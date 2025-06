Así fue el casting secreto de 'Wicked': famosos que audicionaron y no consiguieron el papel

Con Ariana Grande y Cynthia Erivo como protagonistas, la primera parte del filme se estrenará en noviembre del 2024. El camino para elegir a los actores principales fue duro para el departamento de casting, pues al llamado acudieron figuras recocidas dentro del mundo del entretenimiento.

Aunque inicialmente se buscaban rostros menos conocidos para interpretar los roles protagónicos, el director Jon M. Chu reveló que la dupla que formaron Grande y Erivo fue perfecta, razón por la cual se quedaron con los papeles.

Finalmente, Ariana Grande y Cynthia Erivo protagonizaron el filme. Foto: Wicked





Amanda Seyfried fue rechazada seis veces

Pese a su experiencia en musicales como 'Mamma Mia' y 'Los Miserables', Amanda Seyfried no logró quedarse con el papel de Glinda, a pesar de haber audicionado hasta seis veces. La actriz confesó que se entregó por completo al proceso, incluso llegó a cantar junto a Cynthia Erivo durante el casting. “Literalmente me desviví por interpretar el papel más difícil de mi vida”, admitió en el podcast In the Envelope, reconociendo que, aunque no fue elegida, la experiencia la hizo crecer como cantante.

Nick y Joe Jonas compitieron

Nick Jonas reveló que tanto él como su hermano Joe audicionaron para interpretar a Fiyero, el interés amoroso de Glinda y Elphaba. En el podcast Armchair Expert with Dax Shepard, el cantante confesó entre risas que fue una situación curiosa: “Siempre decimos que queremos que alguien con el apellido Jonas gane. Ese es nuestro objetivo”. Aunque ninguno obtuvo el papel, su participación muestra cuán codiciado fue el casting para formar parte de esta esperada adaptación cinematográfica del musical de Broadway.

Taylor Louderman terminó con el corazón roto

Taylor Louderman, conocida por dar vida a Regina George en la versión de Broadway de Chicas pesadas, también quiso convertirse en Glinda. La actriz compartió en Instagram una imagen del casting publicada por 'Deadline', acompañada de una reflexión sincera: “¿Acaso audicioné o pensé que tenía alguna oportunidad?”. Louderman confesó que esta vez se involucró emocionalmente más de lo debido: “Tienes que preocuparte lo suficiente como para darlo todo… pero esta vez me preocupé demasiado”. Aunque no fue seleccionada, su historia refleja la intensidad y vulnerabilidad que viven los actores en cada audición.

Ryan McCartan audicionó, pero un Bridgerton le robó el papel

Ryan McCartan, exestrella de Disney y veterano de Broadway, reveló que también audicionó para interpretar a Fiyero, un rol que encarnó sobre el escenario. Tras reaccionar al tráiler de la película, compartió en redes un mensaje directo al director Jon M. Chu: “No me elegiste para la película, a pesar de mi gran esfuerzo. No te preocupes, sin resentimientos”. Con un toque de humor, añadió: “Confirmado que hice la audición… Una de las muchísimas cosas que no he conseguido”. Finalmente, el personaje fue para Jonathan Bailey, conocido mundialmente por su papel en Bridgerton.

Un casting lleno de talento

Las audiciones para 'Wicked' reunieron a algunas de las figuras más destacadas del teatro, el cine y la música, todas con la esperanza de formar parte de esta ambiciosa adaptación. Desde veteranos de Broadway hasta superestrellas del pop, muchos dieron lo mejor de sí y, aunque no lograron el papel, demostraron la pasión y el esfuerzo que exige esta industria. Al final, la película no solo es una historia de magia y amistad, sino también el reflejo del arduo camino que recorren los artistas en busca de un lugar en el escenario.