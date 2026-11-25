Black Friday: ¿cómo aprovechar las ofertas sin caer en estafas? Las ventas online crecieron un 50,4 % durante el primer semestre de 2026. Ante las ofertas de finales de noviembre sigue estas recomendaciones para comprar de forma segura y conseguir los mejores precios.

Este 27 de noviembre, pequeños y grandes negocios aprovecharán los descuentos y promociones para atraer a nuevos clientes. El Black Friday se da en un contexto de crecimiento del comercio electrónico en el Perú, el ecommerce aumentó 50,4 % durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).

Sin embargo, el mayor movimiento comercial también puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes para suplantar tiendas, engañar a los consumidores u obtener información personal o financiera. Ante esto, te dejamos algunas recomendaciones para reconocer posibles riesgos y proteger tu dinero durante tus compras online.

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1. Verifica quién está detrás del comercio: antes de comprar, asegúrate de que puedas contactar a la tienda si tienes algún problema. Revisa si tiene un número de teléfono, correo electrónico o Libro de Reclamaciones donde puedas consultar, presentar un reclamo o solicitar un cambio o devolución.

2. Desconfía de ofertas demasiado atractivas: los descuentos extraordinarios y los mensajes que generan urgencia para concretar una compra son señales de alerta. Antes de pagar, compara los precios, revisa las condiciones de la promoción y verifica que la oferta provenga de los canales oficiales de la tienda.

3. Utiliza canales seguros para pagar: antes de realizar tu compra, asegúrate de ingresar a la página o aplicación oficial del comercio. Evita conectarte a redes wifi públicas cuando ingreses información financiera y revisa los datos del destinatario antes de confirmar un pago. Nunca compartas tus claves ni códigos de verificación.

4. Revisa tus movimientos: después de realizar una compra, activa las notificaciones de tu cuenta bancaria o billetera digital para recibir alertas de cada operación. Si identificas un movimiento que no reconoces, comunícate de inmediato con tu entidad financiera para reportarlo y solicitar orientación sobre cómo proteger tu cuenta.

Durante fechas de alta demanda, tomarse un momento para verificar cada compra puede marcar la diferencia. Además, este Black Friday puede ser una oportunidad para empezar a utilizar herramientas digitales como BIM, para controlar y cuidar tu dinero desde el celular.