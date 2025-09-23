HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Espectáculos

¿Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español? Plataforma oficial, hora y fecha confirmada

La temporada 3 de 'Alice in Borderland' llega con nuevos juegos extremos. Conoce aquí la plataforma oficial, horarios y precios para ver los nuevos capítulos desde Latinoamérica.

'Alice in Borderland' temporada 3 tendrá 8 capítulos. Foto: composición LR/difusión/Netflix
'Alice in Borderland' temporada 3 tendrá 8 capítulos. Foto: composición LR/difusión/Netflix

¡La espera terminó! 'Alice in Borderland' temporada 3 llega este jueves 25 de septiembre a Netflix, una de las series japonesas más exitosas de la plataforma de streaming. Esta nueva entrega promete elevar la tensión con juegos más extremos, un tono psicológico más oscuro y la presencia del misterioso “Joker”, carta que dará inicio a un campeonato de reglas impredecibles.

Protagonizada por Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi), la historia continuará con ambos personajes de 'Alice in Borderland' enfrentando desafíos que pondrán a prueba su resistencia física y emocional.

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Reparto de 'Alice in Borderland' temporada 3: qué actores saldrán en la serie de Netflix

lr.pe

¿Dónde ver el estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en español?

La temporada 3 de 'Alice in Borderland' se podrá ver exclusivamente en Netflix, plataforma que ofrecerá los episodios con subtítulos y doblaje al español desde su fecha de estreno. Al igual que en las temporadas anteriores, la entrega contará con un total de 8 capítulos disponibles para todos los suscriptores. Para acceder al estreno, es necesario contar con una membresía activa. En Perú, los precios de los planes son los siguientes:

  • Plan con anuncios: S/ 28.90
  • Plan Estándar (HD en dos pantallas): S/ 40.90
  • Plan Premium (4K en cuatro pantallas): S/ 52.90

¿A qué hora ver los capítulos de la temporada 3 de 'Alice in Borderland'?

El estreno de la tercera temporada tendrá un lanzamiento global con horarios diferenciados según cada país. A continuación, los horarios confirmados:

  • Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 a. m.
  • Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en México: 1:00 a. m.
  • Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Chile, Paraguay y Bolivia: 3:00 a. m.
  • Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 a. m.
  • Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Estados Unidos (ET): 3:00 a. m.
  • Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en España: 9:00 a. m.

PUEDES VER: Netflix: estrenos de series y películas programadas del 22 al domingo 28 de septiembre

lr.pe

Reparto de 'Alice in Borderland' temporada 3

  • Kento Yamazaki como Ryohei Arisu.
  • Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi.
  • Ayaka Miyoshi como Rizuna Ann.
  • Hayato Isomura como Sunato Banda.
  • Katsuya Maiguma como Yaba Oki.
  • Kento Kaku como Ryuji
  • Risa Sudou como Sachiko
  • Hiroyuki Ikeuchi como Kazuya
  • Tina Tamashiro como Rei
  • Kotaro Daigo como Nobu
  • Hyunri como Shion
  • Sakura Kiryu como Natsu

Tráiler oficial de' Alice in Borderland' temporada 3

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora
Notas relacionadas
Reparto de 'Alice in Borderland' temporada 3: qué actores saldrán en la serie de Netflix

Reparto de 'Alice in Borderland' temporada 3: qué actores saldrán en la serie de Netflix

LEER MÁS
La temporada 3 de 'Alice in Borderland' se estrena en Netflix: fecha y todo lo que debes saber

La temporada 3 de 'Alice in Borderland' se estrena en Netflix: fecha y todo lo que debes saber

LEER MÁS
'Alice in Borderland' temporada 3 confirma fecha de estreno oficial: ¿cuándo llega a Netflix?

'Alice in Borderland' temporada 3 confirma fecha de estreno oficial: ¿cuándo llega a Netflix?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

LEER MÁS
Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'

Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'

LEER MÁS
Cuto Guadalupe llora al confesar que no ve a su hijo hace 18 años y expone la fuerte razón: “Ojalá pueda cumplirlo antes de partir de este mundo”

Cuto Guadalupe llora al confesar que no ve a su hijo hace 18 años y expone la fuerte razón: “Ojalá pueda cumplirlo antes de partir de este mundo”

LEER MÁS
Madre de Hugo García se pronuncia por primera vez y niega que su hijo tenga una relación con Isabella Ladera: "No lo veo (enamorado)"

Madre de Hugo García se pronuncia por primera vez y niega que su hijo tenga una relación con Isabella Ladera: "No lo veo (enamorado)"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Balean a Dreyner Urbina, hijo de Silverio Urbina: joven de 20 fue atacado en Puente Piedra

Daddy Yankee se rinde ante la gastronomía peruana y confiesa el verdadero motivo de su visita al país: “Aquí se come a otro nivel”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota