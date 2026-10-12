Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko Fujimori se cree 'avenger' y diputada de JP podría ser inhabilitada por discriminación | Arde Troya con Juliana Oxenford

Ciencia

Guatemala escondía un pasado bajo el mar: hallan fósiles de moluscos que vivieron hace hasta 90 millones de años

Los fósiles podrían pertenecer al Cretácico Superior y revelar la existencia de un antiguo mar tropical, ayudando a entender la transformación del paisaje a lo largo de millones de años.

Investigadores en Cobán, Alta Verapaz, descubren fósiles de rudistas, moluscos habitadores de mares tropicales, que datan de hace 70 a 90 millones de años.
Investigadores en Cobán, Alta Verapaz, descubren fósiles de rudistas, moluscos habitadores de mares tropicales, que datan de hace 70 a 90 millones de años. | Foto: Magnific
Por
google iconLa República en Google

Guatemala guarda vestigios de un antiguo mundo marino que hoy permanece oculto bajo sus montañas. En Cobán, Alta Verapaz, investigadores encontraron fósiles de rudistas, unos moluscos que habitaron mares tropicales hace entre 70 y 90 millones de años.

El hallazgo se produjo durante una caminata organizada para observar orquídeas en terrenos de la Cooperativa Samac, a unos 1.030 metros sobre el nivel del mar. Los restos, incrustados en rocas calizas, ofrecen nuevas pistas sobre la historia geológica de una región donde actualmente predominan los bosques nubosos.

Puedes ver

Eliminaron 6.000 ratas y 60 cabras de una isla donde solo quedaba un árbol: sin plantar nada la vegetación aumentó un 2.000%

lr.pe

Los fósiles de Guatemala revelan la existencia de un antiguo mar tropical

Los rudistas eran moluscos bivalvos que vivieron durante el período Cretácico y se caracterizaban por sus conchas gruesas y formas asimétricas. Estas criaturas desempeñaron un papel importante en los ecosistemas marinos, ya que algunas especies formaban arrecifes en aguas cálidas y poco profundas.

Según las primeras evaluaciones de especialistas en geología, los fósiles encontrados podrían corresponder a rudistas del Cretácico Superior y estar relacionados con la Formación Cobán. Sin embargo, todavía hacen falta estudios adicionales para determinar con mayor precisión la especie y su clasificación.

Puedes ver

Investigadores reviven Pompeya: reconstruyen la ciudad romana de 2.000 años de antigüedad gracias a la realidad virtual

lr.pe

De un fondo marino a las montañas: cómo cambió el paisaje de Cobán

Hace millones de años, la región estuvo cubierta por un mar tropical en el que se acumularon sedimentos y restos de organismos marinos. Con el paso del tiempo, estos materiales quedaron enterrados y formaron rocas calizas que posteriormente se elevaron debido a procesos geológicos.

La presencia de estos fósiles permite reconstruir parte de la transformación del territorio guatemalteco y comprender cómo cambiaron sus paisajes a lo largo de millones de años.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gas natural: Minem aún evalúa con el MEF la adenda de Cálidda para siete regiones

FAP envía avión Spartan y helicóptero MI-17 para combatir incendio forestal en Cusco

Es impreciso que “robo y hurto” sean el principal delito en Miraflores, como afirmó el virtual alcalde Jorge Muñoz

Ciencia

Australia recuperó sus praderas marinas tras un ciclón y grandes inundaciones, pero los científicos descubrieron que los peces ya no eran los mismos

Frente a las costas de Alaska deriva desde 1931 un barco fantasma de 1322 toneladas que nadie logró traer de vuelta al puerto

Eliminaron 6.000 ratas y 60 cabras de una isla donde solo quedaba un árbol: sin plantar nada la vegetación aumentó un 2.000%

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Chau a Fujimori tras altercado en el Senado y llamado a definir posiciones: "Enfrentar al pueblo con sus FF. AA. es un daño radical"

Jurados Electorales Especiales iniciaron este lunes 12 de octubre el recuento de votos en todo el país

Ahora Nación cuestiona a Fujimori por respaldar al ministro Astudillo: "Debe rectificarse y pedir respeto para el Congreso"