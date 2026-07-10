Un importante hallazgo fósil en la Amazonía ecuatoriana marca un hito en la paleontología nacional al descubrir el primer dinosaurio en esta región. | Foto: Ecuavisa

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Un conjunto de restos fósiles hallado hace varios años en la Amazonía ecuatoriana constituye un hito histórico para la paleontología nacional. Científicos de la Universidad Regional Amazónica Ikiam confirmaron que los vestigios pertenecen al primer dinosaurio registrado en dicha región geográfica, lo cual amplía el conocimiento sobre la distribución de estos animales en Sudamérica durante el periodo Cretácico.

El reconocimiento científico establece un novedoso punto de partida para examinar la historia geológica del oriente de Ecuador, una zona que carecía de evidencias previas sobre estos reptiles. "Al reportar que en esta formación y en estas rocas existieron dinosaurios, la idea es que podamos encontrar también otros restos", dijo el investigador Santiago Balcázar-Loaiza a EFE sobre el impacto del hallazgo en la formación rocosa local.

¿Qué características tenía el fósil del primer dinosaurio descubierto en la Amazonía ecuatoriana?

Los análisis científicos determinaron que los restos pertenecen a un saurópodo titanosaurio, un grupo de herbívoros de cuello largo, cola extensa y cuerpo robusto. La Universidad Regional Amazónica Ikiam informó que el espécimen habitó la actual región selvática de Ecuador hace aproximadamente 67 millones de años, hacia finales del periodo Cretácico, una época con condiciones ambientales muy diferentes de las actuales.

Aunque los investigadores no logran asignarlo a una especie específica, calculan que el ejemplar poseía un tamaño mediano dentro de su familia biológica. El experto Balcázar-Loaiza detalló a EFE que "estos animales medían entre 6 y 30 metros. Podríamos decir que ese ejemplar sería de un tamaño intermedio". Esta deducción surge a partir de los rasgos anatómicos conservados en las piezas recuperadas.

El dinosaurio recibió el nombre provisional de 'Wakrayampi', una denominación de origen kichwa que une los vocablos "wakra", alusivo a su gran magnitud, y "yampi", relativo a su estructura. "Buscamos involucrar lenguas ancestrales del Napo para crear conciencia de que el patrimonio fósil, el patrimonio paleontológico, es algo propio, es algo de nosotros mismos", afirmó Balcázar-Loaiza sobre el valor cultural del apelativo.

¿Cómo se descubrió y clasificó el titanosaurio de Napo en Ecuador?

En 2018, los pobladores Robert Román, Álvaro Román y Germán Shiguango localizaron restos fósiles en la comunidad de Misahuallí, ubicada en la provincia amazónica de Napo. Los habitantes ignoraban el valor científico de las piezas, que pasaron un lustro sin una clasificación oficial. Finalmente, expertos de la Universidad Regional Amazónica Ikiam y la Fundación Azara de Argentina analizaron la osamenta para determinar su verdadera identidad.

El análisis determinó que los huesos correspondían a un reptil prehistórico que habitó una llanura costera hace aproximadamente 67 millones de años. La institución académica destacó que ese hecho "constituye el primer registro de un dinosaurio en la Cuenca Oriente de Ecuador y el segundo descrito formalmente en el país". El hito histórico se suma al único antecedente reportado previamente en la provincia de Loja.

A pesar del éxito, el equipo de investigación admitió que todavía quedan interrogantes por resolver debido a que es imposible precisar la especie exacta con el material disponible. Los científicos planifican excavaciones adicionales en la Amazonía para recuperar más evidencia sobre el Cretácico. Esas futuras campañas buscan esclarecer la biodiversidad de la época y reconstruir la evolución de estos gigantes en el norte de Sudamérica.