Wicked parte 1 película completa: ¿dónde ver online la cinta con Ariana Grande?

‘Wicked: Parte Uno', es la película más esperada del año por los amantes de la fantasía. Su reciente estreno en los cines de Latinoamérica ha confirmado esa premisa en donde países como México y Perú se ha posicionado como la más vista del momento. Basada en el exitoso musical de Broadway inspirado en la novela de Gregory Maguire, esta adaptación cinematográfica es una fuerte candidata para los Premios Oscar a Mejor Película del año.

Desde su anuncio de estreno, la cinta ha generado una enorme expectativa entre los seguidores del musical y nuevos espectadores por igual. Si aún no has tenido la oportunidad de verla, aquí te explicamos cómo y dónde ver 'Wicked: Parte Uno' online, para que puedas disfrutarla de manera cómoda y sencilla.

¿Dónde ver la película completa de ‘Wicked parte 1’ online?

Actualmente, la única manera de disfrutar la película completa de ‘Wicked: Parte Uno’ es asistiendo a las salas de cine. Su estreno, realizado el 22 de noviembre de 2024, ha sido diseñado para ofrecer una experiencia visual y musical espectacular, que transporta al público al mágico mundo de Oz.

Los fans deberán revisar la cartelera de sus cines favoritos, como Cinemark, Cineplanet, Cinépolis y más, para vivir la magia de ‘Wicked ‘en la gran pantalla y ser testigos de la fascinante historia de Elphaba y Glinda.

Wicked parte 1 es protagonizada por Ariana Grande. Foto: Universal.

¿En qué plataforma de streaming se podrá ver ‘Wicked parte 1’?

Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente en qué plataforma de streaming se emitirá Wicked parte 1. Sin embargo, dado que es una producción de Universal Pictures, lo más probable es que esté disponible en 2025 a través de Peacock, su propia plataforma de streaming. Por ello, es poco probable que en el futuro se vea en Netflix o Disney+. Se recomienda a los seguidores de la película de Ariana Grande estar atentos a los comunicados oficiales en los próximos meses.

¿Wicked parte 1 puede verse en Cuevana, Pelisplus o repelis?

Según comentarios en redes sociales, algunos usuarios han encontrado ‘Wicked: Parte 1’ en sitios web no oficiales como Cuevana, Pelisplus o Repelis. Sin embargo, es fundamental destacar que acceder a estas plataformas no autorizadas implica ciertos riesgos, ya que no cuentan con los derechos legales para transmitir la película. La responsabilidad de hacerlo recae completamente en el usuario.

¿De qué trata Wicked: parte 1?

En la sinopsis oficial de la película se lee: ‘Wicked’, la historia no contada de las brujas de Oz narra la vida de Elphaba, una joven incomprendida debido a su inusual piel verde y Glinda, una joven popular favorecida por el privilegio y la ambición.

Ambas se conocen como estudiantes en la Universidad de Shiz, en la fantástica Tierra de Oz, y forjan una amistad profunda. Tras un encuentro con el maravilloso Mago de Oz, su relación llega a una encrucijada, y sus vidas toman caminos muy diferentes. Recordemos que 'Wicked parte 2' se estrenará el 21 de noviembre de 2025.

Reparto de Wicked: parte 1