Unos fósiles de hace 325 millones de años revelarán los secretos de un antiguo fondo marino oculto en las profundidades

Recreación artística de un antiguo arrecife similar a los descubiertos en el interior de Australia. Foto: Universidad de Flinders/Brian Choo

Recreación artística de un antiguo arrecife similar a los descubiertos en el interior de Australia. Foto: Universidad de Flinders/Brian Choo

A unos tres kilómetros bajo el suelo del oeste de Queensland, Australia, permanecen las huellas de un antiguo ecosistema marino que existió hace entre 325 y 370 millones de años. Una perforación de Geoscience Australia permitió recuperar fósiles de corales, esponjas marinas, ammonites y trilobites, además de cientos de muestras de roca y agua de la cuenca de Adavale.

El hallazgo surgió durante un proyecto de 30,9 millones de dólares australianos que buscaba localizar la capa de sal de roca Boree, un depósito que los geólogos consideraban útil para una posible batería subterránea de hidrógeno. Aunque no apareció la sal, los científicos encontraron rocas evaporíticas y restos fósiles que aportan nuevas pistas sobre los mares que cubrieron esta región durante el devónico, una época con temperaturas más altas y niveles del mar superiores a los actuales.

¿Qué fósiles aparecieron en las profundidades de la cuenca de Adavale?

La perforación alcanzó una profundidad equivalente a tres veces la altura del edificio más alto del mundo y permitió recuperar un núcleo sólido de roca de aproximadamente un kilómetro. Entre las muestras aparecieron corales, esponjas marinas, ammonites y trilobites, especies que ofrecen evidencias de un arrecife antiguo sepultado bajo el actual territorio australiano.

Los investigadores extraídos muestras de núcleos de roca de la cuenca de Adavale. Foto: Geoscience Australia

Mitchell Bouma, de Geoscience Australia, explicó que el equipo no encontró sal, pero sí otros tipos de rocas evaporíticas. Estas formaciones aparecen cuando un lago muy salino o una zona oceánica aislada pierde agua por evaporación. Según el investigador, la presencia de estos materiales indica que la sal de roca estuvo allí, pero se disolvió en algún momento entre hace 325 y 370 millones de años.

Espen Knutsen, curador sénior del Queensland Museum, resaltó otro aspecto del descubrimiento. "Pero podrían olvidar todo lo que todavía está cientos de metros bajo tierra", señaló, en referencia a los restos que permanecen fuera del alcance de las exploraciones superficiales.

¿Los fósiles pueden explicar por qué algunos peces prehistóricos crecieron tanto?

Algunas muestras de piedra caliza despertaron especial interés por su posible relación con el tamaño que alcanzaron ciertos peces prehistóricos. El geólogo Geoffrey Gilleaudeau, de George Mason University, visitó Australia en julio para examinar parte del material recuperado en la cuenca.

Su investigación busca comprobar si las rocas contienen señales de un aumento importante del oxígeno oceánico. Los animales de mayor tamaño necesitaban más oxígeno, por lo que esa condición pudo favorecer la existencia de peces gigantes. Gilleaudeau quiere determinar si la señal identificada antes en Norteamérica también aparece en una región tan distante como Adavale.

Un informe de Geological Survey of Queensland de 2007 ya describía un registro fósil rico, variado y en gran parte sin describir, con corales, moluscos y algas. Para Knutsen, las nuevas muestras ofrecen una oportunidad para conocer mejor esos arrecifes ocultos bajo Australia.