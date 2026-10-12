Guatemala escondía un pasado bajo el mar: hallan fósiles de moluscos que vivieron hace hasta 90 millones de años

Investigadores en Cobán, Alta Verapaz, descubren fósiles de rudistas, moluscos habitadores de mares tropicales, que datan de hace 70 a 90 millones de años. | Foto: Magnific

Investigadores en Cobán, Alta Verapaz, descubren fósiles de rudistas, moluscos habitadores de mares tropicales, que datan de hace 70 a 90 millones de años. | Foto: Magnific

Guatemala guarda vestigios de un antiguo mundo marino que hoy permanece oculto bajo sus montañas. En Cobán, Alta Verapaz, investigadores encontraron fósiles de rudistas, unos moluscos que habitaron mares tropicales hace entre 70 y 90 millones de años.

El hallazgo se produjo durante una caminata organizada para observar orquídeas en terrenos de la Cooperativa Samac, a unos 1.030 metros sobre el nivel del mar. Los restos, incrustados en rocas calizas, ofrecen nuevas pistas sobre la historia geológica de una región donde actualmente predominan los bosques nubosos.

Los fósiles de Guatemala revelan la existencia de un antiguo mar tropical

Los rudistas eran moluscos bivalvos que vivieron durante el período Cretácico y se caracterizaban por sus conchas gruesas y formas asimétricas. Estas criaturas desempeñaron un papel importante en los ecosistemas marinos, ya que algunas especies formaban arrecifes en aguas cálidas y poco profundas.

Según las primeras evaluaciones de especialistas en geología, los fósiles encontrados podrían corresponder a rudistas del Cretácico Superior y estar relacionados con la Formación Cobán. Sin embargo, todavía hacen falta estudios adicionales para determinar con mayor precisión la especie y su clasificación.

De un fondo marino a las montañas: cómo cambió el paisaje de Cobán

Hace millones de años, la región estuvo cubierta por un mar tropical en el que se acumularon sedimentos y restos de organismos marinos. Con el paso del tiempo, estos materiales quedaron enterrados y formaron rocas calizas que posteriormente se elevaron debido a procesos geológicos.

La presencia de estos fósiles permite reconstruir parte de la transformación del territorio guatemalteco y comprender cómo cambiaron sus paisajes a lo largo de millones de años.