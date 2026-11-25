Pleno del Senado evaluará este viernes el pedido de Keiko Fujimori para viajar a Colombia La sesión del Pleno del Senado está programada para las 10 a. m. de este viernes 27 de noviembre. El primer vicepresidente, Alejandro Muñante, será el encargado de dirigir el debate que durará 30 minutos.

La presidenta Fujimori se reunirá con el mandatario colombiano en su viaje a Barranquilla. Foto: Presidencia

La presidenta Fujimori se reunirá con el mandatario colombiano en su viaje a Barranquilla. Foto: Presidencia

El Pleno del Senado de la República debatirá este viernes 27 de noviembre la solicitud del Poder Ejecutivo para autorizar el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Colombia, previsto para el próximo 3 de diciembre.

Según la información difundida por el Congreso, la Junta de Portavoces acordó programar la sesión plenaria para las 10.00 a. m. Asimismo, la reunión será conducida por el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante Barrios, y se realizará en la sala Manuel Candamo del Palacio Legislativo.

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El último martes 24 de noviembre, la mandataria solicitó autorización para viajar a Barranquilla, Colombia, el próximo 3 de diciembre, con el propósito de participar en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia. La visita responde a una invitación formulada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

La Junta de Portavoces del Senado acordó por unanimidad otorgar 30 minutos para el debate de este tema, tiempo que será distribuido proporcionalmente entre los distintos grupos parlamentarios.

Reunión con Abelardo de la Espriella

La visita responde a una invitación oficial del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Como parte de la agenda del 3 de diciembre, ambos mandatarios sostendrán una reunión privada para abordar la lucha contra los grupos armados y las economías ilegales en la cuenca del Putumayo. Asimismo, buscarán impulsar el comercio, las inversiones y la cooperación en espacios de integración regional, como la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico.

Al término del encuentro, se tiene previsto que Fujimori y De la Espriella suscriban la Declaración Presidencial de Barranquilla, documento que establecerá las líneas de trabajo bilateral entre Perú y Colombia tras el reciente restablecimiento de sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.

El VII Gabinete Binacional

El viaje también permitirá reanudar el gabinete binacional Perú-Colombia después de casi cinco años. Su última edición se realizó en enero de 2022, en Villa de Leyva.

En esta nueva reunión participarán los ministros de ambos países, quienes abordarán temas sociales, ambientales, mineros, comerciales y turísticos, así como asuntos relacionados con inversiones, seguridad, defensa, migración y desarrollo fronterizo.

Entre los objetivos del Gobierno peruano figura la coordinación de operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía de ambos países para combatir el crimen organizado transnacional y la minería ilegal. También se buscará mejorar la atención de salud en las zonas fronterizas y establecer medidas de prevención ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

Asimismo, el oficio señala que ambos gobiernos tienen previsto adoptar el Plan de Acción de Barranquilla, una hoja de ruta que establecerá compromisos y plazos para su ejecución durante 2027.