Una pequeña tortuga nacida en un laboratorio fue liberada con 4,77 gramos: un año después logró sobrevivir y la encontraron viva con 100 gramos Un proyecto busca proteger y recuperar estas especies afectadas, utilizando la participación ciudadana y programas de incubación.

Una pequeña tortuga de apenas 4,77 gramos fue liberada en un humedal de Australia en julio de 2025, después de nacer mediante un programa de incubación artificial. En octubre de 2026, la investigadora que había cuidado sus primeros meses volvió a encontrarla durante un estudio de campo. El animal pesaba entonces 100 gramos, unas 21 veces más que cuando regresó a su hábitat natural.

El hallazgo fue protagonizado por April Sturm, doctoranda de la Universidad de Murdoch, y el investigador Anthony Santoro, quienes realizaban un seguimiento anual de las poblaciones de tortugas en Perth. Ambos reconocieron al ejemplar porque procedía de uno de los huevos que habían incubado en las instalaciones universitarias.

La universidad destacó que constituye la primera confirmación de que una cría de tortuga de cuello de serpiente del suroeste (Chelodina oblonga), nacida mediante incubación artificial, consiguió sobrevivir durante un periodo prolongado en estado salvaje.

¿Por qué las tortugas de Perth necesitan ayuda?

Aunque esta especie no está clasificada actualmente como amenazada, sus poblaciones están disminuyendo, especialmente en los alrededores de Perth. Los estudios realizados por investigadores de la Universidad de Murdoch encontraron muy pocos ejemplares juveniles en 35 humedales de la región.

La situación preocupa porque la falta de nuevas generaciones pone en riesgo la continuidad de estas poblaciones. Anthony Santoro también identificó un desequilibrio en la proporción de sexos, con una mayor presencia de machos.

Entre las principales amenazas se encuentran los zorros y cuervos, que destruyen los nidos y se alimentan de los huevos. A esto se suma la pérdida de vegetación nativa alrededor de los humedales urbanos y los cambios en el clima de Australia Occidental.

Si el problema continúa sin medidas de protección, algunas poblaciones podrían desaparecer localmente.

La solución que proponen los investigadores

Para enfrentar esta situación, Santoro impulsó el proyecto Saving Our Snake-Necked Turtle, una iniciativa que combina la participación ciudadana con la reproducción y liberación de ejemplares.

Desde 2021-2022, la Universidad de Murdoch desarrolla un programa de incubación artificial junto con la ciudad de Cockburn. April Sturm estuvo a cargo de 61 crías durante cinco meses. Después de ocho meses de cuidados, los animales fueron liberados en Bibra Lake, un lugar con protección frente a las aves y suficiente alimento.

El proyecto también cuenta con voluntarios conocidos como Turtle Trackers, quienes recorren los humedales durante la temporada reproductiva para localizar tortugas y proteger sus nidos con mallas. En 2022, consiguieron resguardar cerca de 280 nidos en 12 humedales.

El hallazgo de octubre representa una prueba importante para los investigadores, que hasta ahora no habían conseguido confirmar la supervivencia prolongada de una cría incubada artificialmente.

Sturm explicó que el siguiente paso será identificar más ejemplares liberados durante los próximos estudios de población. Así podrán determinar si el programa está contribuyendo a recuperar las poblaciones de tortugas en los humedales de Perth.