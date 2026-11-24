Ciudadano chino muere tras ser atropellado por bus cuando circulaba en moto eléctrica por avenida Brasil Un hombre de 39 años falleció en una clínica de Pueblo Libre tras permanecer tres días en estado crítico. El bus involucrado acumula más de diez papeletas, la mayoría por exceso de velocidad.

Un accidente de tránsito en la avenida Brasil dejó como saldo la muerte de Liang ZhangCheng, un ciudadano chino de 39 años, luego de ser atropellado por un bus de transporte público.

Un accidente de tránsito en la avenida Brasil dejó como saldo la muerte de Liang ZhangCheng, un ciudadano chino de 39 años, luego de ser atropellado por un bus de transporte público. Foto: captura América Noticias

Un ciudadano chino identificado como Liang ZhangCheng, de 39 años, murió la noche del lunes 23 de noviembre tras permanecer tres días en estado crítico por un accidente de tránsito en la avenida Brasil. El hombre circulaba en una motocicleta eléctrica cuando un bus de transporte público lo atropelló en el cruce con la calle Nazca, en el límite de los distritos de Breña y Jesús María.

El accidente ocurrió cuando Liang regresaba del mercado con pollo para el chifa que abrió junto a su esposa hace nueve años. Tras el impacto, los servicios de emergencia lo trasladaron a la Clínica Stella Maris, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

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Según los testimonios recogidos por América Noticias, el vehículo involucrado pertenece a la empresa Transporte y Servicios Niño Emanuel, conocida como la línea B, y tiene la placa CAB-370. La unidad era conducida por Diana Giovanna Taco Calisaya, de 55 años.

Bus involucrado acumula más de diez papeletas en Lima y Callao

La conductora fue trasladada a la comisaría de Breña después del accidente, pero recuperó su libertad doce horas después, según denunció la familia de la víctima. Esta dependencia policial está a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias del atropello y las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, los registros del vehículo de placa CAB-370 muestran más de diez papeletas acumuladas en Lima y Callao. La mayoría corresponde a infracciones por exceso de velocidad. La última sanción data de agosto de este año y también está relacionada con superar los límites permitidos.

Aunque el bus cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, los familiares denunciaron que la póliza no se activó para cubrir los gastos de atención médica de Liang. También señalaron que ni la conductora ni los representantes de la empresa de transporte se comunicaron con ellos después del accidente.

La familia espera acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales instaladas en la intersección de la avenida Brasil con la calle Nazca. Los allegados sospechan que la conductora habría cruzado con la luz roja del semáforo, por lo que consideran que los videos permitirán esclarecer cómo ocurrió el atropello.

Hasta el momento, los familiares aguardan la entrega de estos registros para incorporarlos a las investigaciones policiales.