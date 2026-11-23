Después de 110 años de ausencia, Argentina recupera a un emblemático animal que recorrió 3.200 kilómetros para regresar a su hábitat natural La reintroducción de este mamífero es clave para restaurar el equilibrio de esta región latinoamericana, al controlar pastizales y apoyar la cadena alimentaria.

Un grupo de guanacos recorrió 3.200 kilómetros desde la Patagonia hasta el Parque Nacional El Impenetrable para restablecer su presencia en un ecosistema clave para la biodiversidad local.

Un grupo de guanacos recorrió 3.200 kilómetros desde la Patagonia hasta el Parque Nacional El Impenetrable para restablecer su presencia en un ecosistema clave para la biodiversidad local. Foto: Ecología verde

Después de más de un siglo de ausencia en Argentina, el guanaco volvió al Chaco Seco gracias a un proyecto de conservación que busca recuperar especies en sus antiguos territorios. Un grupo de ejemplares recorrió 3.200 kilómetros desde la Patagonia hasta el Parque Nacional El Impenetrable, en una operación destinada a restablecer su presencia en este ecosistema.

El traslado fue impulsado por Rewilding Argentina, en colaboración con Parques Nacionales y las provincias de Chaco y Santa Cruz. Según la organización, se trata de la mayor translocación terrestre de fauna silvestre con fines de conservación realizada en el mundo, y forma parte de un plan que contempla nuevos desplazamientos.

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¿Por qué desapareció el guanaco durante 110 años?

Aunque el guanaco continúa presente en diferentes regiones de Sudamérica, desapareció del Chaco Seco argentino hace aproximadamente 110 años. Entre las principales causas de su extinción local figuran la caza intensiva, la expansión de la ganadería, la pérdida de pastizales, los incendios y el cambio climático.

Antes de su reintroducción, en el millón de kilómetros cuadrados que comprende el Chaco Seco apenas quedaba un centenar de ejemplares, concentrados principalmente en la frontera entre Paraguay y Bolivia. Para recuperar la especie en la tierra de gauchos, los especialistas seleccionaron animales de una población saludable del Parque Patagonia, donde existen estudios sobre su abundancia, estado sanitario y diversidad genética.

El regreso del guanaco busca recuperar el equilibrio del ecosistema argentino

La presencia del guanaco cumple una función importante en los ambientes naturales, ya que este gran herbívoro ayuda a controlar el crecimiento de los pastizales, dispersa semillas y distribuye nutrientes. Además, forma parte de la cadena alimentaria y constituye una fuente de alimento para depredadores y animales carroñeros.

Su desaparición, junto con la de otras especies como el venado de las pampas y el ciervo de los pantanos, contribuyó a la degradación del ecosistema. Por ello, el proyecto contempla nuevas translocaciones para establecer poblaciones estables y saludables, cuyo éxito será evaluado mediante su supervivencia, reproducción y adaptación a largo plazo.