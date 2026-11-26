Erick Elera deja en shock a modelo Allison Pastor al pedirle matrimonio y se hacen conmovedora promesa: “Sí, una y mil veces más” Erick Elera, actor de 'Al fondo hay sitio', y Allison Pastor, exchica reality, forman una de las parejas más sólidas del espectáculo. Ambos llevan diez años juntos y tienen un hijo en común.

Erick Elera y Allison Pastor se conocieron durante las grabaciones de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Instagram.

Erick Elera y Allison Pastor se conocieron durante las grabaciones de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Instagram.

Erick Elera tuvo un romántico gesto con Allison Pastor al pedirle nuevamente matrimonio durante un viaje al extranjero. El popular Joel Gonzales en 'Al fondo hay sitio', sorprendió a su esposa con un nuevo anillo de compromiso y le hizo una promesa especial: volver a casarse ante un altar y recibir la bendición de Dios.

La sorpresa ocurrió durante la celebración de sus diez años juntos, en una paradisíaca playa. La exintegrante de 'Esto es guerra' no imaginaba que el padre de su hijo preparaba ese momento especial, pero quedó encantada con el detalle y aceptó sin pensarlo dos veces la propuesta del popular actor. "Sí, una y mil veces más", contó.

Erick Elera y Allison Pastor se casarán por religioso. Foto: Instagram.

Allison Pastor se emociona con nueva propuesta de matrimonio de Erick Elera

Allison Pastor compartió su felicidad luego de que Erick Elera volviera a sorprenderla con un anillo de compromiso. La modelo recordó los diez años que llevan juntos, el hogar que formaron y las experiencias que han vivido desde que iniciaron su historia de amor.

"10 años juntos, una vida construida, una familia hermosa y tantas historias por contar… Y después de todo este tiempo, me vuelve a sorprender con un anillo de compromiso", escribió la exchica reality al compartir fotografías y videos de la sorpresa.

Aunque ambos ya están casados por civil, todavía tienen pendiente llegar al altar para recibir la bendición religiosa. Por eso, la modelo dejó claro que esta nueva propuesta representa una promesa que esperan cumplir pronto. "Porque, aunque ya somos esposos, aún nos queda una promesa por cumplir: unir nuestro amor ante Dios", agregó.

La influencer también dedicó unas palabras al actor, a quien considera su compañero de vida. En su publicación de Instagram, expresó que volvería a elegirlo si tuviera la oportunidad de empezar su historia desde cero.

"Qué bonito es saber que, después de tantos años, nos seguimos eligiendo como el primer día. Si volviera a empezar, volvería a decirte que SÍ, una y mil veces más", concluyó.

¿Qué dijo Erick Elera tras pedirle matrimonio a Allison Pastor?

Erick Elera tampoco quiso quedarse fuera de la romántica publicación de Allison Pastor y le dedicó unas cariñosas palabras tras sorprenderla con un nuevo anillo de compromiso. "Te amo, mi reina", escribió el actor en los comentarios de Instagram.

La noticia también alegró a varios amigos y compañeros de actuación de la pareja, quienes dejaron mensajes de felicitación al conocer este nuevo paso del protagonista de 'Al fondo hay sitio' junto a su esposa.

"Feliz aniversario", escribió Mónica Sánchez. Yahaira Plasencia puso: "Qué lindo. Felicidades, chicos, muchas bendiciones siempre", mientras Dorita Orbegoso comentó: "Qué lindos, muchas felicidades, viva el amor".