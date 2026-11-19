El pez payaso puede convertirse en hembra cuando pierde a su pareja: los científicos descubrieron cómo su cerebro inicia esta transformación Esta especie hermafrodita, organizada en jerarquías, presenta un mecanismo que podría ser clave para estrategias de pesca sostenible y conservación de especies marinas sobreexplotadas.

Los investigadores hallaron que el macho sufre transformaciones desde su cerebro, las que afectan a sus gónadas.

Los investigadores hallaron que el macho sufre transformaciones desde su cerebro, las que afectan a sus gónadas. Foto: Mis animales

El pez payaso tiene una capacidad biológica que le permite cambiar de sexo cuando muere la hembra de su grupo. En ese momento, el macho reproductor comienza a experimentar una serie de modificaciones neuronales que terminan transformando sus órganos sexuales.

Un estudio en el que participaron el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España y la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá de Arabia Saudita identificó por primera vez los mecanismos genéticos relacionados con este fenómeno. Los resultados permitieron comprender cómo comienza esta transformación desde el cerebro.

¿Cómo consigue el pez payaso cambiar de macho a hembra?

El proceso comienza cuando desaparece la hembra dominante de la pareja. A partir de ese momento, el macho empieza a registrar cambios neuronales controlados genéticamente en su cerebro, que posteriormente se transmiten a las gónadas, los órganos encargados de la reproducción.

De acuerdo con los investigadores Laura Casas y Fran Saborido, los primeros cambios histológicos y de expresión génica en estos órganos pueden detectarse a las tres semanas de la muerte de la hembra. Finalmente, los testículos se transforman en ovarios y el ejemplar adquiere la capacidad reproductiva femenina.

La transformación sexual permite garantizar la supervivencia de la especie

El pez payaso (Amphiprion bicinctus) es una especie hermafrodita protándrica, es decir, puede cambiar de sexo de macho a hembra. Sus grupos familiares están organizados mediante una jerarquía determinada por el tamaño de los individuos: únicamente los dos ejemplares más grandes alcanzan la madurez sexual y forman una pareja reproductora, en la que la hembra ocupa el puesto dominante.

Esta capacidad permite que la especie mantenga su reproducción sin necesidad de abandonar la anémona en la que vive y encuentra refugio. Además, los científicos consideran que comprender estos mecanismos podría ayudar a diseñar estrategias de pesca sostenible, debido a que numerosas especies marinas de interés comercial también son hermafroditas y algunas se encuentran sobreexplotadas.