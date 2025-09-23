¿Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español? Plataforma oficial, hora y fecha confirmada

¡La espera terminó! 'Alice in Borderland' temporada 3 llega este jueves 25 de septiembre a Netflix, una de las series japonesas más exitosas de la plataforma de streaming. Esta nueva entrega promete elevar la tensión con juegos más extremos, un tono psicológico más oscuro y la presencia del misterioso “Joker”, carta que dará inicio a un campeonato de reglas impredecibles.

Protagonizada por Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi), la historia continuará con ambos personajes de 'Alice in Borderland' enfrentando desafíos que pondrán a prueba su resistencia física y emocional.

¿Dónde ver el estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en español?

La temporada 3 de 'Alice in Borderland' se podrá ver exclusivamente en Netflix, plataforma que ofrecerá los episodios con subtítulos y doblaje al español desde su fecha de estreno. Al igual que en las temporadas anteriores, la entrega contará con un total de 8 capítulos disponibles para todos los suscriptores. Para acceder al estreno, es necesario contar con una membresía activa. En Perú, los precios de los planes son los siguientes:

Plan con anuncios: S/ 28.90

Plan Estándar (HD en dos pantallas): S/ 40.90

Plan Premium (4K en cuatro pantallas): S/ 52.90

¿A qué hora ver los capítulos de la temporada 3 de 'Alice in Borderland'?

El estreno de la tercera temporada tendrá un lanzamiento global con horarios diferenciados según cada país. A continuación, los horarios confirmados:

Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 a. m.

Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en México: 1:00 a. m.

Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Chile, Paraguay y Bolivia: 3:00 a. m.

Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 a. m.

Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Estados Unidos (ET): 3:00 a. m.

Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en España: 9:00 a. m.

Reparto de 'Alice in Borderland' temporada 3

Kento Yamazaki como Ryohei Arisu.

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi.

Ayaka Miyoshi como Rizuna Ann.

Hayato Isomura como Sunato Banda.

Katsuya Maiguma como Yaba Oki.

Kento Kaku como Ryuji

Risa Sudou como Sachiko

Hiroyuki Ikeuchi como Kazuya

Tina Tamashiro como Rei

Kotaro Daigo como Nobu

Hyunri como Shion

Sakura Kiryu como Natsu

Tráiler oficial de' Alice in Borderland' temporada 3