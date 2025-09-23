¿Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español? Plataforma oficial, hora y fecha confirmada
La temporada 3 de 'Alice in Borderland' llega con nuevos juegos extremos. Conoce aquí la plataforma oficial, horarios y precios para ver los nuevos capítulos desde Latinoamérica.
- 'El valor de la verdad': Néstor Villanueva ganó S/20.000 tras hacer confesiones sobre Flor Polo, Andy V y Susy Díaz
- Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Flor Polo se quebró por culpa de su perro
¡La espera terminó! 'Alice in Borderland' temporada 3 llega este jueves 25 de septiembre a Netflix, una de las series japonesas más exitosas de la plataforma de streaming. Esta nueva entrega promete elevar la tensión con juegos más extremos, un tono psicológico más oscuro y la presencia del misterioso “Joker”, carta que dará inicio a un campeonato de reglas impredecibles.
Protagonizada por Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi), la historia continuará con ambos personajes de 'Alice in Borderland' enfrentando desafíos que pondrán a prueba su resistencia física y emocional.
TE RECOMENDAMOS
Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood
PUEDES VER: Reparto de 'Alice in Borderland' temporada 3: qué actores saldrán en la serie de Netflix
¿Dónde ver el estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en español?
La temporada 3 de 'Alice in Borderland' se podrá ver exclusivamente en Netflix, plataforma que ofrecerá los episodios con subtítulos y doblaje al español desde su fecha de estreno. Al igual que en las temporadas anteriores, la entrega contará con un total de 8 capítulos disponibles para todos los suscriptores. Para acceder al estreno, es necesario contar con una membresía activa. En Perú, los precios de los planes son los siguientes:
- Plan con anuncios: S/ 28.90
- Plan Estándar (HD en dos pantallas): S/ 40.90
- Plan Premium (4K en cuatro pantallas): S/ 52.90
¿A qué hora ver los capítulos de la temporada 3 de 'Alice in Borderland'?
El estreno de la tercera temporada tendrá un lanzamiento global con horarios diferenciados según cada país. A continuación, los horarios confirmados:
- Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 a. m.
- Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en México: 1:00 a. m.
- Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Chile, Paraguay y Bolivia: 3:00 a. m.
- Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 a. m.
- Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en Estados Unidos (ET): 3:00 a. m.
- Estreno de 'Alice in Borderland' temporada 3 en España: 9:00 a. m.
Reparto de 'Alice in Borderland' temporada 3
- Kento Yamazaki como Ryohei Arisu.
- Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi.
- Ayaka Miyoshi como Rizuna Ann.
- Hayato Isomura como Sunato Banda.
- Katsuya Maiguma como Yaba Oki.
- Kento Kaku como Ryuji
- Risa Sudou como Sachiko
- Hiroyuki Ikeuchi como Kazuya
- Tina Tamashiro como Rei
- Kotaro Daigo como Nobu
- Hyunri como Shion
- Sakura Kiryu como Natsu
Tráiler oficial de' Alice in Borderland' temporada 3
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora