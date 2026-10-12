Australia recuperó sus praderas marinas tras un ciclón y grandes inundaciones, pero los científicos descubrieron que los peces ya no eran los mismos
Una investigación de la Universidad James Cook revela cambios en las comunidades de peces, donde el jabalí plateado ha aumentado en número, reemplazando a la dorada.
Las praderas marinas de Trinity Inlet, en el noreste de Australia, lograron recuperarse después de sufrir los efectos de grandes inundaciones y un ciclón entre 2009 y 2011. Sin embargo, el regreso de la vegetación no significó que el ecosistema volviera a ser exactamente el mismo.
Una investigación de la Universidad James Cook, publicada en la revista Estuarine, Coastal and Shelf Science, analizó la evolución de estos ambientes durante 34 años. Los resultados revelaron que, aunque las praderas recuperaron su extensión y biomasa, las comunidades de peces experimentaron cambios en las especies predominantes.
Las inundaciones destruyeron las praderas marinas de Australia
Las inundaciones y el ciclón Yasi deterioraron la calidad del agua y aumentaron su turbidez, lo que redujo la cantidad de luz solar que llegaba a la vegetación submarina. Como consecuencia, desapareció el 98% de las praderas marinas cercanas a la costa.
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La pérdida de este hábitat también afectó a la fauna acuática: la abundancia de peces disminuyó un 84%, mientras que la riqueza de especies cayó un 73%. Estas praderas cumplen una función fundamental, ya que proporcionan alimento, refugio y zonas de cría para peces y camarones jóvenes.
Las praderas se recuperaron, pero cambiaron las especies de peces predominantes
Los científicos analizaron registros recopilados entre 1991 y 2025, que incluyeron más de 11.000 animales pertenecientes a 190 especies. Los datos mostraron que tanto la superficie como la biomasa de las praderas marinas volvieron a los niveles anteriores a los fenómenos extremos, acompañadas por una recuperación de la abundancia y variedad de peces.
Sin embargo, la composición de las comunidades acuáticas cambió durante este proceso. El jabalí plateado (Pomadasys argenteus) se volvió más frecuente en las praderas recuperadas, mientras que la dorada (Acanthopagrus berda) predominaba antes de las inundaciones. Los investigadores concluyeron que un ecosistema puede recuperar su vegetación y su fauna sin regresar necesariamente a su estado original.