China encontró un curioso destino para más de 6.000 botellas de leche que nadie quería reciclar: su uso beneficia a millones de personas

China transforma 6.000 botellas de leche en pavimento gracias a un innovador proyecto en Shanghái que reutiliza plástico reciclado. | Foto: Magnific

China transforma 6.000 botellas de leche en pavimento gracias a un innovador proyecto en Shanghái que reutiliza plástico reciclado. | Foto: Magnific

China encontró una forma inesperada de aprovechar más de 6.000 botellas de leche que habían perdido su valor para los recicladores. En lugar de terminar como residuos, parte de su plástico fue incorporada a una carretera.

El proyecto, desarrollado en Shanghái, utilizó plástico reciclado para modificar el asfalto y convertir un problema de residuos en materia prima. La iniciativa plantea una alternativa para reutilizar materiales difíciles de colocar en el mercado del reciclaje.

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¿Por qué nadie quería reciclar las botellas de leche?

Las botellas utilizadas en el proyecto eran técnicamente reciclables, pero los restos de leche dificultaban su procesamiento y aumentaban el riesgo de contaminación. Esto hacía que resultaran poco atractivas para algunas empresas recicladoras.

El caso demuestra una de las dificultades de la economía circular: que un producto pueda reciclarse técnicamente no significa que exista una empresa dispuesta a hacerlo. El costo del proceso y el escaso valor del material pueden convertirse en una barrera.

¿Cómo terminaron las botellas formando parte de una carretera?

Dow y la marca china Shiny Meadow utilizaron más de 6.000 botellas junto con otros residuos plásticos para fabricar una mezcla de asfalto modificada con polímeros. El proyecto fue presentado en 2021 en el campus Xuhui de una universidad de Shanghái.

La tecnología permitió incorporar el plástico reciclado al pavimento sin sustituir completamente el asfalto convencional. De esta manera, un residuo con poca demanda encontró una nueva aplicación en una infraestructura que puede ser utilizada diariamente por miles de personas.