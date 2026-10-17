Astrónomos descubren la primera estrella verde visible en ese color para el ojo humano a 65 años luz de la Tierra

Astrónomos identificaron por primera vez una estrella verde que parecería de ese color para el ojo humano. El hallazgo surgió del análisis de 151 enanas blancas situadas aproximadamente a 65 años luz de la Tierra, y revela cómo la composición de las capas externas de estos cuerpos puede producir colores poco habituales.

Aunque las estrellas normales suelen presentar colores relacionados con su temperatura, las enanas blancas pueden mostrar variaciones más llamativas debido a la composición de sus atmósferas. En el caso de la estrella verde denominada WD J1330+6435, los principales elementos identificados fueron calcio, sodio y litio, según el estudio publicado en Oxford Academic.

¿Por qué esta enana blanca puede parecer verde?

"Los colores que pueden tener las estrellas normales son prácticamente solo naranja, blanco o azul", explicó a la CNN Mark Hollands, astrofísico de la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Sin embargo, las enanas blancas pueden apartarse de ese comportamiento cuando las condiciones de sus capas exteriores son diferentes.

Simulación de enanas blancas en varios colores. Foto: Universidad de Warwick

"Lo que descubrimos es que, para la mayoría de las enanas blancas, también ocurre lo mismo. Pero hay algunos casos especiales en los que la física de las capas exteriores de estas estrellas es lo suficientemente extraña como para provocar desviaciones bastante grandes en términos de su espectro", añadió el investigador.

Estas variaciones están relacionadas con la interacción entre el helio de las atmósferas de las enanas blancas y pequeñas cantidades de otros elementos. Entre ellos pueden aparecer hierro, magnesio y sodio, materiales que suelen estar presentes en las rocas.

La presencia de estos elementos puede ser una señal de que restos de un antiguo sistema planetario terminaron orbitando la estrella. Un objeto rocoso, por ejemplo, podría acercarse demasiado, desintegrarse y convertirse en polvo. "El objeto se desintegra hasta convertirse en polvo, y esos fragmentos rocosos y escombros caen sobre la enana blanca", detalló Hollands.

La estrella funciona como una herramienta para estudiar planetas

Una vez que ese material cae sobre la estrella, se mezcla con sus capas exteriores. Esto permite analizar qué elementos formaban los restos rocosos y obtener pistas sobre antiguos planetas.

"Por tanto, podemos utilizar la enana blanca como una especie de herramienta de diagnóstico para analizar la composición química de material planetario", concluyó Hollands.

Una enana blanca en color rosa. Foto: Universidad de Warwick

Adam Burgasser, profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad de California en San Diego, comparó el proceso con una investigación criminal: "Es como una escena del crimen: analizamos las pruebas que han quedado a nuestra disposición, lo que nos permite reconstruir la historia de cómo era el planeta y cómo se formó hace muchísimo tiempo".

WD J1330+6435 no puede observarse directamente desde la Tierra con ese color. Hollands calculó cómo la percibiría el ojo humano a partir de sus datos espectrales, es decir, de la información obtenida al descomponer su luz según sus distintas longitudes de onda.

También encontraron una enana blanca de color rosa

El análisis reveló además otra estrella notable, descrita por Hollands como "casi de color rosa salmón", debido a una alta densidad de moléculas de carbono.

Para Agnès Kim, astrofísica y profesora de física en Penn State Scranton, este enfoque resulta especialmente interesante porque conecta la física con la percepción humana. "Realizar un estudio que parta del espectro para determinar lo que vería el ojo humano me parece una intersección fascinante entre la física y la biología", escribió.

Hollands planea analizar más espectros de enanas blancas a medida que avancen las técnicas de observación. Según explicó, la cantidad de estrellas de este tipo con espectros disponibles podría aumentar diez veces. "Así que quizá, si tenemos suerte, pasaremos de una o tal vez dos enanas blancas verdes a 10 o 20", señaló.