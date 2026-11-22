El cráneo más asimétrico conocido entre los cetáceos se halló en Arequipa: perteneció a un cachalote de hace 6 millones de años El Museo de Historia Natural de la UNMSM presentó el fósil recientemente. El análisis 3D mostró que su asimetría craneal es natural, destacando el sobresaliente hocico del cachalote adaptado a la caza.

Un fósil de cachalote pigmeo, Scaphokogia huachafo, descubierto por Mario Urbina en los años noventa, fue presentado en noviembre de 2026. | Foto: Diario El Peruano

Un fósil de cachalote pigmeo, Scaphokogia huachafo, descubierto por Mario Urbina en los años noventa, fue presentado en noviembre de 2026. | Foto: Diario El Peruano

En la cuenca de Sacaco (Arequipa), exactamente en Aguada de Lomas, el paleontólogo peruano Mario Urbina descubrió a mediados de los años noventa un fósil clave que permitió identificar una nueva especie de cachalote pigmeo. Denominado Scaphokogia huachafo, este cetáceo alcanzó cerca de 2,7 metros de longitud y habitó el mar hace entre 5,6 y 6,3 millones de años, en pleno mioceno tardío.

Durante noviembre de 2026, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) presentó al público el histórico ejemplar en su sede de Jesús María, en Lima. El hallazgo, publicado en la revista Communications Biology, posiciona a Scaphokogia como el género con mayor asimetría craneal entre los mamíferos marinos evaluados. Según detalló al Diario Oficial El Peruano el investigador principal Aldo Benites-Palomino, el término "huachafo" alude directamente a las proporciones extravagantes de la cabeza del animal.

El cachalote, que habitó el mar hace entre 5,6 y 6,3 millones de años, fue presentado en noviembre de 2026 por el Museo de Historia Natural de la UNMSM en Lima. Foto: Diario El Peruano

¿Cómo confirmaron los escaneos 3D que la asimetría del cráneo de S. huachafo era natural?

Mediante una reconstrucción tridimensional y 37 puntos anatómicos, los científicos cotejaron la estructura facial del fósil frente a 31 grupos de cetáceos dentados actuales y extintos. Este análisis permitió calcular las diferencias óseas entre ambos lados del rostro y ubicar cada abertura nasal respecto a la línea media.

Cráneo holotipo de Scaphokogia huachafo. Foto: Nature

Las fosas nasales presentaban un claro desplazamiento hacia la izquierda, con una cavidad notoriamente más amplia en ese sector. Dicha configuración ubicó a S. huachafo en el límite de su familia, aunque otra especie del mismo género, Scaphokogia totajpe, registró el índice máximo de desigualdad al evaluar los huesos premaxilares.

Relaciones filogenéticas de Scaphokogia huachafo. Foto: Nature

Asimismo, los especialistas descartaron que el peso de los sedimentos alterara la pieza tras millones de años, pues las suturas estaban cerradas y no había fracturas ni patologías. "Este cráneo parece un ladrillo, nadie le ve la forma", explicó Urbina a El Peruano sobre la dificultad de estudiar el hallazgo a simple vista.

¿Cómo usaba su anatomía el cachalote huachafo para cazar bajo el fondo marino?

El hocico tubular de ese cetáceo presentaba una inclinación descendente de 31 grados respecto al eje craneal. Dicha estructura, fortalecida mediante hueso denso y cartílago parcialmente osificado, actuaba como lastre natural al desplazar su centro de gravedad hacia adelante. Gracias a esta peculiar distribución de masa, el animal lograba mantener su rostro próximo al lecho oceánico durante sus desplazamientos por aguas costeras someras.

Disposición de los huesos craneofaciales y asimetría en los odontocetos. Foto: Nature

Para calcular la movilidad cefálica, investigadores de la Universidad de Zúrich reconstruyeron la articulación cervical con otro espécimen del mismo género que conservaba su primera vértebra. El análisis demostró que, en máxima flexión, la trompa alcanzaba hasta 55 grados frente al eje corporal. "Todo el conjunto craneocervical está modificado para orientar el hocico directamente hacia el fondo", afirmó el coautor Gabriel Aguirre-Fernández sobre este hallazgo publicado en Nature.

Adaptaciones bentónicas en Scaphokogia. Foto: Nature

Los especialistas plantean que aquella especie empleaba la ecolocalización para rastrear el sedimento blando, proyectaba ondas acústicas hacia el sustrato e interpretaba los rebotes sonoros para detectar presas ocultas en el lodo. Aunque la parte ósea evidencia un sistema vocal altamente desarrollado, la descomposición de los tejidos blandos impide precisar el mecanismo exacto de emisión de tales frecuencias.