles de usuarios en redes sociales como TikTok e Instagram. La producción Argentina cuenta con las actuaciones protagónicas de Sofía 'Jujuy' Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro, y ya se ha posicionado como uno de los títulos más comentados en los buscadores de Google.

La historia sigue la vida del famoso futbolista Lucas Cardozo, quien se casa con Renata, una ama de casa que oculta un gran secreto: en realidad, es heredera multimillonaria de una importante empresa. La villana de la trama está obsesionada con quedarse a toda costa con el futbolista. La serie está cargada de traiciones, secretos y giros extremadamente dramáticos, como el aborto espontáneo de la protagonista, mientras la acusan de haber sido infiel.

PUEDES VER: 'El verano en que me enamoré' temporada 3: ¿dónde ver todos los capítulos de la serie online y gratis?

lr.pe

Usuarios critican actuación de Barbie Vélez en 'Cómo deshacerse de una estrella de fútbol'

Aunque 'Cómo deshacerse de una estrella de fútbol' ha captado rápidamente la atención de miles de usuarios en redes sociales, no ha estado exenta de críticas, especialmente por la actuación de Barbie Vélez, a quien señalaron por sobreactuar.

Ante ello, la modelo de 31 años se defendió indicando que su desenvolvimiento frente a cámaras respondió a indicaciones del director de casting. "Es un formato y un estilo realmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Es todo mucho más exagerado y sobreactuado (…) Todo es extremo, pero hay una intención", aclaró. Por último, hizo hincapié en que para desarrollar el rol de la villa se inspiró en las antagonistas de Disney y en Sora Montenegro.

PUEDES VER: 'Cómo deshacerse de una estrella del hockey' en español: dónde ver gratis todos los capítulos de la serie online

¿Quién produce la exitosa 'Cómo deshacerse de una estrella de fútbol?

La serie es producida para ReelShort Latinoamérica, una plataforma de streaming en alta definición, y se volvió rápidamente viral. La producción de formato vertical adopta la estructura clásica de una telenovela, con actuaciones exageradas, accidentes, secretos, traiciones e incluso trágicos embarazos.

El éxito de 'Cómo deshacerse de una estrella de fútbol'

La formula de las series en formato vertical, conocidas como telenovelas cocaínas, se caracteriza por su corta duración, muchas veces menor a dos minutos. Aunque para algunas personas las actuaciones puedan parecer exageradas, este estilo esta pensando para atrapar rápidamente al público mediante tramas predecibles y dramáticas. El objetivo es cautivar a un público no habituado al consumo de series largas, adaptándose a las nuevas narrativas de la era digital.

